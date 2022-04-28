Douban Chúc Khanh Hảo: Phim bị chê thậm tệ nhưng fan vẫn tìm ra được nhiều điểm đáng khen ngợi

Bộ phim Chúc Khanh Hảo do Viên Băng Nghiên và Trịnh Nghiệp Thành đóng chính đang là một trong những tác phẩm truyền hình hứng chịu nhiều lời phàn nàn nhất từ người xem vì kịch bản dở tệ trong những ngày gần đây.

Chúc Khanh Hảo đã lên sóng vào ngày 16/4 vừa qua, phim được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình Đại Nhân Cẩm Y Vệ Của Ta. Câu chuyện kể về chuyện tình yêu ngọt ngào giữa “bá đạo tổng tài” Lưu Linh quận chúa và chàng Cẩm Y Vệ đẹp trai. Quận chúa Lưu Linh có tính cách trẻ con, tinh nghịch và bướng bỉnh, trái ngược hoàn toàn với sự xinh đẹp bên ngoài. Cô sở hữu vẻ đẹp động lòng người và vô cùng quyến rũ. Những tưởng cuộc sống của một Quận chúa có trong tay hai thứ mà mọi người con gái mơ ước là vẻ ngoài mỹ lệ cùng gia thế hiển hách, nhưng câu chuyện gia đình của Lưu Linh lại không được hoàn hảo như thế. Gia đình 3 người đã từng rất hạnh phúc, cho đến khi có sự xuất hiện của người ngoài chen chân vào.

Sau khi phim ra mắt đã phải lên tín hiệu “ét o ét” khi nhận về rất nhiều đánh giá tiêu cực, nội dung chủ yếu xoay quanh vấn đề kịch bản, diễn xuất và khâu lồng tiếng.

Tại trang Douban có rất nhiều đánh giá trái chiều về bộ phim

- Tình tiết phim ba chấm quá trời, ngay tập đầu nam chính truy bắt kẻ gian đã bị thương, ngay sau đó đã hôn mê rồi đẩy cửa vào chỗ nữ chính ở. Ủa ủa? Anh ta đến chỗ nữ chính kiểu gì vậy, muốn đến chỗ nữ chính phải qua một cái sảnh to lắm luôn á, anh ta không phải đang truy đuổi à, sao lại chạy đến đây vậy?

- Vai này không hợp cô Nghiên đâu, lồng tiếng thì rõ chán, nam chính thì còn tàm tạm, chỉ có mỗi cô nữ chính thì hơi khó nói. Thật sự thì không thích Viên Băng Nghiên lắm đâu vì phim này không hợp với cô ấy.

- 1 sao cho nam nữ chính, 1 sao còn lại cho bối cảnh và trang phục. Cứ tưởng là sẽ hay như Cẩm Y Chi Hạ, nào ngờ trừ chung chủ đề Cẩm Y Vệ ra thì nội dung phim, tuyến tình cảm nam nữ chính đều cũ rích.

Bộ phim nhận nhiều đánh giá trái chiều - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, bên cạnh những lời chê bai trên thì Chúc Khanh Hảo cũng nhận được khá nhiều lời đánh giá tích cực.

- Chúc Khanh Hảo đúng là bộ phim có đủ cả ưu điểm lẫn khuyết điểm. Khuyết điểm là kịch bản còn lủng củng nhiều thiếu sót, nhưng bù lại đoàn đội quay phim khá có tâm. Là fan nguyên tác tôi có thể cảm nhận được.

- Xét về thể loại phim ngôn tình, giải trí các thứ thì phim này xem ok mà, giúp tâm trạng cảm thấy thoải mái lắm luôn ấy.

- Bộ phim này có rất nhiều tình tiết phải cân nhắc lại, nhưng được cái đoàn đội rất có tâm, từ diễn viên, đoàn làm phim, đạo diễn đến biên kịch, đạo cụ, thiết kế trang phục đều rất nghiêm túc.

Một số khán giả dành lời khen cho phim - Ảnh minh họa: Internet

Dù bộ phim còn khá nhiều thiếu xót nhưng tổng thể lại khá đáng yêu, Viên Băng Nghiên nhí nhảnh trong sáng và chàng Cẩm Y Vệ lạnh lùng nhưng dịu dàng, rất thích hợp xem để làm dịu tâm hồn sau bao nhiêu bộ drama ngược lên bờ xuống ruộng.