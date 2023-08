Thậm chí, sau khi cảnh này được phát sóng, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ‘Hứa Khải ngâm mình’ là từ khoá tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo.

Trước hình ảnh này, nhiều fan nữ đã la hét đòi xem thêm nhiều hình ảnh cũng như hậu trường về thân hình săn chắc của mỹ nam Hứa Khải. Một series ảnh chế dài kỳ cũng được các fan chế tặng chàng "Phó Hằng".

Trần Vỹ Đình

Trong phim truyền hình Nam Phương Hữu Kiều Mộc, Trần Vỹ Đình vào vai ông chủ quán bar Thời Việt có thân thế bí ẩn và tính cách kín đáo. Vừa lên sóng, bộ phim đã thu hút đông đảo sự chú ý của mọt phim Trung. Đặc sắc hơn là “sự quan tâm” nồng nhiệt các fan dành cho Trần Vỹ Đình sau khi cảnh tắm 18+ của anh xuất hiện trong phim.

Cũng giống như Hứa Khải, cảnh tắm này trở thành đề tài chế ảnh vô cùng lầy lội của cư dân mạng.

Trần Khôn

Trần Khôn là nam diễn viên đóng khá nhiều cảnh tắm chung dàn hoa đán đình đám. Trong phim Balzac and the Little Chinese Seamstress, anh đóng cảnh nóng bỏng dưới nước với người bạn thân Châu Tấn. Bộ phim này còn được đề cử tại Phim nước ngoài xuất sắc tại Quả Cầu Vàng năm 2003.

Sau Châu Tấn, Trần Khôn đóng cặp với Triệu Vy trong bộ phim Hoa Mộc Lan phiên bản 2009. Cả hai cũng có cảnh tắm chung vô cùng nóng bỏng.

Sau này, nam diễn viên sinh năm 1979 còn có cơ hội hợp tác với người đẹp Lý Băng Băng trong bộ phim Chung Quỳ Phục Ma: Tuyết Yêu Ma Linh. Cả hai có rất nhiều cảnh tắm chung đốt mắt người xem.

Huỳnh Hiểu Minh

Cảnh tắm của Huỳnh Hiểu Minh với 7 người đẹp trong Lộc Đỉnh Ký từng gây sốt thời điểm phát sóng. Khi nhận vai diễn Vi Tiểu Bảo, Huỳnh Hiểu Minh đã được khán giả, đặc biệt là fan cứng của thương hiệu này, ưu ái phong tặng cho danh hiệu "Vi Tiểu Bảo đẹp trai nhất màn ảnh".