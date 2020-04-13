Dương Mịch và Ngụy Đại Huân lại lộ ảnh vào chung khách sạn, fan phản ứng ra sao?

Sao quốc tế 13/04/2020 15:17

Netizen xứ Trung đang xôn xao trước loạt ảnh Dương Mịch và Ngụy Đại Huân tình tứ bên nhau, cùng hẹn hò lãng mạn.

Mới đây, truyền thông Hoa ngữ bất ngờ thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh hẹn hò mới nhất của Dương MịchNgụy Đại Huân.

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Bài đăng gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: Internet

Cụ thể, bài viết này tiết lộ vào ngày 7/4, sau khi quay phim ở Thượng Hải, Ngụy Đại Huân đã lên cùng một chiếc xe trở về khách sạn với Dương Mịch. Khi đến khách sạn, trợ lý của nam diễn viên đã mua kem cho cặp đôi. Cả hai cùng nhau thưởng thức cây kem ngọt ngào trước cửa khách sạn rồi cùng nhau vào trong.

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Quản lý đưa kem cho cặp đôi - Ảnh: Internet

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Sau khi ăn kem, cả hai cùng vào khách sạn - Ảnh: Internet

Trước những hình ảnh này, có vẻ như tin đồn tình cảm giữa Dương Mịch và Ngụy Đại Huân lại một lần nữa được chứng thực. Trước đó, tháng 8/2019, truyền thông xứ Trung lần đầu tung ảnh hẹn hò của Dương Mịch và đàn em kém 3 tuổi Ngụy Đại Huân. Thời điểm bấy giờ, cả hai bị bắt gặp cùng nhau dạo phố mua sắm vô cùng thân thiết và liên tục sử dụng đồ đôi.

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Hình ảnh hẹn hò trước đó của Dương Mịch và đàn em - Ảnh: Internet

Hiện tại, cư dân mạng đang không ngừng bàn tán về thông tin này. Không ít fan của Dương Mịch cho rằng Ngụy Đại Huân không xứng với thần tượng của họ. Thậm chí còn để lại bình luận ám chỉ nam diễn viên đang cọ nhiệt Dương Mịch.

Tuy nhiên, một số khác lại bày tỏ sự ủng hộ: “Từ lúc ban đầu công bố tình yêu đến kết hôn sinh con, fanclub của Dương Mịch đều chúc phúc. Một đường đi tới, chúng ta cùng cô ấy giống nhau, đều không sợ mưa gió. Chúng ta ủng hộ cô ấy, tin tưởng cô ấy, tôn trọng cô ấy, lạc quan thản nhiên đối mặt mọi chuyện, fanclub vĩnh viễn cùng Dương Mịch tồn tại”.

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Liệu cặp đôi 'chị-em' có công khai tình cảm? - Ảnh: Internet

Giữa những ồn ào này, phía đại diện của hai diễn viên vẫn chọn cách im lặng, chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào.

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Từ khóa:   Dương Mịch Ngụy Đại Huân Sao Hoa ngữ hẹn hò

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