Sau khi sự nghiệp phát triển, Angelababy dần học cách ăn mặc và trang điểm. Nhờ tính cách tương đối cởi mở, cô bắt đầu có được danh tiếng nhất định trong giới người mẫu dù gặp không ít chỉ trích.

Vào năm 2003, Angelababy ra mắt với tư cách là người mẫu khi mới 14 tuổi. Lúc đó, nữ diễn viên nhận được sự chú ý vì nhan sắc không cần trang điểm cầu kỳ, cô vẫn toát lên vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng.

Có thể nói, Angelababy đã để lại rất nhiều lịch sử đen tối trong giới người mẫu trẻ. Bởi ở Hông Kông khi đó, những hành động như liếm kem, bóp kem,...của các người mẫu đã thu hút sự chú ý của các phương tiện truyền thông lớn. Tuy nhiên, Angelababy đã dựa vào những bước đi táo bạo này để trở thành một trong những người mẫu nổi bật nhất trên tạp chí.

Sau một thời gian dài, nhiều người lên án hành vi này vì cho rằng sẽ dạy cho trẻ những điều không tốt. Khi những hình ảnh táo bạo của Angelababy bị đào lại đã khiến cư dân mạng bàn tán sôi nổi.

Sau khi không ngừng gia tăng giá trị cho bản thân, Angelababy đã lột xác từ một cô gái trở thành một mỹ nhân. Trong một ngành lớn như làng giải trí, khả năng phát triển đến mức này không thể tách rời sự linh hoạt và khả năng thích ứng của cô.

Khi Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh mới quen nhau, trong các cuộc phỏng vấn, Huỳnh Hiểu Minh luôn nói rằng Angelababy rất đơn giản và rất đáng thương. Mặc dù kỹ năng diễn xuất của cô bị công chúng chỉ trích nhưng vì danh tiếng của Huỳnh Hiểu Minh nên nhiều nguồn lực tốt liên tục được cung cấp cho cô.

Tuy nhiên, sau khi cuộc hôn nhân kết thúc, nhiều người cho rằng anh đã hối hận vì sai lầm của mình. Cũng từ thời điểm này, tài nguyên của Angelababy giảm mạnh.

Sau vụ việc xem Lisa (BLACKPINK) diễn thoát y tại Pháp, sự nghiệp của Angelababy tụt dốc trầm trọng đến mức chạm đáy. Nữ diễn viên xinh đẹp thậm chí bị "cấm ngôn" trên MXH, không có phim ra mắt và thậm chí phải tha thiết tìm kiếm sự chú ý từ truyền thông phương Tây. Thế nhưng sau tất cả, dấu chấm hết dành cho sự nghiệp của Angelababy có lẽ đã quá rõ ràng.