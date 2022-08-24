Dương Mịch bị chỉ trích dữ dội vì hành động thân mật với hai nam đồng nghiệp

Sao quốc tế 24/08/2022 10:11

Cộng đồng người hâm mộ của hai nam ca sĩ thần tượng Hàn Đông Quân và Đinh Trình Hâm đang có phản ứng dữ dội vì hành động của Dương Mịch trong một chương trình thực tế.

Trang Sina đưa tin, mới đây Dương Mịch cùng Hàn Đông QuânĐinh Trình Hâm đã tham gia vào chương trình Hoa Tỷ Đệ mùa 4. Trong show, nữ minh tinh có nhiều hành động thân thiết với hai đàn em trẻ tuổi, tuy nhiên nữ diễn viên lại vấp phải phản ứng dữ dội vì bị cho là quá đà và dễ gây hiểu lầm.

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Dương Mịch bị chỉ trích vì có nhiều hành động thân mật với đàn em

Theo đó, ở phân đoạn khi Hàn Đông Quân và Đinh Trình Hâm đang ngồi ngoài trời ngắm cảnh đêm thì Dương Mịch tiến tới, xoa đầu và véo má hai nam ca sĩ rồi nói: "Đi ngủ đi, bảo bối".

Nhiều khán giả sau khi xem xong chương trình đã cho rằng Dương Mịch đã có những hành động tán tỉnh đàn em, cử chỉ của cô rất dễ gây hiểu lầm. Tuy nhiên, cũng có người lại bênh vực nữ diễn viên, cho rằng chỉ là cả 3 nghệ sĩ có mối quan hệ thân thiết như chị em mà thôi.

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Dương Mịch xoa đầu và véo má hai thành viên của Thời Đại Thiếu Niên Đoàn (TNT)

Tuy vậy, đây không phải là lần đầu mà Dương Mịch vướng vào tranh cãi khi có những cử chỉ thân mật quá mức với các đồng nghiệp nam giới. Khi tham gia vào Cổ Kiếm Kỳ Đàm và Phanh Nhiên Tinh Động, nữ diễn viên từng bị nghi hẹn hò Lý Dịch Phong khi thường xuyên có những hành động như khoác tay, làm nũng hay sờ ngực bạn diễn của mình. Điều đáng nói là khi này Dương Mịch đã kết hôn.

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Trước đây, Dương Mịch từng khiến fan của nhiều nghệ sĩ như Hoa Thần Vũ, Hứa Khải, Hoàng Hiên, Huỳnh Hiểu Minh, Tạ Đình Phong "ngứa mắt" khi không giữ khoảng cách với thần tượng của họ.

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Từ khóa:   Dương Mịch Hàn Đông Quân Đinh Trình Hâm sao Hoa ngữ sao châu Á

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