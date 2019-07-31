Kết hôn khi đã ngoài 40, Lâm Chí Linh lo lắng không thể mang thai, bỏ hẳn 1,3 tỷ đồng để thụ tinh nhân tạo?

Sao quốc tế 31/07/2019 16:01

Thông tin siêu mẫu Lâm Chí Linh vì muốn sớm sinh con mà chấp nhận bỏ tiền tỷ để thụ tinh nhân tạo đang trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

Đầu tháng 6, siêu mẫu Lâm Chí Linh khiến cả showbiz Hoa ngữ dậy sóng khi tuyên bố kết hôn với nam ca sĩ Nhật Bản Akira kém cô 7 tuổi. Ở tuổi 45, chân dài xứ Đài cuối cùng cũng đã chính thức trở thành “vợ người ta”.

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Siêu mẫu Lâm Chí Linh và chồng kém tuổi - Ảnh: Internet

Sau khi kết hôn, Lâm Chí Linh từng bày tỏ mong muốn sớm được sinh con và sẽ càng tốt hơn nếu đó là một cặp song sinh. Cách đây không lâu, mạng xã hội lan truyền thông tin Lâm Chí Linh đang mang thai con đầu lòng nhưng chị gái của nàng siêu mẫu đã lên tiếng phủ nhận.

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Thường xuyên diện trang phục rộng sau kết hôn, nữ người mẫu bị đồn đang mang thai - Ảnh: Internet

Hôm nay (31/7), truyền thông Đài Loan bất ngờ tiết lộ Lâm Chí Linh đang chuẩn bị thủ tục để tiến hành thụ tinh nhân tạo. Thậm chí, paparazzi còn bắt gặp người đẹp bí mật đến một bệnh viện nhi lớn ở Đài Loan. Theo đó, tài xế của Lâm Chí Linh đã thay cô lo liệu những giấy tờ liên quan khác.

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Xe chở Lâm Chí Linh đến bệnh viện - Ảnh: Internet

Phóng viên đã ghi lại được khoảnh khắc vị tài xế này đem số liệu đưa cho nhân viên của bệnh viện. Những giấy tờ này được cho là thủ tục để Lâm Chí Linh tiến hành thụ tinh nhân tạo. Theo một nguồn tin, sau khi được bác sĩ tư vấn, Lâm Chí Linh đã bắt đầu tiến hành nuôi cấy. Nếu như thuận lợi thì năm sau gia đình cô có thể sẽ đón chào thành viên mới.

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Tài xế của Lâm Chí Linh giúp cô lo thủ tục - Ảnh: Internet

Được biết, phương pháp thụ tinh nhân tạo có chi phí lên đến 80 nghìn NDT/lần (khoảng 270 triệu VNĐ). Chưa kể quá trình này cần được thực hiện nhiều lần mới thành công, trung bình ước tính chi phí mà Lâm Chí Linh phải bỏ ra là khoảng 400 nghìn NDT (khoảng 1,3 tỷ VNĐ).

Hiện tại, phía đại diện của Lâm Chí Linh vẫn giữ im lặng trước thông tin này.

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