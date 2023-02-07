Dương Tử tựa công chúa mùa xuân, diện váy bồng bềnh, nhan sắc bùng nổ làm 'chao đảo' trái tim fan

Mới đây, studio của Dương Tử đã đăng tải loạt ảnh đẹp hút hồn lên trang Weibo. Ở tạo hình lần này, mỹ nhân "Hương mật tựa khói sương" hóa thân thành nàng công chúa trong chiếc váy xanh hở vai với những tà voan bồng bềnh.

Cô còn chọn cho mình kiểu tóc búi cao gọn gàng, khoe khéo bờ vai thon gọn cùng xương quai xanh quyến rũ, cộng thêm khuôn mặt thanh thoát đúng chuẩn hình tượng thơ mộng của các nàng công chúa.

Không chỉ hút mọi ánh nhìn với khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng nõn nà, không tì vết, khoe khéo vòng hai thon gọn và chiếc cổ thiên nga hút mắt, Dương Tử thực sự gây ấn tượng với khí chất thanh thoát hơn người. Cư dân mạng không ngớt lời ngợi khen dung nhan cùng vóc dáng hoàn hảo tựa nữ thần của cô ấy trong khu vườn cổ tích.

Dương Tử xuất thân là một diễn viên "nhí" triển vọng của làng giải trí Hoa ngữ khi gia nhập làng giải trí lúc mới 7 tuổi. Cô hiện tại là một trong những ngôi sao thu hút nhất Trung Quốc sau thành công của nhiều bộ phim như Hoan Lạc Tụng, Thanh Vân Chí, Hương Mật Tựa Khói Sương, Cá Mực Hầm Mực,...

Chứng minh được kỹ năng diễn xuất lần lượt qua nhiều bộ phim đã giúp Dương Tử nổi tiếng khắp châu Á và trở thành "nữ hoàng rating" của làng giải trí Hoa ngữ. Mỹ nhân 9x hiện còn là gương mặt đại diện của nhiều nhãn hiệu và được mời tham dự nhiều sự kiện.

Thời gian qua, nhan sắc lên xuống thất thường của Dương Tử bị dân tình bàn ra tán vào vô số lần, người thì cho rằng đây là hậu quả của việc phẫu thuật thẩm mỹ, người lại bênh vực do cô photoshop hơi quá tay, chứ trạng thái ngoài đời thực của ngôi sao Trầm Vụn Hương Phai vẫn rất xinh đẹp, ưa nhìn.

Hiện tại, Dương Tử đang trong quá trình ghi hình cho bộ phim Tình Yêu 199 (tên mới: Muốn Mãi Mãi Yêu), hợp tác cùng em trai Phạm Băng Băng - Phạm Thừa Thừa. Trong phim, Dương Tử vào vai một nữ ký giả thông minh, kiên định, sống lý trí, còn nam chính Phạm Thừa Thừa là một du học sinh ngành thiết kế. Mạch phim sẽ xoay quanh mối tình chị em ngọt ngào, đầy cảm xúc.

Bên cạnh đó, Trường Tương Tư cũng được xem là dự án quan trọng đối với Dương Tử. Nếu bộ phim này bạo, Dương Tử cũng sẽ củng cố được vị trí đệ nhất mỹ nhân cổ trang lứa 9x của mình.

Trường Tương Tư cũng nằm trong top những bộ phim được khán giả mong đợi lên sóng thời gian tới đây. Bộ phim được đánh giá là một trong những đối thủ nặng ký trên đường đua phim ảnh năm 2023 này.

Hiện tại, Trường Tương Tư do Dương Tử đóng chính vẫn đang ở khâu hậu kỳ và chờ thông qua kiểm duyệt. Nếu thuận lợi phim sẽ sớm lên sóng trong năm 2023 này.