Hậu chia tay Lý Thần, Phạm Băng Băng được cầu hôn ngay trên phố

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung bất ngờ xôn xao trước thông tin nữ diễn viên Phạm Băng Băng được một người đàn ông công khai cầu hôn trên phố.

Dù không chính thức tham gia bất kỳ dự án phim ảnh nào nhưng độ phủ sóng của nữ diễn viên Phạm Băng Băng vẫn rất dày đặc. Những tin tức về mỹ nhân “Võ Tắc Thiên truyền kỳ” xuất hiện trên mạng xã hội luôn thu hút sự quan tâm của công chúng. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên đang từng bước trở lại làng giải trí.

Vướng nhiều scandal nhưng tên tuổi của Phạm Băng Băng vẫn có sức ảnh hưởng lớn - Ảnh: Internet

Mới đây, trang Sohu bất ngờ gây chú ý khi đăng tải thông tin Phạm Băng Băng được một diễn viên “tuyến 18” (diễn viên không có tên tuổi trong giới) cầu hôn công khai trên phố. Theo đó, người này cầm trên tay tấm bảng viết rằng chỉ cần Phạm Băng Băng đồng ý kết hôn thì sẽ giúp cô trả hết nợ nần. Thậm chí, nam diễn viên này còn cho mỹ nhân họ Phạm khoảng thời gian 10 tháng để suy nghĩ.

Chân dung người đàn ông cầu hôn Phạm Băng Băng - Ảnh: Internet

Người này khẳng định chỉ cần Phạm Băng Băng đồng ý kết hôn thì sẽ giúp cô trả nợ - Ảnh: Internet

Sau khi thông tin lan truyền trên mạng, netizen xứ Trung cho rằng hành động của nam diễn viên vô danh này “thật điên rồ”. Trên thực tế, người đàn ông được nhắc đến chỉ là một diễn viên quần chúng, ngoại hình còn có phần kém sắc thì làm sao đủ khả năng trả nợ cho Phạm Băng Băng. Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng người này chỉ đang lợi dụng tên tuổi của Phạm Băng Băng để thu hút sự chú ý.

Hiện tại, thông tin Phạm Băng Băng nợ nần chồng chất chỉ là những tin đồn thất thiệt, không có bằng chứng xác thực. Trên mạng xã hội, người ta chỉ thấy rằng cuộc sống của nữ diễn viên vẫn vô cùng sang chảnh.

Xuất hiện với hình ảnh ngực lép, eo to, mỹ nhân Phạm Băng Băng của ngày xưa đâu rồi? Mới đây, một vài hình ảnh ngực lép, eo to của nữ diễn viên Phạm Băng Băng được đăng tải khiến nhiều người nghĩ rằng cô đã đắc tội với stylist.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-chia-tay-ly-than-pham-bang-bang-duoc-cau-hon-ngay-tren-pho-352207.html