Hoa hậu Hong Kong 2022 Lâm Ngọc Vị bị đồn lộ clip nóng

Sao quốc tế 25/11/2022 11:16

Mới đây Hoa hậu Hong Kong 2022 Lâm Ngọc Vị đã lên tiếng phủ nhận mình là nhân vật chính trong đoạn clip nhạy cảm đang được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Trang On đưa tin, tối ngày 24/11 vừa qua, mạng xã hội Hong Kong sôi sục với một đoạn clip nhạy cảm mà nhân vật chính được cho là Hoa hậu Hong Kong 2022 Lâm Ngọc Vị. Cũng vì vậy mà sự việc gây được nhiều sự chú ý từ công chúng.

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Lâm Ngọc Vị  lên tiếng phủ nhận việc mình là người trong đoạn video nhạy cảm - Ảnh: Internet

Ngay lập tức, Lâm Ngọc Vị đã nắm được tình hình và lên tiếng phủ nhận việc mình là người trong đoạn video nhạy cảm. Tân Hoa hậu Hong Kong cho biết bản thân vô cùng bức xúc khi tin đồn sai sự thật này đã làm ảnh hưởng xấu đến danh dự của mình. Đồng thời, người đẹp đã trình báo sự việc đến cảnh sát để bảo vệ hình ảnh của mình.

"Vừa nhìn đã biết cô gái trong clip không phải là tôi rồi. Tôi biết người đứng sau tung tin đồn ác ý nhằm hạ bệ tôi. Tôi hy vọng người đó dừng tay. Vụ việc đã có sự can thiệp của luật pháp." - Lâm Ngọc Vị nói.

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Gần đây, gia đình của Lâm Ngọc Vị trở thành tâm điểm của truyền thông Hong Kong khi mẹ cô lên tiếng tố cáo cha ruột cô là tài tử Lâm Tuấn Hiền từng có hành vi bạo hành và ép bà phá thai khi đang mang bầu Lâm Ngọc Vị. Thậm chí, ông còn yêu cầu con gái phải thực hiện xét nghiệm ADN trước khi nối lại tình cha con. Bản thân Lâm Ngọc Vị sau đó cho biết cô từng làm một xét nghiệm vào năm 15 tuổi nhưng không nhớ hạng mục xét nghiệm là gì.

Trước đó, Lâm Ngọc Vị cũng vướng vào nhiều tranh cãi, đặc biệt là kể từ khi đăng quang Hoa hậu Hong Kong 2022. Theo đó, cô bị tố là "mua giải", lợi dụng danh tiếng của bố mình để giành chiến thắng. Có tin đồn cô từng công khai sỉ nhục, khủng bố tinh thần một cô gái vì nghi ngờ bị người này cướp người yêu. Ngoài ra, cô cũng được cho là đang gánh trên vai khối nợ khổng lồ mà không có khả năng chi trả.

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Trước những đồn đoán sai sự thật về mình, Lâm Ngọc Vị đã lên tiếng phủ nhận và bày tỏ lo lắng rằng các điều tiếng không hay sẽ khiến cô không lấy được chồng.

"Tôi tủi thân khi bị khán giả ghẻ lạnh, gán ghép những biệt danh không hay. Họ không biết rằng điều đó có thể hủy hoại nhân phẩm, hình ảnh của một người. Tôi thực sự lo lắng bản thân liệu có thể lấy được chồng trong tương lai. Người đàn ông nào muốn cưới một cô vợ mà danh tiếng của họ chỉ xoay quanh vấn đề tình dục." - Lâm Ngọc Vị tâm sự.

Hoa hậu Hong Kong 2022 Lâm Ngọc Vị phủ nhận tin đồn nợ nần, lo sợ sẽ không lấy được chồng

Hoa hậu Hong Kong 2022 Lâm Ngọc Vị phủ nhận tin đồn nợ nần, lo sợ sẽ không lấy được chồng

Tân hoa hậu Hong Kong 2022 Lâm Ngọc Vị Bày tỏ nỗi lo về việc mình sẽ không thể kết hôn vì những tin đồn ác ý.

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