Lấy chồng đại gia, nữ diễn viên Lý Gia Hân được chu cấp hơn 678 triệu đồng mỗi tháng

Những bức ảnh rò rỉ cho thấy Lý Gia Hân mặc đồ giản dị với áo khoác và quần legging đen, đội mũ lưỡi trai trắng. Ở tuổi 55, làn da của nữ diễn viên vẫn mịn màng, chứng tỏ cô rất chú trọng đến việc chăm sóc da. Trong những bức ảnh chụp cùng cư dân mạng, cô luôn rạng rỡ với nụ cười tươi tắn và được khen trẻ hơn tuổi thật.

Lý Gia Hân hưởng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng 2 triệu đô la Hong Kong (257.000 USD) và tận hưởng cuộc sống xa hoa. Gần đây, truyền thông Hong Kong ghi lại hình ảnh Lý Gia Hân mua sắm tại một trung tâm thương mại cùng con trai và bạn bè.

Sau khi kết hôn với tỷ phú Hong Kong Hứa Tuấn Hanh, Lý Gia Hân dần rút lui khỏi ngành giải trí. Thỉnh thoảng cô xuất hiện trên truyền thông, còn phần lớn thời gian là cùng bạn bè đi uống trà chiều hoặc mua sắm.

Gia đình họ Hứa là một gia đình giàu có lâu đời ở Hong Kong, sở hữu khối tài sản kếch xù. Thông qua quỹ tín thác gia đình, ông Hứa không chỉ đảm bảo an sinh cho các thành viên mà còn giảm thiểu rủi ro phân chia tài sản. Lý Gia Hân nhận được khoản trợ cấp sinh hoạt hàng tháng 2 triệu đô la Hong Kong từ quỹ tín thác này. Đây là một khoản thu nhập đáng kể, dư sức trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày của nữ diễn viên.

Về phần mình, Lý Gia Hân cũng nổi tiếng là một tín đồ mua sắm khét tiếng. Cô từng bị bắt gặp xách đầy tay túi Hermès, mỗi chiếc có giá từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đô la Hồng Kông. Một buổi mua sắm của cô hoàn toàn có thể vượt ngưỡng 2 triệu đô la Hồng Kông, nghĩa là “quét sạch” khoản tiền chu cấp chỉ trong một ngày. Chính vì vậy, đạo diễn Vương Tinh từng thẳng thắn nhận định: “Số tiền đó nghe thì nhiều, nhưng với gia đình họ, hoàn toàn không đủ sống.”

Ngay từ năm 34 tuổi, giá trị tài sản ròng của cô đã vượt 200 triệu đô la Hồng Kông. Dù không còn đóng phim thường xuyên, Lý Gia Hân vẫn có nhiều nguồn thu nhập ổn định. Cô sở hữu một căn hộ cao cấp tại Mid-Levels cho thuê, mỗi năm mang về hàng trăm triệu đô la Hồng Kông. Ngoài ra, cô còn sáng lập thương hiệu trang sức riêng, đầu tư vào bất động sản, nhà hàng, các dự án thương mại và quảng cáo.

Theo một số nguồn tin, thù lao cho một hợp đồng quảng cáo của Lý Gia Hân có thể lên tới 50 triệu đô la Hồng Kông. Rõ ràng, khoản tiền 2 triệu đô la Hồng Kông từ quỹ tín thác chỉ là “tiền tiêu vặt” so với năng lực kiếm tiền của cô.

Lý Gia Hân hiện tại vẫn được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc và phong cách tại Hong Kong. Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang đó là không ít trách nhiệm. Kể từ khi kết hôn, cô đã đảm nhận vai trò quan trọng trong việc duy trì hình ảnh của gia tộc họ Từ. Hằng tuần, Lý Gia Hân tham gia từ 2 đến 3 sự kiện từ thiện, đại diện cho các doanh nghiệp liên kết với gia đình. Cô cũng là người kết nối, điều phối các mối quan hệ tài chính giữa gia đình và các tổ chức đối tác. Những công việc này không chỉ đòi hỏi sự khéo léo, trí tuệ mà còn tiêu tốn rất nhiều thời gian và năng lượng.