Bạch Lộc khiến netizen 'quay như chong chóng' với tạo hình lúc 'phèn', lúc sang trong Dĩ Ái Vi Doanh

Sao quốc tế 29/11/2022 22:32

Dù đang trong thời gian ghi hình nhưng hình ảnh tạo hình của Bạch Lộc liên tục được leak ra, thu hút sự chú ý từ netizen.

Sau khi đóng máy các dự án phim cổ trang, Bạch Lộc tiếp tục nhận dự án mới mang tên Dĩ Ái Vi Doanh (Trêu nhầm) cùng bạn diễn Vương Hạc Đệ. Cả hai đều là những ngôi sao đang lên của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ, nên chẳng lạ khi Dĩ Ái Vi Doanh luôn nhận được sự quan tâm cao độ từ netizen.

Bạch Lộc khiến netizen 'quay như chong chóng' với tạo hình lúc 'phèn', lúc sang trong Dĩ Ái Vi Doanh - Ảnh 1

Để "đáp ứng" sự tò mò của cư dân mạng, các tay săn ảnh đã túc trực tại trường quay Dĩ Ái Vi Doanh để liên tục tung ra những bức ảnh mới của cặp diễn viên chính. Trong đó, tạo hình của Bạch Lộc liên tục gây ra nhiều tranh cãi. 

Nếu như ở phim cổ trang Bạch Lộc được khen nhiều bao nhiêu thì trong tạo hình hiện đại lại bị chê nhiều bấy nhiêu. Theo đó, Bạch Lộc trong bộ phim này hóa thân thành nữ phóng viên. Cô nàng hôm trước làm netizen tụt huyết áp với bộ đầm đỏ kết hợp boots cao cực vô duyên. Hôm nay lại như đưa về thời của chục năm trước khi diện quần ống loe.

Bạch Lộc khiến netizen 'quay như chong chóng' với tạo hình lúc 'phèn', lúc sang trong Dĩ Ái Vi Doanh - Ảnh 2

Bạch Lộc khiến netizen 'quay như chong chóng' với tạo hình lúc 'phèn', lúc sang trong Dĩ Ái Vi Doanh - Ảnh 3

Hay trong một tạo hình khác, chẳng hiểu nổi stylist nghĩ gì lại cho cô diện một chiếc áo vest với style... giấu quần. Mà đây lại đang là phân cảnh nữ chính đi tác nghiệp. Bộ đồ này đã khiến netizen tranh cãi rất gắt. Tuy nhiên fan sau đó lên tiếng bênh vực, cho rằng lúc này đang quay cảnh sắp thất tình nên chấp nhận được. Cộng thêm loạt tạo hình khó hiểu trước đó khiến mọi người lại càng được dịp chê trách đoàn phim này. 

Bạch Lộc khiến netizen 'quay như chong chóng' với tạo hình lúc 'phèn', lúc sang trong Dĩ Ái Vi Doanh - Ảnh 4

Không những trang phục mà lớp trang điểm, kiểu tóc cũng khiến cô nàng "dừ" hơn tuổi thật rất nhiều. Đứng cạnh nam chính Vương Hạc Đệ, cô nàng lộ rõ khoảng cách tuổi tác lớn.

Thế nhưng, mới đây Bạch Lộc lại khiến dân tình "quay xe" khen hết lời với tạo hình mới "xịn, mịn" trên phim trường Dĩ Ái Vi Doanh. Trong tạo hình mới, Bạch Lộc diện một chiếc áo đen, quần bò sáng màu bó sát. Đặc biệt kiểu tóc buộc cao giúp cô nàng trông trẻ trung, năng động hơn rất nhiều. 

Bạch Lộc khiến netizen 'quay như chong chóng' với tạo hình lúc 'phèn', lúc sang trong Dĩ Ái Vi Doanh - Ảnh 5

Bạch Lộc khiến netizen 'quay như chong chóng' với tạo hình lúc 'phèn', lúc sang trong Dĩ Ái Vi Doanh - Ảnh 6

Dân tình cho rằng sau nhiều ý kiến từ cộng đồng mạng, Bạch Lộc cũng đang cố gắng thay đổi để phù hợp hơn,tạo hiệu ứng tốt cho Dĩ Ái Vi Doanh. Bên cạnh đó, một bộ phận dân mạng lại bày tỏ muốn phim thành công có rất nhiều yếu tố chứ không chỉ mỗi phần tạo hình. Nếu Bạch Lộc – Vương Hạc Đệ có chemistry tốt, diễn ăn ý thì khả năng bạo rất lớn.

Bạch Lộc khiến netizen 'quay như chong chóng' với tạo hình lúc 'phèn', lúc sang trong Dĩ Ái Vi Doanh - Ảnh 7

Dĩ Ái Vi Doanh là câu chuyện xoay quanh Thư Ý (Bạch Lộc) là một cô gái xinh đẹp, tốt nghiệp đại học danh giá. Sau khi ra trường, cô đảm nhận vị trí phóng viên của tạp chí Tài chính - Kinh tế. Một mỹ nhân tài sắc như vậy mà lại yêu nhầm một tên “tra nam” chính hiệu. Tên đó bỏ cô để chạy theo một cô nàng giàu có. Vì tức giận, Thư Ý đã quyết tâm cưa đổ “cậu út” của cô nàng trà xanh kia. Gã "cậu út" kia là Thời Yến (Vương Hạc Đệ) có một gia thế không tầm thường. Thời Yến vừa có tài vừa có sắc thừa biết những trò mà Thư Ý bày ra để trêu đùa anh. Để biết xem liệu cặp đôi này có nên duyên trên màn ảnh không, các bạn hãy chờ đợi Dĩ Ái Vi Doanh khi lên sóng nhé!

Bạch Lộc khiến netizen 'quay như chong chóng' với tạo hình lúc 'phèn', lúc sang trong Dĩ Ái Vi Doanh - Ảnh 8

Hiện tại dự án Dĩ Ái Vi Doanh vẫn đang trong quá trình quay. Dân tình vô cùng mong đợi màn tương tác của Bạch Lộc – Vương Hạc Đệ trong lần đầu hợp tác.

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