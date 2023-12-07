Đối mặt với lệnh 'phong sát ngầm', Angelababy sắp bị nữ diễn viên này 'thế chỗ' trong Cbiz

Sao quốc tế 07/12/2023 18:18

Sự nghiệp của Angelababy đang đi đến bờ vực "chấm hết" sau vụ ồn ào xem show thoát y của Lisa (BLACKPINK).

Sau vụ ồn ào xem show thoát y của Lisa (BLACKPINK), Angelababy hiện đang đối mặt với lệnh "phong sát ngầm" và không có công việc. Tuy vắng đi Angelababy, showbiz Hoa ngữ vẫn còn rất nhiều những "bản sao" Angelababy khác với hình tượng, sự nghiệp và năng lực tương tự. Đơn cử là mỹ nhân sau đây.

 

Theo Sohu, Cổ Lực Na Trát có thể được xem là người thay thế, trở thành Angelababy thứ 2 dù việc này không mấy tốt đẹp. Cả hai nàng mỹ nhân đều có bước đường phát triển khá giống nhau, phần lớn dựa vào nhan sắc và những lần "dạo chơi" thảm đỏ để duy trì danh tiếng.

Đối mặt với lệnh 'phong sát ngầm', Angelababy sắp bị nữ diễn viên này 'thế chỗ' trong Cbiz - Ảnh 1

Gần đây, Cổ Lực Na Trát được nhận xét là nữ hoàng nhan sắc mới tại các sự kiện lớn, nhiều lần "lấn lướt" cả Địch Lệ Nhiệt Ba. Khi Angelababy vắng mặt, mỹ nhân Tân Cương này bỗng dưng trở thành cái tên được săn đón ở khoản khoe sắc, mang đồ hiệu.

Đối mặt với lệnh 'phong sát ngầm', Angelababy sắp bị nữ diễn viên này 'thế chỗ' trong Cbiz - Ảnh 2

Trong sự kiện Đêm hội Tầm nhìn Weibo 2023, xuất hiện tại sự kiện, Cổ Lực Na Trát ghi điểm với vẻ đẹp sắc sảo, hút hồn. Nàng mỹ nhân Tân Cương diện bộ cánh cúp ngực xuyên thấu đính hạt lấp lánh của thương hiệu Tony Ward, khoe trọn vóc dáng thon gọn quyến rũ. Phần áo choàng điểm nhấn cũng giúp cho diện mạo của cô thêm phần lộng lẫy. Người đẹp lựa chọn tông son đỏ cùng kiểu tóc xoã vén gọn, tôn lên đường nét khuôn mặt góc cạnh, thanh thoát cùng làn da trắng sáng.

Đối mặt với lệnh 'phong sát ngầm', Angelababy sắp bị nữ diễn viên này 'thế chỗ' trong Cbiz - Ảnh 3

 

Bên cạnh đó, Cổ Lực Na Trát còn có sự tương đồng lớn với Angelababy khi sở hữu kho tàng phim "thảm họa", điểm thấp thảm hại cũng như năng lực diễn xuất "dưới trung bình".

Trùng hợp là cả hai nữ diễn viên đều có phim ra mắt trong năm nay, đều thuộc thể loại cổ trang võ hiệp và đều thất bại. Angelababy có Trần Duyên thì Cổ Lực Na Trát đáp trả với Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Trần Duyên nhận 5,1 điểm trên Douban thì Tuyết Ưng Lĩnh Chủ vượt mặt, được chấm chỉ 4,5 điểm.

Đối mặt với lệnh 'phong sát ngầm', Angelababy sắp bị nữ diễn viên này 'thế chỗ' trong Cbiz - Ảnh 4

Được khen có ngoại hình xinh đẹp, Cổ Lực Na Trát trái lại có diễn xuất quá kém, thiếu cảm xúc và hay trợn trừng giống Angelababy. Thậm chí khi đặt khoảnh khắc trợn mắt của cả hai kế nhau, không phải ai cũng phân biệt được giữa 2 người.

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Từ một ngôi sao giải trí được săn đón nhất nhì Cbiz, tên tuổi của Angelababy sụp đổ trong phút chốc sau khi xem Lisa (BLACKPINK) biểu diễn tại câu lạc bộ thoát y Crazy Horse.

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