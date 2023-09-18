Lộc Hàm gửi lời chúc sinh nhật đến Quan Hiểu Đồng, hóa ra là thói quen 7 năm qua!

Theo đó, đúng 00:02 ngày 17/9, Lộc Hàm viết trên trang Weibo cá nhân "Sinh nhật vui vẻ nha", Quan Hiểu Đồng cũng bình luận đáp lại "Cảm ơn nha". Đây là năm thứ 7 liên tiếp Lộc Hàm chúc mừng sinh nhật bạn gái kể từ khi cả hai chính thức công khai mối quan hệ tình cảm.

Ngày 17/9, "mỹ nhân có đôi chân đẹp nhất Cbiz " Quan Hiểu Đồng chính thức bước sang tuổi 26. Như thông lệ hằng năm, trong thời khắc đặc biệt, ca sĩ Lộc Hàm lại đăng tải bài viết chúc mừng sinh nhật bạn gái.

Như mọi năm, khung giờ mà Lộc Hàm đăng tải bài viết chúc mừng tuổi mới bạn gái đều chứa một ẩn ý riêng. Trong sinh nhật của Quan Hiểu Đồng năm nay, nhiều dân tình suy đoán rằng Lộc Hàm đăng bài viết vào 00:02 nhằm ngụ ý Quan Hiểu Đồng 2 tuổi.

Bởi vào ngày sinh nhật của Lộc Hàm 20/4 vừa qua, Quan Hiểu Đồng đã đăng tải bài viết chúc mừng anh vào 00:09 tức ngụ ý nam ca sĩ 9 tuổi. Thế nên năm nay nếu Quan Hiểu Đồng chúc sinh nhật Lộc Hàm 9 tuổi thì Lộc Hàm sẽ chúc lại Quan Hiểu Đồng lúc 2 tuổi, vì cả hai hơn kém nhau 7 tuổi.

Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng công khai chuyện tình cảm vào tháng 10/2017. Kể từ lúc chính thức công khai hẹn hò, Quan Hiểu Đồng liên tục phải gánh chịu những ý kiến chê bai, miệt thị mình. Thậm chí một bộ phận khán giả còn cho rằng nữ diễn viên đang cố gắng "ké nhiệt" sự nổi tiếng của bạn trai. Sự chênh lệch địa vị của Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm trong Cbiz đã khiến cô chịu áp lực không nhỏ từ dư luận.

Thời điểm đó Lộc Hàm là một trong "tứ đại lưu lượng" cùng 3 sao nam đình đám khác là Lý Dịch Phong, Ngô Diệc Phàm, Dương Dương, còn Quan Hiểu Đồng chỉ là diễn viên trẻ xuất thân từ diễn viên nhí. Lúc đó, nhiều người hâm mộ quá khích của Lộc Hàm liên tục gây sức ép đến chuyện tình cảm của cả hai như: cắt cổ tai, nhảy lầu tự tử, đăng bài kèm hashtag “Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng bao giờ chia tay” chỉ để hai người nhanh chóng chia tay.

Thời điểm mới công khai, dù bị người hâm mộ phản đối gay gắt nhưng Lộc Hàm đi đâu cũng đưa Quan Hiểu Đồng đi theo. Bất chấp ồn ào về những tin đồn chia tay, cả hai vẫn bền bỉ bên nhau suốt những năm tháng qua, yêu nhau trong sóng gió của dư luận.

Tình yêu không dùng lời nói, chỉ dùng hành động để bảo vệ bạn gái của Lộc Hàm cũng khiến nhiều người cảm động. Hiện tại, nam idol chỉ còn thiếu một đám cưới đúng nghĩa dành cho người thương.

Chính Lộc Hàm cũng từng nhiều lần công khai bày tỏ quan điểm của mình: “Theo tôi, việc thừa nhận quan hệ tình cảm với người con gái mình yêu là trách nhiệm nên có của một người đàn ông”.

So với nhiều cặp đôi khác trong Cbiz, chuyện tình yêu của Lộc Hàm - Quan Hiểu Đồng luôn giản dị, không ồn ào khoa trương nhưng vẫn đầy ngọt ngào và hạnh phúc khiến người khác phải ngưỡng mộ.