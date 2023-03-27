Hoa hậu Hong Kong Tạ Gia Di bị đánh chảy máu mũi khi tham gia thi đấu quyền anh

Sao quốc tế 27/03/2023 11:27

Trong trận đấu quyền anh mới đây, Tạ Gia Di đã bị đối thủ đánh mạnh đến mức chảy máu mũi, nhưng vẫn nhận về chiến thắng chung cuộc.

Trang HK01 đưa tin, mới đây Hoa hậu Hong Kong 2020 Tạ Gia Di đã tham dự vào một giải đấu quyền anh nghiệp dư. Trong trận đấu, cô bị đối thủ đánh chảy máu mũi. Tuy vậy, kết quả chung cuộc người đẹp vẫn nhận phần thắng vì tích cực tấn công và ra nhiều đòn chính xác hơn đối thủ.

Hoa hậu Hong Kong Tạ Gia Di bị đánh chảy máu mũi khi tham gia thi đấu quyền anh - Ảnh 1

Hoa hậu Hong Kong Tạ Gia Di bị đánh chảy máu mũi khi tham gia thi đấu quyền anh - Ảnh 2

Tạ Gia Di tiết lộ, cô đã tập quyền anh được một thời gian rồi nhưng trận đấu vừa là lần đầu nàng hậu bước chân lên võ đài. Hoa hậu Hong Kong 2020 cũng cho biết tham dự giải đấu với tâm lý khá tự tin và khát khao chiến thắng mà không sợ khuôn mặt bị tổn thương.

Tạ Gia Di là một trong những người đẹp hiếm hoi trong showbiz Hong Kong tập luyện và tiến hành thi đấu các môn thể thao có tính chiến đấu cao. Vốn đối với giới nghệ sĩ, khuôn mặt không khác nào "cần câu cơm" cả, vì vậy họ luôn hạn chế việc gây ra các tổn thương ở vùng mặt.

Tạ Gia Di sinh năm 1995 và đạt ngôi vị Hoa hậu Hong Kong vào năm 2020. Tuy là nàng Hậu có gương mặt đẹp nhất trong những năm gần đây, nhưng vì không thạo tiếng nên cô không được TVB o bế như những người đẹp khác. Kể từ khi đăng quang, Tạ Gia Di chỉ được giao cho một vai phụ trong phim truyền hình Mái Ấm Gia Đình 4 và làm khách mời trong vài show thực tế.

Tuy vậy, Tạ Gia Di lại khá có duyên với "nghề tay trái" của mình là làm vlog và bán hàng online. Để phát triển công việc kinh doanh, vào năm 2021, nàng hậu đã chi tới 130.000 USD vào kênh bán hàng trực tuyến của thương hiệu mà cô là giám đốc kiêm nhà đầu tư chính.

Theo chia sẻ của Tạ Gia Di, hiện tại mỗi tháng cô thu về lợi nhuận hơn 10 triệu HKD (hơn 1,2 triệu USD). Thu nhập này khiến người đẹp sống khỏe dù không được xuất hiện nhiều trên đài truyền hình như những đồng nghiệp khác.

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