Nghi vấn Hoa hậu Hong Kong Dương Tư Kỳ mang thai con thứ 3, danh tính ông xã vẫn là một ẩn số

Những ngày gần đây, một đoạn video về Dương Tư Kỳ đã thu hút sự chú ý từ công chúng vì chi tiết làm dấy lên nghi vấn người đẹp đã mang thai. Cụ thể, trong đoạn clip, Hoa hậu Hong Kong 2021 diện váy dài thướt tha, bước ra khỏi nhà hàng với ly cà phê trong tay.

Dẫu vậy, phong cách ăn mặc mới này của Dương Tư Kỳ lại vô tình "phản chủ". Chiếc váy rộng khiến cho cư dân mạng nghi rằng người đẹp đang mang thai, thậm chí ở một số góc độ thì có thể thấy vòng 2 của cô nhô ra, to vượt mặt. Song, đời sống tình cảm những năm gần đây của Hoa hậu Hong Kong 2001 luôn là chủ đề được bàn tán xôn xao.

Tuy trang phục và bối cảnh trong video khá đơn giản nhưng khí chất của Dương Tư Kỳ lại cảm giác cho người xem khá thoải mái. Cô được nhiều người khen ngợi là ngày càng trẻ trung và dịu dàng, đằm thắm.

Theo đó, sau khi chia tay mối tình dài 9 năm với tài tử Lý Vĩnh Hào, Dương Tư Kỳ yêu doanh nhân Ngô Soái, một năm sau đó cô sang Mỹ sinh con gái nhưng lúc này vị doanh nhân kia không còn ở bên cô nữa. Từng có tin đồn Ngô Soái sau đó có bày tỏ ý định muốn nhận lại con nhưng Dương Tư Kỳ không đồng ý.

Dương Tư Kỳ bên hai con - Ảnh: Internet

Đến năm 2020, Dương Tư kỳ hạ sinh một cậu con trai và tiết lộ đã đăng ký kết hôn với một người ngoài ngành vào cuối năm 2019. Tuy nhiên, cô luôn giữ bí mật về danh tính của ông xã. Truyền thông cũng chưa từng chụp được bất kỳ bức ảnh nào có mặt chồng của nàng hoa hậu này.

Hoa hậu Hong Kong 2001 bị bắt gặp biểu diễn tại một hộp đêm ở Đại lục vào tháng 5 vừa qua - Ảnh: Internet

Theo truyền thông Trung Hoa, trước đây, khi bị tai nạn hay sinh con trai, Dương Tư Kỳ không hề được một người đàn ông nào đến thăm nom. Tháng 5/2022, cô còn bị bắt gặp biểu diễn trong một hộp đêm tại Đại lục để kiếm tiền trong khi bản thân đã có chồng. Những điều trên khiến cho công chúng đặt ra nghi vấn rằng chồng cô thực ra chỉ là một nhân vật "ảo" mà cô dựng nên, hay thậm chí xuất hiện tin đồn cô "ngựa quen đường cũ", cặp kè một người đàn ông đã có gia đình.

Nói về lý do không tiết lộ danh tính của chồng, Dương Tư Kỳ bày tỏ cô làm vậy vì sợ anh sẽ bị quấy rầy, nhưng lời giải thích này lại không được công chúng hài lòng. Khán giả nhận định rằng tình trạng hiện tại của cô trông như một bà mẹ đơn thân hơn là người đã có gia đình.