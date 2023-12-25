Liên Hoa Lâu đại bạo, Thành Nghị được chuyên gia khen 'diễn xuất cao cấp'

Có thể nói, thành công có được ngày hôm nay của Liên Hoa Lâu, công đóng góp một phần nhờ nam chính Thành Nghị bởi lẽ phần thể hiện của nam diễn viên trong dự án này vẫn luôn nhận về những lời khen ngợi.

Liên Hoa Lâu là một bộ phim thuộc thể loại cổ trang võ hiệp kết hợp với chủ đề trinh thám, được chuyển thể từ tiểu thuyết "Cát Tường Vân Liên Hoa Lâu" của tác giả Đằng Bình. Cho đến thời điểm hiện tại, Liên Hoa Lâu vẫn thu hút được nhiều sự quan tâm từ khán giả, sức nóng của phim vẫn được duy trì ở mức cao, cũng chưa từng có dấu hiệu hạ nhiệt.

Phần thể hiện của nam diễn viên trong dự án này vẫn luôn nhận về những lời khen ngợi.

Mới đây, Tiến sĩ chuyên ngành Diễn xuất kiêm Chỉ đạo diễn xuất Thôi Đàm đã nhận xét diễn xuất của Thành Nghị trong phim không có điểm nào để chê.

Chuyên gia diễn xuất cho biết: “Thành Nghị khóc như cùng đau với nhân vật, sự luyến tiếc, sự kìm nén, sự oán hận, hay uất ức đều được thể hiện trong ánh mắt một cách hoàn mỹ, nhìn sâu vào ánh mắt, cách kìm nén tốc độ rơi của từng giọt nước mắt, đều có thể bộc lộ ra cảm giác chất chứa trong lòng, đàn áp mạnh mẽ trái tim người xem”.

Thể hiện của Thành Nghị trong Liên Hoa Lâu chính là minh chứng rõ ràng nhất cho khái niệm về cảm giác cân xứng trong diễn xuất. Nam diễn viên đều có cách thể hiện sự đau buồn của mình khác nhau trong từng phân cảnh như chia tay người yêu, sinh ly tử biệt với người thân. Không chỉ là rơi nước mắt, cố gắng gào thét đau khổ mà diễn tả ra một loại “diễn xuất cao cấp” hơn. Ngoài diễn xuất, Thành Nghị cũng được khen ngợi về những phân đoạn thể hiện khả năng võ thuật trong phim, biểu cảm và động tác đều vô cùng dứt khoát.

Thể hiện của Thành Nghị trong Liên Hoa Lâu chính là minh chứng rõ ràng nhất cho khái niệm về cảm giác cân xứng trong diễn xuất.

Ngoài diễn xuất, Thành Nghị cũng được khen ngợi về những phân đoạn thể hiện khả năng võ thuật trong phim.

Thành Nghị là diễn viên lứa 90, snh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình từ bộ phim truyền hình Thế Giới Sắc Đẹp vào năm 21 tuổi. Sự nghiệp của nam diễn viên trước đây rất lận đận vì chưa có tác phẩm thật sự bứt phá để đưa anh lên hàng ngôi sao hàng đầu. Tuy nhiên, nhờ nỗ lực diễn xuất và những thành công từ Liên Hoa Lâu, Thành Nghị đang được xem là cái tên sáng giá của màn ảnh Hoa ngữ.