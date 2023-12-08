Sau hàng loạt tin đồn bị phong sát ở Trung Quốc, Angelababy lộ diện thần thái sang chảnh nay còn đâu? Netizen xót xa vì điều này

Sao quốc tế 08/12/2023 13:08

Sau vụ lùm xùm khi bị cáo buộc tới xem Lisa (BLACKPINK) biểu diễn tại câu lạc bộ thoát y "Crazy Horse", hình ảnh mới nhất của Angelababy khiến người hâm mộ không khỏi xót xa.

Ngày 7/12 vừa qua, QQ đăng tải hậu trường buổi chụp ảnh cho tạp chí Grazia Singapore của Angelababy. Đây là hình ảnh lộ mặt hiếm hoi của nữ diễn viên sau khi bị cấm sóng ở showbiz Trung Quốc.

Sau hàng loạt tin đồn bị phong sát ở Trung Quốc, Angelababy lộ diện thần thái sang chảnh nay còn đâu? Netizen xót xa vì điều này - Ảnh 1
Angelababy đối mặt nguy cơ bị phong sát tại Trung Quốc. 

Vợ cũ tài tử Huỳnh Hiểu Minh được nhận xét sụt cân đáng kể, hốc hác hơn trước, gương mặt góc cạnh thấy rõ. Trang tin cho rằng biến cố sự nghiệp đã ảnh hưởng không nhỏ đến Angelababy.

Vào ngày 6/12 vừa qua, sau 40 ngày bị khóa, tài khoản Weibo cá nhân của Angelababy cũng bị hạ cấp vì lượng fan giảm và mất lượt tương tác. Chứng kiến tình cảnh lao dốc của người đẹp Mộ Sắc Tâm Ước, người hâm mộ cô không khỏi lo lắng.

Sau hàng loạt tin đồn bị phong sát ở Trung Quốc, Angelababy lộ diện thần thái sang chảnh nay còn đâu? Netizen xót xa vì điều này - Ảnh 2
Hình ảnh mới nhất của Angelababy khiến người hâm mộ xót xa. 

Trước đây, ngày 16/11, Angelababy bất ngờ xuất hiện trên bìa tạp chí GRAZIA của Singapore khiến cư dân mạng không khỏi xôn xao. Nhiều người cho rằng, vì bị "ghẻ lạnh" tại quê nhà, nên vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh phải "tấn công" thị trường nước bạn.

Có thể thấy, dù bay mất bìa tạp chí trong nước sau vụ lùm xùm, tài nguyên của Angelababy vẫn không hề đứt đoạn khi được mời làm nhân vật trang bìa cho tạp chí Grazia Singapore số tháng 11. Xuất hiện trong loạt ảnh, nữ diễn viên toát lên thần thái trang chảnh, song bị nhận xét là sụt cân, gầy đi thấy rõ trong nhiều góc hình.

Sau hàng loạt tin đồn bị phong sát ở Trung Quốc, Angelababy lộ diện thần thái sang chảnh nay còn đâu? Netizen xót xa vì điều này - Ảnh 3
Vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh xuất hiện trên bìa tạp chí GRAZIA của Singapore. 

Nhắc về lùm xùm cá nhân, Angelababy từ một trong những ngôi sao giải trí được săn đón nhất Cbiz, bất ngờ tụt dốc không phanh sau khi bị cáo buộc tới xem Lisa (BLACKPINK) biểu diễn tại câu lạc bộ thoát y "Crazy Horse". Nữ diễn viên đã tạm dừng hoạt động nghệ thuật sau khi bị cáo buộc tham dự buổi biểu diễn Crazy Horse Paris.

Mặc dù Crazy Horse đã đưa ra thông báo rằng Angelababy không tham dự buổi biểu diễn của Lisa (BLACKPINK) nhưng sự im lặng của nữ diễn viên và những bức ảnh được chụp lại dẫn đến những phản ứng mạnh mẽ chống lại cô.

Sau hàng loạt tin đồn bị phong sát ở Trung Quốc, Angelababy lộ diện thần thái sang chảnh nay còn đâu? Netizen xót xa vì điều này - Ảnh 4
Angelababy sự nghiệp tụt dốc không phanh sau khi bị cáo buộc tới xem Lisa (BLACKPINK) biểu diễn tại câu lạc bộ thoát y "Crazy Horse".

Theo Sina, việc Angelababy có lên tiếng về vụ việc tới Crazy Horse không còn quan trọng nữa. Cơ quan quản lý văn hóa Trung Quốc đã đưa ra câu trả lời cho công chúng liên quan đến danh tiếng của Angelababy.

Hình ảnh của nữ diễn viên đã bị xóa khỏi các chương trình truyền hình. Cô bị cấm đăng trên nền tảng SNS phổ biến nhất Trung Quốc là Weibo. Tất cả những động thái này về cơ bản đã khẳng định Angelababy đã vi phạm quy định.

Sau hàng loạt tin đồn bị phong sát ở Trung Quốc, Angelababy lộ diện thần thái sang chảnh nay còn đâu? Netizen xót xa vì điều này - Ảnh 5
Scandal liên quan đến nữ idol Hàn Quốc lần này càng khiến con đường sự nghiệp của  Angelababy bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 

Người đẹp Angelababy mang trong mình hai dòng máu Trung Quốc và Đức. Cô bước chân vào làng giải trí với vai trò là một người mẫu tại Hong Kong trước khi chuyển hướng làm diễn viên điện ảnh. Nhiều năm qua, nữ diễn viên sở hữu gương mặt khả ái là đại sứ cho nhiều thương hiệu quốc tế tại Trung Quốc và thường xuyên góp mặt trong các sự kiện, chương trình giải trí trên truyền hình. Năm 2022, cô xác nhận ly hôn với nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh sau 7 năm chung sống.

Hiện tại, Angelababy gặp nhiều khó khăn trong công việc kể từ khi ly hôn. Scandal liên quan đến nữ idol Hàn Quốc lần này càng khiến con đường sự nghiệp của mỹ nhân này gặp nhiều trở ngại. Hơn 2 tháng qua, Angelababy lui về "ở ẩn".

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