Lộ hình ảnh Triệu Lộ Tư bị bạn diễn động chạm phản cảm bất ngờ bị đào lại, netizen không bênh vực còn có mỉa mai cực sốc?

Theo đó, hình ảnh của Triệu Lộ Tư và Lý Hoành Nghị năm xưa bị "đào" lại, được cho là tại một bữa hẹn của đoàn phim Thang Nang Truyện vào giai đoạn 2018-2019. Từ hình ảnh cho thấy 2 diễn viên ngồi cạnh nhau, sau đó Lý Hoành Nghị có hành vi đụng chạm, sờ soạng Triệu Lộ Tư một cách phản cảm. Những khoảnh khắc này đều được ống kính ghi lại, song đến tận thời gian gần đây mới bắt đầu bùng nổ trên MXH.

Tối ngày 27/12, trên MXH Weibo bất ngờ rầm rộ từ khóa "Lý Hoành Nghị sờ soạng Triệu Lộ Tư ". Chủ đề này nhanh chóng leo lên vị trí số 1 bảng hot search của Weibo (mục giải trí ) với hơn 150 triệu lượt xem sau 2 tiếng. Tuy nhiên, loạt hình ảnh này lại dấy lên làn sóng tranh cãi kịch liệt từ dư luận.

Nhưng ở thời điểm hiện tại, những hình ảnh này ảnh gây tranh cãi của cả hai bị phanh phui, trở thành ồn ào "trên trời rơi xuống". Dù phía Lý Hoành Nghị đã ẩn ý bày tỏ thái độ về vụ việc nhưng sự bàn tán của dân tình vẫn không hề suy giảm.

Triệu Lộ Tư và Lý Hoành Nghị đã từng hợp tác từ năm 2019 với 2 dự án phim là Thang Nang Truyện và Xuân Hoa Thu Nguyệt. Tại thời điểm đó, cặp đôi cũng được nhiều khán giả "đẩy thuyền" vì tương tác đáng yêu trên màn ảnh.

Về phần Triệu Lộ Tư, nữ chính Thần Ẩn bị không ít khán giả "chĩa mũi dùi" chỉ trích khi cho rằng đây là chiêu trò của nữ diễn viên khi phim mới lên sóng bị "flop". Đây cũng là giai đoạn tình tiết Thần Ẩn đạt cao trào, vì vậy loạt ảnh phản cảm của Triệu Lộ Tư và Lý Hoành Nghị đến quá đúng lúc, khiến ai nấy không thể không nghi ngờ.

Trong phim Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt, Triệu Lộ Tự đảm nhận vai nữ chính Lôi Lôi. Phim ảnh về chủ đề xuyên không.

Lý Hoành Nghị từng vướng nghi vấn hẹn hò tiểu hoa 9X Triệu Lộ Tư sau khi cặp đôi có liên tiếp 2 màn hợp tác ăn ý trong Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hạ Thu Nguyệt, Thanh Nang Truyện.

Song, cũng có ý kiến cho rằng Triệu Lộ Tư không hồ đồ đến mức dùng bộ ảnh phản cảm, gây ảnh hưởng xấu thế này để PR cho bản thân và phim Thần Ẩn đang chiếu. Vốn dĩ Thần Ẩn đã không hot, nữ chính không nhất thiết dùng "hạ sách" thế này để câu kéo thêm "nhiệt độ" không cần thiết. Đã vậy, bộ ảnh còn có nhân vật không liên quan là Lý Hoành Nghị, vì vậy Triệu Lộ Tư có thể chưa đến mức "EQ thấp" mà kéo người khác vào chung ồn ào với mình.

Bộ phim cổ trang, huyền huyễn Thần Ẩn được cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tinh Linh. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình yêu trải qua nhiều kiếp của con trai của Thượng Cổ và Bạch Quyết là Nguyên Khải (Vương An Vũ thủ vai) và A Âm (Triệu Lộ Tư thủ vai). Ngay khi ra mắt, phim đã được khán giả đón nhận nồng nhiệt vì tạo hình quá đẹp của dàn diễn viên từ chính đến phụ.

Diễn xuất của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ trong Thần Ẩn quá tệ, là bước lùi đáng kể so với các tác phẩm trước.

Tuy nhiên, chỉ sau vài tập phát sóng khán giả đã “quay xe” và bị mỉa mai là "phát sóng mà như không phát sóng" vì không có hiệu ứng truyền miệng, lan tỏa. Phần nội dung phim bị chê bai cũ kỹ, thiếu điểm nhấn và nhàm chán, trong khi diễn xuất của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ quá tệ, là bước lùi đáng kể so với các tác phẩm trước.

Không những vậy, tạo hình của nữ chính Triệu Lộ Tư cũng gây tranh cãi, thậm chí cô bị cho có phần lép vế hơn với một số vai phụ trong đó có Hoàng Nhật Oánh. Thậm chí khi đặt lên "bàn cân" so sánh, Hoàng Nhật Oánh được nhận xét là có đường nét gương mặt hài hòa hơn hẳn Triệu Lộ Tư.

Triệu Lộ Tư chưa bao giờ được giới chuyên môn đánh giá cao về diễn xuất nên việc làm lần này bị cho là chiêu trò.

Từ trước đến nay, Triệu Lộ Tư chưa bao giờ được giới chuyên môn đánh giá cao về diễn xuất, cô thiếu kinh nghiệm và trải nghiệm với nghề. Cộng thêm, gương mặt của Triệu Lộ Tư có phần nhỏ nhắn, bầu bĩnh và nhìn khá trẻ con. Chính vì thế, đây vừa là lợi thế cũng là khuyết điểm để cô có thể đóng đa dạng vai diễn.