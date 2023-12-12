'Lương Sơn Bá xấu nhất màn ảnh' gặp tai nạn nghiêm trọng, hình ảnh xe ô tô bị hư hỏng nặng khiến fan hốt hoảng

Sao quốc tế 12/12/2023 17:35

Thông tin nam diễn viên Hà Nhuận Đông gặp tai nạn đang khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng.

Theo đó, Hà Nhuận Đông đã mang theo xe riêng của mình để phục vụ cho công tác quay tại địa điểm làm phim. Tại thời điểm đó, nam diễn ngồi trên xe cùng phó đạo diễn, lái đến một ngã tư thì bất ngờ va quẹt với một chiếc xe hơi màu xám trắng khác.

Hậu quả, xế hộp của "Lương Sơn Bá" bị đâm nát phần đuôi xe, còn chiếc xe xám trắng kia thì hỏng một bên đầu xe. 2 chiếc xe bị hư hại nặng nề khiến khán giả lo lắng. Được biết, chiếc xe của nam diễn viên ước tính có giá trị lên đến 8 triệu NDT (hơn 27 tỷ đồng).

'Lương Sơn Bá xấu nhất màn ảnh' gặp tai nạn nghiêm trọng, hình ảnh xe ô tô bị hư hỏng nặng khiến fan hốt hoảng - Ảnh 1'Lương Sơn Bá xấu nhất màn ảnh' gặp tai nạn nghiêm trọng, hình ảnh xe ô tô bị hư hỏng nặng khiến fan hốt hoảng - Ảnh 2

May mắn là sao nam sinh năm 1975 không gặp vấn đề về sức khỏe. Anh đã chủ động đăng tải thông tin, xác nhận rằng bản thân bình an, để người hâm mộ bớt lo lắng. Đồng thời, vị phó đạo diễn đi chung xe đã được đưa vào bệnh viện theo dõi thêm và chỉ gãy 1 chiếc răng, còn lại không có gì nghiêm trọng.

Được biết Hà Nhuận Đông đang trong quá trình làm phim mang tên Đón Gió Trên Biển Sẽ Tốt Hơn. Trong dự án lần này, Hà Nhuận Đông giữ vai trò đạo diễn.

'Lương Sơn Bá xấu nhất màn ảnh' gặp tai nạn nghiêm trọng, hình ảnh xe ô tô bị hư hỏng nặng khiến fan hốt hoảng - Ảnh 3

Trước đó, anh vừa có màn trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim Tuế tuế thanh liên. Đây là bộ phim truyền hình cổ trang ngôn tình. Trong tác phẩm, Hà Nhuận Đông thủ vai Hạ Liên Tín lạnh lùng, tham vọng. Tuy nhiên, ở lần tái xuất này, nam diễn viên vấp phải làn sóng tranh cãi dữ dội. Nhiều khán giả cảm thấy khó hiểu khi Hà Nhuận Đông đóng phim tình cảm "hường phấn sến sẩm" dù đã U50. 

'Lương Sơn Bá xấu nhất màn ảnh' gặp tai nạn nghiêm trọng, hình ảnh xe ô tô bị hư hỏng nặng khiến fan hốt hoảng - Ảnh 4

Diễn xuất của Hà Nhuận Đông cũng bị chê gượng gạo. Màn tương tác của nam thần 7X với bạn diễn kém 12 tuổi là Hà Hoằng San (vai Thanh Liên) cũng khiến người xem ngán ngẩm. 

Hà Nhuận Đông từng là một trong những nam diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ vào giai đoạn thập niên 90-2000. Khi mới chập chững vào nghề, anh gây chú ý với khán giả thông qua loạt vai cổ trang như Kinh Vân trong Phong Vân, La Tiểu Hổ trong Ngọa Hổ Tàng Long, hay Lương Sơn Bá trong Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài đóng cùng Đổng Khiết.

'Lương Sơn Bá xấu nhất màn ảnh' gặp tai nạn nghiêm trọng, hình ảnh xe ô tô bị hư hỏng nặng khiến fan hốt hoảng - Ảnh 5'Lương Sơn Bá xấu nhất màn ảnh' gặp tai nạn nghiêm trọng, hình ảnh xe ô tô bị hư hỏng nặng khiến fan hốt hoảng - Ảnh 6

Thời điểm nên duyên với nàng Chúc Anh Đài, Hà Nhuận Đông bị chê bai hết lời với hình tượng "Lương Sơn Bá xấu nhất màn ảnh", song bản phim vẫn đạt thành công nhất định, mang lại tiếng tăm không ít cho Hà Nhuận Đông. 

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Hà Nhuận Đông từng gây ra nhiều tranh luận khi hóa thân thành Lương Sơn Bá trong bộ phim kinh điển Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài phiên bản 2007.

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