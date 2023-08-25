'Hưởng lợi' sau Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi, Ngụy Đại Huân tiếp tục gây bão khi xuất hiện trên bìa tạp chí nổi tiếng

Sao quốc tế 25/08/2023 19:28

Loạt ảnh Ngụy Đại Huân xuất hiện trên tạp chí Esquire Fine số tháng 9 gây sốt với khán giả bởi thần thái và phong cách chuẩn quý ông lịch lãm.

Ngụy Đại Huân sinh năm 1989, từng trực thuộc công ty giải trí nằm trong Big3 của làng giải trí Hàn Quốc - JYP Entertainment. Anh gây chú ý khi xuất hiện trong các bộ phim như Nhật ký Tô Phi, Thợ săn thành phố, Thời gian để yêu, Tình yêu vượt qua ngàn năm, Cuộc hoán đổi dưới ánh trăng…

'Hưởng lợi' sau Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi, Ngụy Đại Huân tiếp tục gây bão khi xuất hiện trên bìa tạp chí nổi tiếng - Ảnh 1

Gần đây nhất, nam diễn viên gây ấn tượng mạnh dù là tuyến nhân vật phụ trong phim Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi

Trong phim, Ngụy Đại Huân đóng vai Mạnh Yến Thần, anh trai của nữ chính Hứa Thấm (Vương Sở Nhiên). Hứa Thấm và Mạnh Yến Thần không cùng dòng máu do cô được nhận nuôi. Cũng vì lý do này mà Mạnh Yến Thần lại có tình cảm với em nuôi. Bị mẹ ngăn cấm, Mạnh Yến Thần chỉ đành chôn chặt cảm xúc của mình, lặng lẽ nhìn Hứa Thấm hạnh phúc bên Tống Diệm (Dương Dương).  Không có nhiều đất diễn hay lời thoại, song tạo hình tổng tài điển trai, lạnh lùng và diễn xuất của Ngụy Đại Huân lại khiến nhân vật này trở nên cuốn hút và nổi bật.

'Hưởng lợi' sau Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi, Ngụy Đại Huân tiếp tục gây bão khi xuất hiện trên bìa tạp chí nổi tiếng - Ảnh 2'Hưởng lợi' sau Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi, Ngụy Đại Huân tiếp tục gây bão khi xuất hiện trên bìa tạp chí nổi tiếng - Ảnh 3

Không chỉ vậy, nam diễn viên còn là khách mời ưa thích trên nhiều show giải trí, được nhiều tiền bối yêu mến vì thái độ dịu dàng với phụ nữ. Cha của Ngụy Đại Huân là doanh nhân Ngụy Thiệu Lâm - chủ sở hữu 18 công ty rải rác khắp Trung Quốc, nhưng nam diễn viên khiêm tốn, không phô trương cuộc sống giàu sang.

Sau thành công rực rỡ của vai diễn Mạnh Yến Thần của Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi, nam diễn viên họ Ngụy liên tục được các nhãn hàng, tạp chí săn đón nhiệt tình.

'Hưởng lợi' sau Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi, Ngụy Đại Huân tiếp tục gây bão khi xuất hiện trên bìa tạp chí nổi tiếng - Ảnh 4'Hưởng lợi' sau Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi, Ngụy Đại Huân tiếp tục gây bão khi xuất hiện trên bìa tạp chí nổi tiếng - Ảnh 5

Mới đây, xuất hiện trên tạp chí Esquire Fine số tháng 9, Ngụy Đại Huân tiếp tục gây bão với tạo hình chỉn chu từ loạt thương hiệu đắt đỏ. 

Có thể thấy, sau lần hợp tác cùng Dương Dương - Vương Sở Nhiên, Ngụy Đại Huân là nam diễn viên "hưởng lợi" nhất. Theo thống kê, anh là nghệ sĩ Trung Quốc có số lượng fan tăng nhiều nhất trên các nền tảng mạng xã hội trong tháng 7 với 4,176 triệu fan mới. Nam diễn viên cũng được các nhãn hàng để mắt, ký hợp đồng đại diện.

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