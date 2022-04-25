Diễn xuất bị chê bai chưa hay đã đành, 'mỹ nhân xuyên không' còn bị netizen 'bóc mẽ' sự thật về chiều cao thật của mình

Những mỹ nhân tại Cbiz, luôn được biết đến sở hữu nhan sắc trời ban, xinh đẹp tuyệt trần mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện hay trên phim ảnh. Nhưng ngoài xinh đẹp ra, không ít nữ diễn viên còn có cho mình chiều cao ấn tượng lên đến 1 mét 7 như Địch Lệ Nhiệt Ba hay Kim Thần.

Nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, cũng có không ít những nữ diễn viên có chiều cao khiêm tốn như Triệu Lộ Tư. Cô nàng trước đây, từng tiết lộ bản thân sở hữu chiều cao 1m61, nhưng theo một số bằng chứng mà netizen vừa đưa ra trên MXH xứ Trung gần đây, họ đều cho rằng cô nàng đã khai gian chiều cao của mình.