Liên tục hứng 'gạch đá' vì tạo hình khó hiểu trong Dĩ Ái Vi Doanh, Bạch Lộc được khuyên nhìn theo 2 mỹ nhân này mà học hỏi

Sao quốc tế 02/12/2022 16:17

Dĩ Ái Vi Doanh chỉ mới khai máy không bao lâu nhưng số lần Bạch Lộc bị chê tạo hình đã đếm nhiều không xuể.

Dĩ Ái Vi Doanh (Trêu Nhầm) với sự tham gia của Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Bộ phim hiện đang trong quá trình ghi hình, theo đó, tạo hình của Bạch Lộc luôn nhận về nhiều lời chê không hài lòng.

Ngay từ tạo hình đầu tiên khi vào đoàn phim, Bạch Lộc đã khiến người xem tranh cãi với mái tóc đen. Bởi theo nguyên tác tiểu thuyết, vai Trịnh Thư Ý mà Bạch Lộc đảm nhận là một mỹ nhân vô cùng tài giỏi, cá tính, năng động. Chính bởi vậy, khán giả lo lắng cô nàng để kiểu tóc này sẽ không lột tả được trọn vẹn nhân vật trong phim. Nhiều người sợ Bạch Lộc sẽ bị quá an toàn như lúc cô thủ vai Thời Nghi trong Châu Sinh Như Cố.

Liên tục hứng 'gạch đá' vì tạo hình khó hiểu trong Dĩ Ái Vi Doanh, Bạch Lộc được khuyên nhìn theo 2 mỹ nhân này mà học hỏi - Ảnh 1

Tiếp đến, nữ chính trong truyện là một phóng viên hàng đầu nhưng khi quay phân cảnh đi tác nghiệp thì chẳng hiểu stylist nghĩ gì lại cho Bạch Lộc diện một chiếc áo vest với style... giấu quần. 

Liên tục hứng 'gạch đá' vì tạo hình khó hiểu trong Dĩ Ái Vi Doanh, Bạch Lộc được khuyên nhìn theo 2 mỹ nhân này mà học hỏi - Ảnh 2

Chưa hết, cô nàng hôm trước làm netizen "tụt huyết áp" với bộ đầm đỏ già dặn, kín cổng cao tường kết hợp boots cao cực vô duyên. Hôm nay lại như đưa về thời của chục năm trước khi diện quần ống loe. Thêm vào đó là kiểu tóc để xoăn sóng và trang điểm khá đậm làm cô "dừ" hơn hẳn. 

Liên tục hứng 'gạch đá' vì tạo hình khó hiểu trong Dĩ Ái Vi Doanh, Bạch Lộc được khuyên nhìn theo 2 mỹ nhân này mà học hỏi - Ảnh 3

Liên tục hứng 'gạch đá' vì tạo hình khó hiểu trong Dĩ Ái Vi Doanh, Bạch Lộc được khuyên nhìn theo 2 mỹ nhân này mà học hỏi - Ảnh 4

Nhan sắc của Bạch Lộc luôn là đề tài gây tranh cãi, nhiều ý kiến cho rằng nữ diễn viên không đủ xinh để đóng những vai mỹ nữ trong tiểu thuyết ngôn tình. Nhiều lần ngôi sao Châu Sinh Như Cố còn bị nữ phụ lấn át về nhan sắc. Tuy nhiên, mọi thứ có thể bù đắp được nếu tạo hình tốt. Nào ngờ từ lúc khai máy đến nay, chưa có trang phục nào của Bạch Lộc vừa ý được cư dân mạng.

Sau đó, netizen đã đề cử một vài mỹ nhân có style cực ổn ở các bộ ngôn tình hiện đại như Angelababy, Kim Thần,... 

Trước hết phải nói đến Angelababy, dù bị chê là "bình hoa" khi đóng phim nhưng style của cô nàng luôn nhận được nhiều lời khen "có cánh". Chẳng hạn trong phim Thời Đại Lập Nghiệp, gu thời trang đẹp miễn chê của cô đã khiến dân tình mê mẩn.

Liên tục hứng 'gạch đá' vì tạo hình khó hiểu trong Dĩ Ái Vi Doanh, Bạch Lộc được khuyên nhìn theo 2 mỹ nhân này mà học hỏi - Ảnh 5

Tiếp đến là Kim Thần, cô nàng luôn gây chú ý với phong cách thời trang thời thượng, cuốn hút. Còn nhớ khi đóng phim Cô Nàng Lợi Hại, vai diễn Thẩm Tư Di của Kim Thần còn lên hẳn hotsearch vì gu thời trang xa hoa, sang chảnh mà vẫn thanh lịch, nền nã chuẩn công sở.

Liên tục hứng 'gạch đá' vì tạo hình khó hiểu trong Dĩ Ái Vi Doanh, Bạch Lộc được khuyên nhìn theo 2 mỹ nhân này mà học hỏi - Ảnh 6

Liên tục hứng 'gạch đá' vì tạo hình khó hiểu trong Dĩ Ái Vi Doanh, Bạch Lộc được khuyên nhìn theo 2 mỹ nhân này mà học hỏi - Ảnh 7

Liên tục hứng 'gạch đá' vì tạo hình khó hiểu trong Dĩ Ái Vi Doanh, Bạch Lộc được khuyên nhìn theo 2 mỹ nhân này mà học hỏi - Ảnh 8

Bạch Lộc khiến netizen 'quay như chong chóng' với tạo hình lúc 'phèn', lúc sang trong Dĩ Ái Vi Doanh

Bạch Lộc khiến netizen 'quay như chong chóng' với tạo hình lúc 'phèn', lúc sang trong Dĩ Ái Vi Doanh

Dù đang trong thời gian ghi hình nhưng hình ảnh tạo hình của Bạch Lộc liên tục được leak ra, thu hút sự chú ý từ netizen.

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