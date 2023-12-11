Vận đen đeo bám, bạn gái Huỳnh Hiểu Minh tiếp tục bị tố nằm trong ‘lò luyện săn đại gia’, lợi dụng danh tiếng của bạn trai để PR bản thân

Mới đây, hot girl này tiếp tục bị một tài khoản mạng xã hội tố cáo là học viên của lò luyện săn chồng đại gia. Theo đó, một tài khoản khẳng định, Diệp Kha cùng với 2 người đẹp khác là Phương Viện - vợ Thiên vương Quách Phú Thành và Luna Tuyên Vân - vợ ca sĩ Phan Vỹ Bá, là học viên của lò luyện "săn đại gia", dùng chiêu trò để PR bản thân.

Nhiều ngày qua, thông tin về đời tư và chuyện hẹn hò của Huỳnh Hiểu Minh và bạn gái mới Diệp Kha liên tục được đăng tải. Khán giả đặc biệt quan tâm đến chuyện tình cảm của 2 người.

Theo nguồn tin, Diệp Kha đã bỏ tiền thuê căn hộ sang trọng ở Thượng Hải (Trung Quốc) và bài trí nội thất giống với nơi Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy từng sống. Hot girl này chụp ảnh đăng lên mạng để khiến công chúng lầm tưởng cô và bạn trai nổi tiếng đã bước sang giai đoạn mới.

Thời gian qua, Diệp Kha xây dựng hình ảnh người phụ nữ ngoan hiền, thành đạt và nỗ lực tìm kiếm hạnh phúc sau biến cố đổ vỡ hôn nhân. Cô cũng thường xuyên chia sẻ chuyện tình mặn nồng với Huỳnh Hiểu Minh lên mạng xã hội. Tuy nhiên, nguồn tin khẳng định đây là chiêu trò của Diệp Kha.

Tuy nhiên, tài khoản này cho biết, tài tử họ Huỳnh vẫn chưa tin tưởng bạn gái đến mức để cô chuyển đến chung sống hay kết hôn với anh. Vì vậy, sau khi tái hợp với tài tử Thiên Long Bát Bộ, Diệp Kha đã ra sức PR mối quan hệ tình cảm này. Cô lợi dụng danh tiếng Huỳnh Hiểu Minh và cả Angelababy. Đến khi bị "bóc mẽ", Diệp Kha mới lên tiếng phủ nhận chưa từng ở chung nhà với Huỳnh Hiểu Minh.

Cô bị "bóc mẽ" việc bỏ tiền thuê căn hộ sang trọng ở Thượng Hải và bài trí nội thất giống với nơi Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy từng sống để lợi dụng danh tiếng PR bản thân.

Hình tượng mà Diệp Kha xây dựng và tất cả những gì cô ta thể hiện ra bên ngoài chỉ là đang lợi dụng tên tuổi, tiền bạc của Huỳnh Hiểu Minh. Nhờ có tin đồn hẹn hò với nam tài tử Tân Bến Thượng Hải, Diệp Kha cũng được chú ý và cửa hàng cửa hàng quần áo kinh doanh phát đạt hơn.

Trước đó, người đàn ông tên Marx Wong - tự xưng là chồng cũ của Diệp Kha - lên tiếng ám chỉ cô không chung thủy trong hôn nhân, dẫn tới ly hôn. Người này cho biết, anh từng rất yêu vợ nhưng vì gia cảnh không giàu nên Diệp Kha bỏ anh để chạy theo người đàn ông có gia thế hơn. Anh còn tố vợ cũ khoe khoang quá đà, lợi dụng chồng để tâng bốc bản thân. Trước lời tố cáo này, Diệp Kha không lên tiếng phủ nhận.

Diệp Kha còn bị chồng cũ tố ngoại tình với tài tử họ Huỳnh trước khi ly hôn.

Diệp Kha từng là hoa khôi của trường Đại học Thâm Quyến (Trung Quốc). Cô từng góp mặt trong top 50 người đẹp truyền hình Hồ Nam (Trung Quốc) năm 2020 và là quán quân cuộc thi tuyển MC của một chương trình truyền hình. Song, sự nghiệp trong làng giải trí của cô khá mờ nhạt. Diệp Kha được cho là kết hôn với một người đàn ông giàu có ở Thâm Quyến (Trung Quốc). Sau khi kết hôn, dựa vào điều kiện tài chính của chồng, Diệp Kha tạo dựng thương hiệu thời trang riêng và mở thẩm mỹ viện. Sau thời gian ngắn kết hôn, 2 người chia tay.

Khi ly hôn, người đẹp được cho là nhận được một nửa số tài sản từ chồng cũ. Hiện, Diệp Kha xây dựng hình tượng một phụ nữ độc thân, xinh đẹp, quyến rũ, có sự nghiệp riêng sau hôn nhân đổ vỡ.

Diệp Kha là bạn gái đầu tiên của Huỳnh Hiểu Minh sau khi anh công khai ly hôn Angelababy. Và cũng là người có thị phi ảnh hưởng đến danh tiếng của tài tử Thiên Long Bát Bộ.

Diệp Kha là bạn gái đầu tiên của Huỳnh Hiểu Minh sau khi anh công khai ly hôn Angelababy. Mối quan hệ của cả hai bị lộ vào tháng 2/2022. Đến giữa năm 2023, Huỳnh Hiểu Minh và cô ta chia tay. Sau khoảng thời gian tìm hiểu nữ diễn viên Triệu Sĩ Cẩn nhưng không thể hòa hợp, tài tử Thần Điêu Đại Hiệp quyết định nối lại tình xưa với người đẹp tai tiếng này.