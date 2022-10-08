Hồ Nhất Thiên lại rước họa vào thân chỉ vì hành động này, netizen mỉa mai: 'Không ưa nổi diễn viên này'

Hành động mới đây của Hồ Nhất Thiên không khỏi khiến dân tình cảm thấy bức xúc và cho rằng anh là một con người giả tạo.

Đã từng là một trong những nam diễn viên được kỳ vọng sẽ có thể trở thành đỉnh lưu trong làng điển ảnh Cbiz khi hội tự đầy đủ mọi phẩm chất như ngoại hình lẫn diễn xuất. Thế nhưng Hồ Nhất Thiên đã khiến cho nhiều người phải thất vọng khi không những không phát triển đúng như kỳ vọng mà còn khiến bản thân vướng vào những rắc rối không đáng có.

Hồ Nhất Thiên bị chỉ trích thậm tệ sau những lời chê bai nhan sắc của Thẩm Nguyệt - Ảnh: Internet

Cụ thể mới đây, nam diễn viên đã đăng tải lên Weibo cá nhân dòng trạng thái nhằm ủng hộ hai người bạn Thẩm Nguyệt và Trần Triết Viễn với dự án mới Bạn Trai Phản Diện Của Tôi. Trong bài đăng của mình, anh ghi rằng: "Hóa ra là chỗ người quen. Trần Triết Viễn, thế tôi đành giao Trần Tiểu Hy - Thẩm Nguyệt lại cho cậu vậy".

Vốn dĩ đây chỉ là hành động trêu chọc giữa các diễn viên với nhau nhưng với Hồ Nhất Thiên là câu chuyện hoàn toàn khác. Bởi trước kia, nam diễn viên 28 tuổi từng dính vào lùm xùm chê bai thậm tệ nhan sắc bạn diễn của mình.

Hồ Nhất Thiên - Ảnh: Internet

Cụ thể, giữa năm 2018, Hồ Nhất Thiên bị bạn gái cũ bóc phốt và tung ra đoạn ghi âm cho thấy nam diễn viên mỉa mai, chế nhạo fan hâm mộ của mình. Không những vậy, anh chàng còn dùng những lời nói khó nghe khi nói về Thẩm Nguyệt: "Bọn họ nghĩ là anh sẽ thích mẫu người con gái đó. Bọn họ tìm nữ chính trong phim thần tượng thanh xuân thông thường đều là không có nhan sắc quá đẹp đâu". Điều này đã khiến anh chàng nhận phải không ít chỉ trích gay gắt từ người hâm mộ.

Chính vì vậy bài viết này càng khiến cho anh nhận về thêm những sự chỉ trích cho sự giả tạo của mình. Thậm chí đến tận bây giờ dân tình vẫn chưa hề nguôi ngoai và cho biết không thể ưu nổi nam diễn viên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ho-nhat-thien-lai-ruoc-hoa-vao-than-chi-vi-hanh-dong-nay-netizen-mia-mai-khong-ua-noi-dien-vien-nay-511446.html