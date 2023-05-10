“Hot girl trà sữa” Chương Trạch Thiên ngày càng thành công, thăng hạng nhan sắc sau khi sinh con thứ 2

Sao quốc tế 10/05/2023 09:45

Chương Trạch Thiên là hình mẫu người phụ nữ lý tưởng 'giỏi việc nước, đảm việc nhà' mà biết bao người mong ước.

Cách đây 8 năm, cuộc hôn nhân của "hot girl trà sữa" Chương Trạch Thiên cùng tỷ phú Lưu Cường Đông - chủ tịch một tập đoàn công nghệ nhận được nhiều quan tâm trong giới giải trí cũng như kinh doanh. Ở tuổi 30 hiện tại, có thể nói Chương Trạch Thiên là hình mẫu người phụ nữ lý tưởng 'giỏi việc nước, đảm việc nhà' mà biết bao người mong ước. Vừa có nhan sắc, vừa giỏi giang thành công nay cô lại càng viên mãn hơn sau khi sinh con thứ 2. 

“Hot girl trà sữa” Chương Trạch Thiên ngày càng thành công, thăng hạng nhan sắc sau khi sinh con thứ 2 - Ảnh 1
"Hot girl trà sữa" Chương Trạch Thiên nổi đình nổi đám nhiều năm về trước nay ngày càng thành công, thăng hạng nhan sắc hơn sau khi sinh con - Ảnh: Internet

 

“Hot girl trà sữa” Chương Trạch Thiên ngày càng thành công, thăng hạng nhan sắc sau khi sinh con thứ 2 - Ảnh 2
Chương Trạch Thiên kết hôn cùng tỷ phú Lưu Cường Đông vào năm 2015 - Ảnh: Internet

Trước khi kết hôn và trở thành nữ tỷ phú trẻ tuổi nhất Trung Quốc, Chương Trạch Thiên từng là cái tên nổi đình nổi đám và trở thành tâm điểm bàn tán của người dùng mạng xã hội. Năm 2009, Chương Trạch Thiên lần đầu được cộng đồng mạng chú ý với bức ảnh cầm trên tay cốc trà sữa, gương mặt thanh tú, ngũ quan hài hòa, thuần khiết, nụ cười hớp hồn người xem ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vẻ đẹp thanh xuân lúc đó của Chương Trạch Thiên được dân mạng đặt cho biệt danh "hot girl trà sữa" hay "em gái trà sữa", những biệt danh này theo cô đến tận thời điểm hiện tại. 

“Hot girl trà sữa” Chương Trạch Thiên ngày càng thành công, thăng hạng nhan sắc sau khi sinh con thứ 2 - Ảnh 3
Chương Trạch Thiên lần đầu được cộng đồng mạng chú ý với bức ảnh cầm trên tay cốc trà sữa cùng nét mặt xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ - Ảnh: Internet

“Hot girl trà sữa” Chương Trạch Thiên ngày càng thành công, thăng hạng nhan sắc sau khi sinh con thứ 2 - Ảnh 4

“Hot girl trà sữa” Chương Trạch Thiên ngày càng thành công, thăng hạng nhan sắc sau khi sinh con thứ 2 - Ảnh 5

“Hot girl trà sữa” Chương Trạch Thiên ngày càng thành công, thăng hạng nhan sắc sau khi sinh con thứ 2 - Ảnh 6
Nhan sắc thời đi học của Chương Trạch Thiên - Ảnh: Internet

Được biết vào đầu tháng 2 vừa qua, cô đã hạ sinh em bé thứ 2 với tỷ phú Lưu Cường Đông. Tuy nhiên, vì là một người phụ nữ 'tham vọng', không lâu sau khi sinh con, cô nhanh chóng quay lại công việc kinh doanh. 

“Hot girl trà sữa” Chương Trạch Thiên ngày càng thành công, thăng hạng nhan sắc sau khi sinh con thứ 2 - Ảnh 7
Vào đầu tháng 2 vừa qua, cô đã hạ sinh em bé thứ 2 với tỷ phú Lưu Cường Đông - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, khi xuất hiện tại một sự kiện thời trang cô vẫn giữ được phong độ nhan sắc sau khi sinh em bé thứ 2. Dù gương mặt có phần tròn trịa hơn so với trước đây nhưng cũng nhờ vậy mà trông cô tươi tắn, tràn ngập sức sống hơn. 

“Hot girl trà sữa” Chương Trạch Thiên ngày càng thành công, thăng hạng nhan sắc sau khi sinh con thứ 2 - Ảnh 8
Từ trước đến nay, Chương Trạch Thiên luôn dành thời gian chăm sóc nhan sắc và vóc dáng - Ảnh: Internet

Phía dưới hình ảnh này, cư dân mạng Trung Quốc để lại nhiều bình luận khen ngợi, cho rằng nếu Chương Trạch Nhiên tăng cân một chút là chuyện bình thường. Bởi lẽ cô mới sinh em bé chưa được bao lâu, cần phải có thời gian mới lấy lại được sắc vóc trước đây.

Bên cạnh đó, từ trước đến nay, cô luôn dành thời gian chăm sóc nhan sắc và vóc dáng. Cô thường cập nhật nhiều khoảnh khắc đang tập luyện, giữ gìn vóc dáng. 

“Hot girl trà sữa” Chương Trạch Thiên ngày càng thành công, thăng hạng nhan sắc sau khi sinh con thứ 2 - Ảnh 9

“Hot girl trà sữa” Chương Trạch Thiên ngày càng thành công, thăng hạng nhan sắc sau khi sinh con thứ 2 - Ảnh 10
Ở tuổi 30 hiện tại, có thể nói Chương Trạch Thiên là hình mẫu người phụ nữ lý tưởng 'giỏi việc nước, đảm việc nhà' mà biết bao người mong ước - Ảnh: Internet

Hiện tại, người đẹp 30 tuổi đang thực hiện công việc đầu tư và làm cố vấn thời trang cho mảng sản phẩm cao cấp cho tập đoàn của gia đình. "Hot girl trà sữa" năm nào giờ đã trở thành doanh nhân, có sự nghiệp thành công rực rỡ cùng tổ ấm viên mãn. 

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