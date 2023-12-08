Loạt ảnh khoe nhan sắc rạng rỡ của Angelababy năm 15 tuổi, nhưng lại gây tranh cãi vì điều này

Sao quốc tế 08/12/2023 07:30

Sau khi sự nghiệp phát triển, Angelababy dần học cách ăn mặc và trang điểm. Nhờ tính cách tương đối cởi mở, cô bắt đầu có được danh tiếng nhất định trong giới người mẫu dù gặp không ít chỉ trích.

Vào năm 2003, Angelababy ra mắt với tư cách là người mẫu khi mới 14 tuổi. Lúc đó, nữ diễn viên nhận được sự chú ý vì nhan sắc không cần trang điểm cầu kỳ, cô vẫn toát lên vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng.

Sau khi sự nghiệp phát triển, Angelababy dần học cách ăn mặc và trang điểm. Nhờ tính cách tương đối cởi mở, cô bắt đầu có được danh tiếng nhất định trong giới người mẫu dù gặp không ít chỉ trích.

Có thể nói, Angelababy đã để lại rất nhiều lịch sử đen tối trong giới người mẫu trẻ. Bởi ở Hông Kông khi đó, những hành động như liếm kem, bóp kem,...của các người mẫu đã thu hút sự chú ý của các phương tiện truyền thông lớn. Tuy nhiên, Angelababy đã dựa vào những bước đi táo bạo này để trở thành một trong những người mẫu nổi bật nhất trên tạp chí.

Loạt ảnh khoe nhan sắc rạng rỡ của Angelababy năm 15 tuổi, nhưng lại gây tranh cãi vì điều này - Ảnh 1Loạt ảnh khoe nhan sắc rạng rỡ của Angelababy năm 15 tuổi, nhưng lại gây tranh cãi vì điều này - Ảnh 2

 

Sau một thời gian dài, nhiều người lên án hành vi này vì cho rằng sẽ dạy cho trẻ những điều không tốt. Khi những hình ảnh táo bạo của Angelababy bị đào lại đã khiến cư dân mạng bàn tán sôi nổi.

Sau khi không ngừng gia tăng giá trị cho bản thân, Angelababy đã lột xác từ một cô gái trở thành một mỹ nhân. Trong một ngành lớn như làng giải trí, khả năng phát triển đến mức này không thể tách rời sự linh hoạt và khả năng thích ứng của cô.

Loạt ảnh khoe nhan sắc rạng rỡ của Angelababy năm 15 tuổi, nhưng lại gây tranh cãi vì điều này - Ảnh 3

Khi Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh mới quen nhau, trong các cuộc phỏng vấn, Huỳnh Hiểu Minh luôn nói rằng Angelababy rất đơn giản và rất đáng thương. Mặc dù kỹ năng diễn xuất của cô bị công chúng chỉ trích nhưng vì danh tiếng của Huỳnh Hiểu Minh nên nhiều nguồn lực tốt liên tục được cung cấp cho cô. 

Tuy nhiên, sau khi cuộc hôn nhân kết thúc, nhiều người cho rằng anh đã hối hận vì sai lầm của mình. Cũng từ thời điểm này, tài nguyên của Angelababy giảm mạnh.

Loạt ảnh khoe nhan sắc rạng rỡ của Angelababy năm 15 tuổi, nhưng lại gây tranh cãi vì điều này - Ảnh 4

Sau vụ việc xem Lisa (BLACKPINK) diễn thoát y tại Pháp, sự nghiệp của Angelababy tụt dốc trầm trọng đến mức chạm đáy. Nữ diễn viên xinh đẹp thậm chí bị "cấm ngôn" trên MXH, không có phim ra mắt và thậm chí phải tha thiết tìm kiếm sự chú ý từ truyền thông phương Tây. Thế nhưng sau tất cả, dấu chấm hết dành cho sự nghiệp của Angelababy có lẽ đã quá rõ ràng.

 

 

Nước đi sai lầm và hình phạt cho Angelababy sau chuyến đi Paris

Nước đi sai lầm và hình phạt cho Angelababy sau chuyến đi Paris

Từ một ngôi sao giải trí được săn đón nhất nhì Cbiz, tên tuổi của Angelababy sụp đổ trong phút chốc sau khi xem Lisa (BLACKPINK) biểu diễn tại câu lạc bộ thoát y Crazy Horse.

Xem thêm
Từ khóa:   Angelababy sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Nước đi sai lầm và hình phạt cho Angelababy sau chuyến đi Paris

Nước đi sai lầm và hình phạt cho Angelababy sau chuyến đi Paris

Huỳnh Hiểu Minh kết thúc kỳ nghỉ với 'tình mới' vì con trai, Angelababy lặng lẽ theo dõi mọi động thái của 'tình địch'

Huỳnh Hiểu Minh kết thúc kỳ nghỉ với 'tình mới' vì con trai, Angelababy lặng lẽ theo dõi mọi động thái của 'tình địch'

'Đại hoa đán' Phạm Băng Băng 'bít cửa' tại quên nhà, liệu Angelababy có bị phong sát như đàn chị?

'Đại hoa đán' Phạm Băng Băng 'bít cửa' tại quên nhà, liệu Angelababy có bị phong sát như đàn chị?

Tình cảnh hiện tại của Angelababy: Giá trị thương mại lao dốc thảm thương, toan tính tái xuất Cbiz theo cách bất ngờ

Tình cảnh hiện tại của Angelababy: Giá trị thương mại lao dốc thảm thương, toan tính tái xuất Cbiz theo cách bất ngờ

Angelababy còn lại gì khi bị cấm sóng 6 tháng sau ồn ào xem show thoát y?

Angelababy còn lại gì khi bị cấm sóng 6 tháng sau ồn ào xem show thoát y?

Động thái gây chú ý của Huỳnh Hiểu Minh giữa thời điểm Angelababy bị 'phong sát ngầm'

Động thái gây chú ý của Huỳnh Hiểu Minh giữa thời điểm Angelababy bị 'phong sát ngầm'

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Dinh dưỡng 1 giờ 8 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 18 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 18 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 15 giờ 1 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 15 giờ 3 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 15 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều