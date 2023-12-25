Liên Hoa Lâu đại bạo, Thành Nghị được chuyên gia khen 'diễn xuất cao cấp'

Sao quốc tế 25/12/2023 15:35

Thành Nghị liên tục nhận được những lời khen ngợi nhờ diễn xuất 'hết nước chấm'.

Liên Hoa Lâu là một bộ phim thuộc thể loại cổ trang võ hiệp kết hợp với chủ đề trinh thám, được chuyển thể từ tiểu thuyết "Cát Tường Vân Liên Hoa Lâu" của tác giả Đằng Bình. Cho đến thời điểm hiện tại, Liên Hoa Lâu vẫn thu hút được nhiều sự quan tâm từ khán giả, sức nóng của phim vẫn được duy trì ở mức cao, cũng chưa từng có dấu hiệu hạ nhiệt. 

Liên Hoa Lâu đại bạo, Thành Nghị được chuyên gia khen 'diễn xuất cao cấp' - Ảnh 1
Liên Hoa Lâu là một bộ phim thuộc thể loại cổ trang võ hiệp kết hợp với chủ đề trinh thám.
Liên Hoa Lâu đại bạo, Thành Nghị được chuyên gia khen 'diễn xuất cao cấp' - Ảnh 2
 Liên Hoa Lâu vẫn thu hút được nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Có thể nói, thành công có được ngày hôm nay của Liên Hoa Lâu, công đóng góp một phần nhờ nam chính Thành Nghị bởi lẽ phần thể hiện của nam diễn viên trong dự án này vẫn luôn nhận về những lời khen ngợi.

Liên Hoa Lâu đại bạo, Thành Nghị được chuyên gia khen 'diễn xuất cao cấp' - Ảnh 3

Liên Hoa Lâu đại bạo, Thành Nghị được chuyên gia khen 'diễn xuất cao cấp' - Ảnh 4

Liên Hoa Lâu đại bạo, Thành Nghị được chuyên gia khen 'diễn xuất cao cấp' - Ảnh 5

Phần thể hiện của nam diễn viên trong dự án này vẫn luôn nhận về những lời khen ngợi.

Mới đây, Tiến sĩ chuyên ngành Diễn xuất kiêm Chỉ đạo diễn xuất Thôi Đàm đã nhận xét diễn xuất của Thành Nghị trong phim không có điểm nào để chê.

Chuyên gia diễn xuất cho biết: “Thành Nghị khóc như cùng đau với nhân vật, sự luyến tiếc, sự kìm nén, sự oán hận, hay uất ức đều được thể hiện trong ánh mắt một cách hoàn mỹ, nhìn sâu vào ánh mắt, cách kìm nén tốc độ rơi của từng giọt nước mắt, đều có thể bộc lộ ra cảm giác chất chứa trong lòng, đàn áp mạnh mẽ trái tim người xem”.

Thể hiện của Thành Nghị trong Liên Hoa Lâu chính là minh chứng rõ ràng nhất cho khái niệm về cảm giác cân xứng trong diễn xuất. Nam diễn viên đều có cách thể hiện sự đau buồn của mình khác nhau trong từng phân cảnh như chia tay người yêu, sinh ly tử biệt với người thân. Không chỉ là rơi nước mắt, cố gắng gào thét đau khổ mà diễn tả ra một loại “diễn xuất cao cấp” hơn. Ngoài diễn xuất, Thành Nghị cũng được khen ngợi về những phân đoạn thể hiện khả năng võ thuật trong phim, biểu cảm và động tác đều vô cùng dứt khoát. 

Liên Hoa Lâu đại bạo, Thành Nghị được chuyên gia khen 'diễn xuất cao cấp' - Ảnh 6
Thể hiện của Thành Nghị trong Liên Hoa Lâu chính là minh chứng rõ ràng nhất cho khái niệm về cảm giác cân xứng trong diễn xuất.
Liên Hoa Lâu đại bạo, Thành Nghị được chuyên gia khen 'diễn xuất cao cấp' - Ảnh 7
Ngoài diễn xuất, Thành Nghị cũng được khen ngợi về những phân đoạn thể hiện khả năng võ thuật trong phim.

Thành Nghị là diễn viên lứa 90, snh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình từ bộ phim truyền hình Thế Giới Sắc Đẹp vào năm 21 tuổi. Sự nghiệp của nam diễn viên trước đây rất lận đận vì chưa có tác phẩm thật sự bứt phá để đưa anh lên hàng ngôi sao hàng đầu. Tuy nhiên, nhờ nỗ lực diễn xuất và những thành công từ Liên Hoa Lâu, Thành Nghị đang được xem là cái tên sáng giá của màn ảnh Hoa ngữ.

Thành Nghị phất lên trông thấy sau thành công của Liên Hoa Lâu, vinh danh nhận thêm hai giải thưởng lớn

Thành Nghị phất lên trông thấy sau thành công của Liên Hoa Lâu, vinh danh nhận thêm hai giải thưởng lớn

Thành Nghị liên tiếp nhận 2 tin vui lớn trong ngày, 'đổi đời' sau thành công của Liên Hoa Lâu.

Xem thêm
Từ khóa:   Thành Nghị sao Hoa ngữ cbiz tin tức sao Hoa ngữ sao Trung

TIN LIÊN QUAN

Thành Nghị phất lên trông thấy sau thành công của Liên Hoa Lâu, vinh danh nhận thêm hai giải thưởng lớn

Thành Nghị phất lên trông thấy sau thành công của Liên Hoa Lâu, vinh danh nhận thêm hai giải thưởng lớn

Thành Nghị chuẩn bị gia nhập đoàn 'Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Vương Quyền' cùng một sao nữ bằng tuổi?

Thành Nghị chuẩn bị gia nhập đoàn 'Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Vương Quyền' cùng một sao nữ bằng tuổi?

Không tham gia đêm Tinh Quang Đại Thưởng 2023, Thành Nghị đã làm gì mà chiếm hết ‘spotlight’ truyền thông?

Không tham gia đêm Tinh Quang Đại Thưởng 2023, Thành Nghị đã làm gì mà chiếm hết ‘spotlight’ truyền thông?

Bất ngờ với danh tính của người đứng sau thành công của Thành Nghị

Bất ngờ với danh tính của người đứng sau thành công của Thành Nghị

Thành Nghị liên tục có những hành động kỳ lạ tại một sự kiện khiến netizen ngán ngẩm

Thành Nghị liên tục có những hành động kỳ lạ tại một sự kiện khiến netizen ngán ngẩm

Thành Nghị xuất sắc vượt mặt những tên tuổi lưu lượng trong giới giải trí Hoa ngữ, trở thành ngôi sao có ảnh hưởng nhất năm 2023

Thành Nghị xuất sắc vượt mặt những tên tuổi lưu lượng trong giới giải trí Hoa ngữ, trở thành ngôi sao có ảnh hưởng nhất năm 2023

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 4 giờ 28 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 4 giờ 31 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 4 giờ 33 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 4 giờ 36 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 51 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 5 giờ 36 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 6 giờ 36 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 7 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều