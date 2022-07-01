Thi thể của hotgirl Hong Kong Châu Tuệ Hiền đã được cảnh sát địa phương tìm thấy tại khách sạn với 30 vết đâm trên người.

Truyền thông Hong Kong đưa tin vào sáng ngày 1/7, hotgirl nổi tiếng Châu Tuệ Hiền đã bị sát hại. Ban đầu, cô dự kiến sẽ sang Mỹ du học vào ngày 30/6, nhưng vào chiều ngày 29/6 thì người nhà không thể liên lạc nên đã báo cảnh sát.

Hotgirl nổi tiếng Châu Tuệ Hiền bị sát hại - Ảnh: Internet

Tối ngày 30/6, một người đàn ông là nghi phạm của vụ án đã đến đồn cảnh sát đầu thú với luật sư của mình và giao chìa khóa phòng khách sạn cho cảnh sát. Vào 22h cùng ngày, thi thể của Châu Tuệ Hiền đã được cảnh sát tìm thấy trong một khách sạn ở Tsim Sha Tsui (Hong Kong).

Cảnh sát đến hiện trường vụ án để điều tra và nghi phạm đã bị bắt giữ - Ảnh: Internet

Tại hiện trường vụ án, thi thể của Châu Tuệ Hiền được phát hiện đang nằm trong bồn tắm và hung khí được xác định là một con dao dài 27cm. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân tử vong bởi 30 nhát dao đâm.

Nghi phạm có xuất hiện trong cùng thang máy với Châu Tuệ Hiền - Ảnh: Internet

Dựa theo camera trích xuất tại khách sạn, nghi phạm có xuất hiện trong cùng thang máy với Châu Tuệ Hiền. Sau quá trình điều tra, nghi phạm là người yêu cũ của nạn nhân.

Sau khi cả hai chia tay, nghi phạm đã dùng những bức ảnh của Châu Tuệ Hiền để uy hiếp cô, khiến cô phải báo cảnh sát. Gần đây, cặp đôi đã quay về bên nhau nhưng chuyện tình của họ liên tục gặp trục trặc khiến hotgirl họ Châu tiếp tục đề nghị chuyện đường ai nấy đi.

Châu Tuệ Hiền nổi tiếng trên MXH vì sở hữu hình thể đẹp - Ảnh: Internet

Được biết, hotgirl Châu Tuệ Hiền năm nay 23 tuổi nổi tiếng trên MXH vì sở hữu hình thể đẹp và chuyên về dạy yoga. Cô có hơn 52.000 người theo dõi trên Instagram cá nhân.

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