Huỳnh Hiểu Minh công khai hẹn hò với Diệp Kha, dẫn bạn gái hotgirl ra mắt bạn bè?

Sao quốc tế 28/12/2023 14:30

Truyền thông mới đây đưa tin, một blogger nổi tiếng đã tiết lộ Huỳnh Hiểu Minh đưa bạn gái Diệp Kha ra mắt bạn bè.

Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước thông Huỳnh Hiểu Minh đưa bạn gái Diệp Kha ra mắt bạn bè. Nam diễn viên cùng tình mới tới dự tiệc nhà bạn của mình ở Thượng Hải trong dịp nghỉ lễ Giáng sinh. Người này còn đăng hình cặp đôi chụp ảnh bên nhau. Trong ảnh, Huỳnh Hiểu Minh mặc giản dị vui vẻ tạo dáng đứng bên bạn gái mới.

Trên trang cá nhân, Diệp Kha cũng khoe khéo loạt ảnh mới để lộ nhiều chi tiết về bữa tiệc này. Và cư dân mạng nhanh chóng tìm ra những chi tiết trùng hợp với thông tin của Huỳnh Hiểu Minh đăng trên trang cá nhân.

Không những vậy, Diệp Kha còn khoe khéo quà mà bạn trai tặng là chiếc túi hàng hiệu của Dior khiến nhiều người ghen tỵ. Và ngay sau đó chiếc túi này cũng được dân tình chỉ ra từng nhìn thấy trong bức hình khi Huỳnh Hiểu Minh xuất hiện ở sân bay. 

Huỳnh Hiểu Minh công khai hẹn hò với Diệp Kha, dẫn bạn gái hotgirl ra mắt bạn bè? - Ảnh 1Huỳnh Hiểu Minh công khai hẹn hò với Diệp Kha, dẫn bạn gái hotgirl ra mắt bạn bè? - Ảnh 2

Trước đó, Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha nhiều lần bị đồn yêu nhau, nhiều manh mối về quan hệ của họ đã được tiết lộ. Cả hai cùng nhau đi xem triển lãm nghệ thuật, cùng nhau đi du lịch nước ngoài và cùng nhau tham dự các buổi họp mặt bạn bè. Nhiều lần cư dân mạng và truyền thông tung "bằng chứng" về mối quan hệ của họ, nhưng cả hai luôn giữ im lặng và không đưa ra phản ứng nào chính thức.

Quan hệ của Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha được cho là lâu hơn khoảng thời gian họ úp mở với khán giả. Huỳnh Hiểu Minh tuyên bố ly hôn vào tháng 1/2022, đến tháng 5 cùng năm, Hiệp Kha thông báo đã ly thân với chồng cũ một thời gian dài. Suốt 2022, hai người nhiều lần đăng video hay ảnh cho thấy họ bên nhau, dù không trực tiếp nhắc tới người kia.

Huỳnh Hiểu Minh công khai hẹn hò với Diệp Kha, dẫn bạn gái hotgirl ra mắt bạn bè? - Ảnh 3Huỳnh Hiểu Minh công khai hẹn hò với Diệp Kha, dẫn bạn gái hotgirl ra mắt bạn bè? - Ảnh 4

Gần đây, các tay săn ảnh nhiều lần chụp được ảnh hai người đi du lịch chung, còn chỉ ra Huỳnh Hiểu Minh tổ chức sinh nhật cho Diệp Kha. Cô gái cũng nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện ở tầng dưới biệt thự của nam diễn viên, thoải mái ra vào đó.

Thậm chí cách đây không lâu, Diệp Kha còn đăng ảnh cô và Huỳnh Hiểu Minh đi du lịch, cả hai ôm nhau trên du thuyền rất tình cảm. Tuy nhiên, truyền thông tiết lộ kỳ nghỉ của họ phải kết thúc sớm vì con trai Huỳnh hiểu Minh bị ốm phải nhập viện.

Huỳnh Hiểu Minh công khai hẹn hò với Diệp Kha, dẫn bạn gái hotgirl ra mắt bạn bè? - Ảnh 5Huỳnh Hiểu Minh công khai hẹn hò với Diệp Kha, dẫn bạn gái hotgirl ra mắt bạn bè? - Ảnh 6

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