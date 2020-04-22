Hậu chia tay Lý Thần, Phạm Băng Băng đã tìm được tình mới, danh tính đặc biệt gây chú ý?

Sao quốc tế 22/04/2020 18:00

Cộng đồng mạng xứ Trung đang xôn xao trước tin đồn nữ diễn viên Phạm Băng Băng đã tìm được người mới sau khi chia tay Lý Thần.

Cuối tháng 6/2019, thông tin nữ diễn viên Phạm Băng BăngLý Thần đường ai nấy đi sau bốn năm bên nhau khiến không ít người tiếc nuối. Bởi trước đó, cả hai được cho là đã đính hôn và dọn về chung sống.

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Nhiều người tiếc nuối khi cặp đôi đẹp nhất nhì Cbiz chia tay - Ảnh: Internet

Hậu chia tay Lý Thần, Phạm Băng Băng liên tục vướng vào những tin đồn tình cảm nhưng người đẹp chỉ giữ im lặng.

Mới đây, netizen xứ Trung tiếp tục tìm ra bằng chứng cho thấy nữ diễn viên 39 tuổi đã có người yêu mới. Cụ thể, trong một buổi chụp hình, cộng đồng mạng tinh ý phát hiện Phạm Băng Băng đeo nhẫn ở ngón áp út. Theo tìm hiểu, chiếc nhẫn này chính là “vật bất ly thân” của nữ diễn viên từ cuối năm 2019 đến nay.

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Chiếc nhẫn gây chú ý của Phạm Băng Băng - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, bộ ảnh “nữ hoàng thị phi” thực hiện chính là để quảng bá cho thương hiệu thời trang của stylist Trương Soái - người từng vướng nghi vấn hẹn hò Phạm Gia. Nhiều người cho rằng mối quan hệ của cả hai không đơn thuần chỉ là bạn bè.

Trang QQ tiết lộ, sau khi chia tay Lý Thần, nữ diễn viên và người bạn stylist này thường xuyên xuất hiện cạnh nhau. Thậm chí, họ từng bị bắt gặp hẹn hò và có nhiều cử chỉ thân mật trên phố.

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Phạm Băng Băng và Trương Soái bị nghi đang hẹn hò - Ảnh: Internet

Trong khoảng thời gian Phạm Băng Băng bị dân mạng chỉ trích khoa trương khi mở tiệc khánh thành thẩm mỹ viện ở Bắc Kinh, Trương Soái đã lập tức đứng ra thanh minh và bảo vệ cô khỏi búa rìu dư luận. Tháng 9/2019, nam stylist gửi lời chúc mừng sinh nhật đầy ngọt ngào đến cô bạn thân và gây chú ý khi gọi người đẹp là “Băng của tôi”.

Hiện tại, tất cả chỉ mới là đồn đoán của cộng đồng mạng, còn người trong cuộc thì không hề lên tiếng.

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Từ khóa:   Phạm Băng Băng Lý Thần bạn trai Phạm Băng Băng

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