Hoa hậu Hong Kong Dương Tư Kỳ gặp tai nạn trên phim trường

Sao quốc tế 11/01/2023 17:29

Tai nạn trên phim trường khiến cho Hoa hậu Hong Kong Dương Tư Kỳ suýt chút bị mù, nhưng cô không hề hay biết mà vẫn tiếp tục quay hình.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mới đây Dương Tư Kỳ đã đăng tải lên trang cá nhân của mình một video ngắn với nội dung nói về tai nạn trên phim trường mới đây của cô. Có thể thấy, vết thương nằm sát mắt trái của cô và sưng đỏ cả một vùng.

Hoa hậu Hong Kong Dương Tư Kỳ gặp tai nạn trên phim trường - Ảnh 1

Dương Tư Kỳ cho biết, vết thương này nằm ở vị trí sát khoe mắt của cô, nếu nó lệch lên trên một tí thì cô chắc hẳn đã bị mù. Khi tai nạn này diễn ra, nữ diễn viên đã đau đến độ bật khóc tại chỗ, nhân viên tại phim trường đã giúp cô chườm đá nhưng không giúp cô giảm đau nhiều.

Vì vết thương có vẻ không quá nguy hiểm nên Dương Tư Kỳ đã tiếp tục công việc của mình rồi mới đi khám sau đó. Tại bệnh viện, bác sĩ đã cảnh báo cô về độ nghiêm trọng của vết thương này.

Hoa hậu Hong Kong Dương Tư Kỳ gặp tai nạn trên phim trường - Ảnh 2

Năm 2001, Dương Tư Kỳ đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Hong Kong. Không những vậy, suốt 42 năm tổ chức thì cô chính là người đẹp đang giữ trong tay nhiều giải phụ nhất, bao gồm: Thí sinh được khán giả yêu thích nhất, Thí sinh ăn ảnh nhất, Thí sinh có hình thể đẹp nhất, Thí sinh có nụ cười đẹp nhất và Thí sinh có tiềm năng diễn xuất.

Sau khi đăng quang hoa hậu, Dương Tư Kỳ ký hợp đồng độc quyền với TVB và trở thành một diễn viên triển vọng trong làng giải trí. Tuy nhiên, vào năm 2012, sau khi chia tay người bạn trai 9 năm, Dương Tư Kỳ bất ngờ dính vào scandal "chửa hoang" với một vị đại gia nên phải trốn sang Mỹ sinh con, sau đó cô về Hong Kong và tuyên bố là mẹ đơn thân, con theo họ cha và cũng không tiết lộ danh tính người bố.

Hoa hậu Hong Kong Dương Tư Kỳ gặp tai nạn trên phim trường - Ảnh 3

Chính bê bối này đã khiến cho công chúng quay lưng với Dương Tư Kỳ, TVB cũng chấm dứt hợp đồng với cô, bị các nhãn hàng "ghẻ lạnh". Từ đó, người đẹp sinh năm 1978 từ một Hoa hậu được người người ngưỡng mộ trở nên thân bại danh liệt và trắng tay.

Nhiều năm mang tiếng 'không chồng mà chửa', Hoa hậu Hong Kong Dương Tư Kỳ hiếm hoi nhắc về sai lầm quá khứ

Nhiều năm mang tiếng 'không chồng mà chửa', Hoa hậu Hong Kong Dương Tư Kỳ hiếm hoi nhắc về sai lầm quá khứ

Bỏ người yêu 9 năm chạy theo tình mới giàu có, Hoa hậu Hong Kong Dương Tư Kỳ phải "muối mặt" vì chọn nhầm đại gia "rởm", sau đó một mình sinh con.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Tư Kỳ Hoa hậu Hong Kong Dương Tư Kỳ sao Hong Kong sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Nhiều năm mang tiếng 'không chồng mà chửa', Hoa hậu Hong Kong Dương Tư Kỳ hiếm hoi nhắc về sai lầm quá khứ

Nhiều năm mang tiếng 'không chồng mà chửa', Hoa hậu Hong Kong Dương Tư Kỳ hiếm hoi nhắc về sai lầm quá khứ

Nghi vấn Hoa hậu Hong Kong Dương Tư Kỳ mang thai con thứ 3, danh tính ông xã vẫn là một ẩn số

Nghi vấn Hoa hậu Hong Kong Dương Tư Kỳ mang thai con thứ 3, danh tính ông xã vẫn là một ẩn số

Bị bắt gặp hát trong hộp đêm để kiếm sống, Hoa hậu Hong Kong Dương Tư Kỳ vướng nghi vấn 'cặp kè' đàn ông có vợ

Bị bắt gặp hát trong hộp đêm để kiếm sống, Hoa hậu Hong Kong Dương Tư Kỳ vướng nghi vấn 'cặp kè' đàn ông có vợ

Hoa hậu Hong Kong Dương Tư Kỳ ở tuổi 43 bị chê kém sắc, mất đi khí chất và thần thái sang trọng

Hoa hậu Hong Kong Dương Tư Kỳ ở tuổi 43 bị chê kém sắc, mất đi khí chất và thần thái sang trọng

Bạch Lộc 'bỏ rơi' Vương Hạc Đệ, chính thức hợp tác với nhân vật tầm cỡ lại là 'người quen' của Triệu Lệ Dĩnh

Bạch Lộc 'bỏ rơi' Vương Hạc Đệ, chính thức hợp tác với nhân vật tầm cỡ lại là 'người quen' của Triệu Lệ Dĩnh

Không dấu diếm nữa, Đàm Tùng Vận để lộ khoảnh khắc thân mật ngọt ngào với 'nhân tình mới' khiến netizen bấn loạn

Không dấu diếm nữa, Đàm Tùng Vận để lộ khoảnh khắc thân mật ngọt ngào với 'nhân tình mới' khiến netizen bấn loạn

TIN MỚI NHẤT

Kể từ ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Kể từ ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Vận may phủ lên người, 3 con giáp cơ hội đổi đời đến, cầu được ước thấy, công thành danh toại, vượng lại càng thêm vượng sau ngày 29/9

Vận may phủ lên người, 3 con giáp cơ hội đổi đời đến, cầu được ước thấy, công thành danh toại, vượng lại càng thêm vượng sau ngày 29/9

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Đang làm việc, nam công nhân bất ngờ rơi xuống từ tầng 3 và cái kết thương tâm

Đang làm việc, nam công nhân bất ngờ rơi xuống từ tầng 3 và cái kết thương tâm

Video 42 phút trước
Mẹ bỏ rơi con sơ sinh vì 'đã có 2 con và không có việc làm'

Mẹ bỏ rơi con sơ sinh vì 'đã có 2 con và không có việc làm'

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
3 ngư dân câu được 2 con cá trê khổng lồ nặng 120kg và 85kg trong hồ

3 ngư dân câu được 2 con cá trê khổng lồ nặng 120kg và 85kg trong hồ

Video 1 giờ 10 phút trước
Danh tính nam sinh lớp 9 tử vong khi tham gia trải nghiệm

Danh tính nam sinh lớp 9 tử vong khi tham gia trải nghiệm

Đời sống 1 giờ 15 phút trước
Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Sao quốc tế 1 giờ 25 phút trước
Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông

Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Sao quốc tế 1 giờ 50 phút trước
Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay