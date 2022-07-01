Sốc với số tiền ít ỏi “tiên nữ đồng quê” nhận được từ doanh thu khổng lồ của Vô Niệm Hàng Châu, Lý Tử Thất bị bóc lột sức lao động

Sao quốc tế 01/07/2022 17:19

Những tưởng với danh tiếng của mình, Lý Tử Thất sẽ sở hữu khối tài sản khổng lồ, vậy nhưng thực tế lại khiến nhiều người sốc nặng.

Sau gần một năm không đăng tải video mới lên kênh YouTube, “tiên nữ đồng quê” Lý Tử Thất và công ty quản lý cũ Vô Niệm Hàng Châu sẽ giải quyết tranh chấp tại tòa vào ngày 4/7 sắp tới. Vụ việc này hiện đang là đề tài được bàn tán nhiều nhất trên mạng xã hội Trung Quốc.

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 Bị công ty quản lý cũ bóc lột sức lao động, Lý Tử Thất trở thành nô lệ của ngành công nghiệp sáng tạo nội dung

Đằng sau sự hào nhoáng và nổi tiếng bên ngoài, nhiều fan hâm mộ Lý Tử Thất cho rằng, “tiên nữ đồng quê” bị công ty quản lý cũ bóc lột và trở thành nô lệ của ngành công nghiệp sáng tạo nội dung. Ngay sau khi hợp tác với Vô Niệm Hàng Châu, tên tuổi của Lý Tử Thất cũng lên như diều gặp gió. Thương hiệu mang tên Lý Tử Thất được Vô Niệm Hàng Châu sử dụng cho các sản phẩm được bán trên các trang thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc. Ngoài sức hút từ những video do Lý Tử Thất đầu tư nội dung, các sản phẩm ẩm thực mang thương hiệu Lý Tử Thất cũng mang về số tiền khổng lồ cho Vô Niệm Hàng Châu.

Khi Lý Tử Thất tuyên bố tạm ngừng đăng tải video mới, nhiều ý kiến cho rằng có thể “tiên nữ đồng quê” cần nghỉ ngơi sau thời gian dài đầu tư sản xuất video. Vậy nhưng đến tháng 10/2021 nguyên nhân Lý Tử Thất ngừng đăng tải video mới được hé lộ. Mâu thuẫn giữa Lý Tử Thất và công ty hợp tác Vô Niệm Hàng Châu chính là nguyên nhân khiến cô ngừng sản xuất nội dung. Lý Tử Thất đã khởi kiện công ty quản lý cũ của mình.

Theo 163, gần một năm trở lại đây, “tiên nữ đồng quê” vẫn luôn tìm cách "đối đầu" với Vô Niệm Hàng Châu để giữ thương hiệu mang tên “Lý Tử Thất”. Trong một video phỏng vấn, Lý Tử Thất ngồi bên cạnh cửa sổ, hai tay đan lại với nhau và nói rằng, cô thực sự muốn bảo vệ cái tên “Lý Tử Thất”, cô không muốn bị công ty quản lý lợi dụng, sự nổi tiếng là con dao hai lưỡi và cô không muốn “Lý Tử Thất” bị tổn thương.

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 Lý Tử Thất tên khai sinh là Lý Giai Giai vậy nhưng chính sự sáng tạo và đầu tư trong các sản phẩm của cô đã tạo nên thành công cho thương hiệu Lý Tử Thất 

Quả thực danh tiếng từ thương hiệu “Lý Tử Thất” giờ đây quá lớn, lợi nhuận riêng từ sản phẩm bún ốc ăn liền mang tên Lý Tử Thất cũng mang về lợi nhuận 517 triệu tệ (khoảng 1,8 ngàn tỷ đồng) một năm nhưng số tiền mà Lý Tử Thất nhận được chỉ là 3 triệu tệ (khoảng 10 tỷ đồng). Sau khi con số này được công bố, fan hâm mộ không khỏi bất ngờ và hết lòng ủng hộ Lý Tử Thất. Nhiều người nhận xét, "tiên nữ đồng quê" đã bị công ty quản lý cũ bóc lột sức lao động. Lý Tử Thất đã trở thành nô lệ của ngành công nghiệp sáng tạo nội dung.

Doanh thu khổng lồ “tiên nữ đồng quê” Lý Tử Thất mang về cho Vô Niệm Hàng Châu

Doanh thu khổng lồ “tiên nữ đồng quê” Lý Tử Thất mang về cho Vô Niệm Hàng Châu

Những ngày gần đây, cộng đồng mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin về phiên tòa giữa Lý Tử Thất và công ty quản lý cũ chuẩn bị diễn ra vào ngày 4/7.

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Từ khóa:   Tiên nữ đồng quê Vô Niệm Hàng Châu mạng xã hội Trung Quốc Lý Tử Thất ngành công nghiệp sáng tạo nội dung

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