Hương Mật Tựa Khói Sương được so sánh với phim cổ trang hiện đại, netizen bày tỏ sự khó chịu: 'So sánh vớ vẩn quá'

Sao quốc tế 22/05/2022 21:59

Hương Mật Tựa Khói Sương nhận về nhiều sự chỉ trích khi được mang đi so sánh với loạt phim cổ trang hiện đại.

Ngày lễ tình nhân Trung Quốc 19/5 vừa qua, nhiều đoàn làm phim đã tung ra poster cặp đôi, trong đó có những bộ phim đang được mong chờ như An Lạc Truyện, Trường Nguyệt Tẫn Minh, Hộ Tâm.

Đáng chú ý, ngay sau khi trailer chính thức của Hộ Tâm được tung ra, một blogger đã bất ngờ đăng bài so sánh cảnh đám cưới trong phim với cảnh đám cưới của Dương Tử và La Vân Hi trong Hương Mật Tựa Khói Sương.  Ngay sau bài đăng của blogger này hàng loạt tranh cãi đã nổ ra khi netizen cho rằng Hương Mật Tựa Khói Sương đang quá nhạy cảm vì không phải chỉ riêng họ đóng cảnh đám cưới các tông màu quen thuộc như trắng, đỏ. 

Hương Mật Tựa Khói Sương được so sánh với phim cổ trang hiện đại, netizen bày tỏ sự khó chịu: 'So sánh vớ vẩn quá' - Ảnh 1
Phân cảnh gây tranh cãi - Ảnh: Internet

Đây không phải lần đầu tiên bộ phim do Dương Tử đóng chính được đưa ra để so sánh với những bộ phim khác. Trước đó, bộ phim Trầm Vụn Hương Phai, cũng được đóng chính bởi Dương Tử, đã bất ngờ bị tố đạo nhái cảnh đám cưới trong Hương Mật Tựa Khói Sương khiến nhiều khán giả khó chịu.

Hương Mật Tựa Khói Sương được so sánh với phim cổ trang hiện đại, netizen bày tỏ sự khó chịu: 'So sánh vớ vẩn quá' - Ảnh 2
Trầm Vụn Hương Phai cũng từng bị tố đạo nhái Hương Mật Tựa Khói Sương - Ảnh: Internet

Một số bình luận của khán giả dưới bài đăng so sánh của blogger:

- Tân nương áo trắng là đạo Hương Mật à. À mà phải nói là bộ của Trương Quân Ninh ra 2016 trước Hương Mật đấy, có phải nên nói ngược lại không?

- So sánh vớ vẩn quá, quy chuẩn từ trước đến nay nó thế, có khác đi được tí nào đâu mà bây giờ mới kêu đạo bộ này bộ kia.

Hiện chủ đề trên vẫn đang nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả và hầu hết mọi người đều cho rằng ekip của Hương Mật Tựa Khói Sương đang quá nhạy cảm khi cho rằng mọi cảnh quay trong phim khác đều có phần đạo nhái giống họ. 

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Từ khóa:   Dương Tử Hương mật tựa khói sương Drama Cbiz sao châu á Cbiz

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