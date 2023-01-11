Tai nạn trên phim trường khiến cho Hoa hậu Hong Kong Dương Tư Kỳ suýt chút bị mù, nhưng cô không hề hay biết mà vẫn tiếp tục quay hình.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mới đây Dương Tư Kỳ đã đăng tải lên trang cá nhân của mình một video ngắn với nội dung nói về tai nạn trên phim trường mới đây của cô. Có thể thấy, vết thương nằm sát mắt trái của cô và sưng đỏ cả một vùng.

Dương Tư Kỳ cho biết, vết thương này nằm ở vị trí sát khoe mắt của cô, nếu nó lệch lên trên một tí thì cô chắc hẳn đã bị mù. Khi tai nạn này diễn ra, nữ diễn viên đã đau đến độ bật khóc tại chỗ, nhân viên tại phim trường đã giúp cô chườm đá nhưng không giúp cô giảm đau nhiều.

Vì vết thương có vẻ không quá nguy hiểm nên Dương Tư Kỳ đã tiếp tục công việc của mình rồi mới đi khám sau đó. Tại bệnh viện, bác sĩ đã cảnh báo cô về độ nghiêm trọng của vết thương này.

Năm 2001, Dương Tư Kỳ đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Hong Kong. Không những vậy, suốt 42 năm tổ chức thì cô chính là người đẹp đang giữ trong tay nhiều giải phụ nhất, bao gồm: Thí sinh được khán giả yêu thích nhất, Thí sinh ăn ảnh nhất, Thí sinh có hình thể đẹp nhất, Thí sinh có nụ cười đẹp nhất và Thí sinh có tiềm năng diễn xuất.

Sau khi đăng quang hoa hậu, Dương Tư Kỳ ký hợp đồng độc quyền với TVB và trở thành một diễn viên triển vọng trong làng giải trí. Tuy nhiên, vào năm 2012, sau khi chia tay người bạn trai 9 năm, Dương Tư Kỳ bất ngờ dính vào scandal "chửa hoang" với một vị đại gia nên phải trốn sang Mỹ sinh con, sau đó cô về Hong Kong và tuyên bố là mẹ đơn thân, con theo họ cha và cũng không tiết lộ danh tính người bố.

Chính bê bối này đã khiến cho công chúng quay lưng với Dương Tư Kỳ, TVB cũng chấm dứt hợp đồng với cô, bị các nhãn hàng "ghẻ lạnh". Từ đó, người đẹp sinh năm 1978 từ một Hoa hậu được người người ngưỡng mộ trở nên thân bại danh liệt và trắng tay.

Nhiều năm mang tiếng 'không chồng mà chửa', Hoa hậu Hong Kong Dương Tư Kỳ hiếm hoi nhắc về sai lầm quá khứ Bỏ người yêu 9 năm chạy theo tình mới giàu có, Hoa hậu Hong Kong Dương Tư Kỳ phải "muối mặt" vì chọn nhầm đại gia "rởm", sau đó một mình sinh con.

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