'Mã Văn Tài' Trần Quán Lâm trẻ trung bất ngờ, phong độ ngút ngàn dù đã thuộc hàng 'ngũ tuần'

Sao quốc tế 23/02/2023 21:03

Dù bước sang tuổi 50, nam diễn viên Trần Quán Lâm vẫn khiến công chúng phải ngỡ ngàng với diện mạo trẻ trung và phong độ của mình.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mới đây Trần Quán Lâm đã tham gia một sự kiện thương mại tại quê nhà của mình. Nam diễn viên ăn vận khá trẻ trung kèm theo chiếc kính đeo mắt làm tăng thêm độ điển trai của mình.

Trong những bức ảnh và video được đăng tải lên mạng xã hội, Trần Quán Lâm rất thoải mái và vui vẻ khi được fan chụp ảnh. Dù dự sự kiện ở ngoài trời, nam diễn viên cũng không tỏ ra khó chịu, thể hiện sự chuyên nghiệp của một nghệ sĩ lâu năm.

'Mã Văn Tài' Trần Quán Lâm trẻ trung bất ngờ, phong độ ngút ngàn dù đã thuộc hàng 'ngũ tuần' - Ảnh 1

'Mã Văn Tài' Trần Quán Lâm trẻ trung bất ngờ, phong độ ngút ngàn dù đã thuộc hàng 'ngũ tuần' - Ảnh 2

Sinh năm 1973 tại Đài Loan, Trần Quán Lâm nổi tiếng nhanh chóng từ những vai diễn đầu tay nhờ diện mạo tuấn tú của mình. Anh tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như Phú Quý Tại Thiên, Đài Loan A Thành, Phích Lịch Hỏa, Thiên Địa Hữu Tình... và nổi tiếng nhất là Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài (2007) với vai diễn Mã Văn Tài. Cũng nhờ vai diễn này mà tên tuổi của anh đã "một bước lên mây".

'Mã Văn Tài' Trần Quán Lâm trẻ trung bất ngờ, phong độ ngút ngàn dù đã thuộc hàng 'ngũ tuần' - Ảnh 3

'Mã Văn Tài' Trần Quán Lâm trẻ trung bất ngờ, phong độ ngút ngàn dù đã thuộc hàng 'ngũ tuần' - Ảnh 4

Đáng tiếc là khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Trần Quán Lâm vướng vào vụ kiện ồn ào với vợ cũ là Trịnh Trọng Nhân. Cô tố cáo nam diễn viên họ Trần bạo hình, ngoại tình, nhân cách méo mó,... Vụ việc khiến khán giả quay lưng lại với Trần Quán Lâm và anh bị mắc trầm cảm trong một thời gian dài.

Giữa lúc chìm trong bê bối, bạn gái cũ của Trần Quán Lâm là Tạ Tâm Di đã xuất hiện và công khai bảo vệ anh. Sau đó, hai người kết hôn và đón con trai đầu lòng vào năm 2009. Cũng trong năm ấy, quản lý của Trịnh Trọng Nhân lên tiếng công khai sự thật, cho biết vợ cũ của nam diễn viên chỉ là bịa chuyện để hủy hoại sự nghiệp của anh.

'Mã Văn Tài' Trần Quán Lâm trẻ trung bất ngờ, phong độ ngút ngàn dù đã thuộc hàng 'ngũ tuần' - Ảnh 5

Nhiều năm trôi qua, dù không thể lấy lại danh tiếng khi xưa và chỉ đóng các vai phụ, nhưng Trần Quán Lâm sống khá yên bình bên gia đình của mình. Nhiều khán giả vẫn bày tỏ sự tiếc nuối vì việc một ngôi sao vừa vụt sáng đã bị vùi dập thê thảm đến vậy.

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