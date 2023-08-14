Tạp chí điện tử của Ngụy Đại Huân sold out trong vòng 20 giây, fan than trời vì mãi vẫn không mua được!

Sáng nay (14/8), tạp chí điện tử MiniBazaar số tháng 8/2023 với sự góp mặt của Ngụy Đại Huân nhanh chóng bán hết chỉ trong vòng 20 giây kể từ khi chính thức mở bán. Dù hệ thống liên tục bổ sung hàng khoảng 5-6 lần nhưng chỉ mấy giây là không còn gì để mua, trang chủ mua hàng liên tục lặp lại vòng tuần hoàn "bán - bán hết - bổ sung - bán hết - bổ sung - ... - hết hàng". Điều này khiến chủ biên tập tạp chí cũng đã đăng tải bài viết bày tỏ sự quan tâm lớn của người hâm mộ dành cho Ngụy Đại Huân: "Cảm ơn mọi người, đã nhìn thấy thực lực. Cầu mong Ngụy Đại Huân ngày càng tốt hơn".

Đây là điều khán giả và người hâm mộ không ngờ đến bởi thông thường tạp chí điện tử thường không hay giới hạn số lượng. Người hâm mộ Ngụy Đại Huân than thở vì không mua được tạp chí, người mua được cũng không nhấp được vào sản phẩm vì trang web "sập" do quá tải số lượng truy cập, hiện vẫn chưa thể xem được.

Trang phục vest cũng được nhận xét là tôn được vóc dáng cao ráo 1m83 của Ngụy Đại Huân

Trong những hình ảnh "nhá hàng" được Bazaar tung ra trước đó, Ngụy Đại Huân hóa phong cách quý ông lịch lãm với bộ vest đen kèm áo sơ mi trắng. Các phụ kiện đi kèm cũng giúp nam diễn viên tạo nên sự lạnh lùng huyền bí và “cool ngầu”. Trang phục vest cũng được nhận xét là tôn được vóc dáng cao ráo 1m83 và oai vệ theo phong thái con nhà giàu của nam diễn viên.

Chỉ trong vòng 20 giây, tạp chí điện tử của Ngụy Đại Huân bán hết ngay khi vừa mở bán

Ngụy Đại Huân (1989), là nam diễn viên người Trung Quốc, anh tốt nghiệp khoa diễn xuất Học viện Hý kịch Trung ương khóa 2007. Năm 2008, Ngụy Đại Huân tham gia diễn xuất trong bộ phim thần tượng thanh xuân "Nhật kí Sophie" của đạo diễn Lâm Tuấn Thần. Đây cũng là vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp, đưa Ngụy Đại Huân đến con đường diễn xuất chuyên nghiệp.

Thời gian gần đây, sau thời gian công chiếu bộ phim "Khói lửa nhân gian của tôi", Ngụy Đại Huân trở lại nổi đình đám trên mạng xã hội. Nam diễn viên liên tục nhận được lời mời tham gia các chương trình truyền hình và ngày càng có nhiều người hâm mộ.