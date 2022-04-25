Diễn xuất bị chê bai chưa hay đã đành, 'mỹ nhân xuyên không' còn bị netizen 'bóc mẽ' sự thật về chiều cao thật của mình

Triệu Lộ Tư luôn là ngôi sao hạng A có lẽ nhận được nhiều sự quan tâm nhất từ phía người hâm mộ, từ cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen khi mới đây, chiều cao của cô nàng là đề tài được netizen xăm xoi.
- Quyết tâm thay đổi bản thân, sẵn sàng xóa bỏ hình tượng lâu năm, nhưng Triệu Lộ Tư vẫn nhận về không ít chê bai từ netizen
- Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/4/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư tiếp tục 'đối đầu' trong phim mới, Triệu Lệ Dĩnh tái hợp với chồng cũ trong dự án điện ảnh?
Những mỹ nhân tại Cbiz, luôn được biết đến sở hữu nhan sắc trời ban, xinh đẹp tuyệt trần mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện hay trên phim ảnh. Nhưng ngoài xinh đẹp ra, không ít nữ diễn viên còn có cho mình chiều cao ấn tượng lên đến 1 mét 7 như Địch Lệ Nhiệt Ba hay Kim Thần.
Tuy nhiên, cũng có không ít những nữ diễn viên có chiều cao khiêm tốn như Triệu Lộ Tư. Cô nàng trước đây, từng tiết lộ bản thân sở hữu chiều cao 1m61, nhưng theo một số bằng chứng mà netizen vừa đưa ra trên MXH xứ Trung gần đây, họ đều cho rằng cô nàng đã khai gian chiều cao của mình.
Cụ thể, trong buổi công chiếu Phượng Tù Hoàng, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc cùng đi giày cao gót và đứng cạnh nhau. Nhưng "Em gái trà xanh" lại thấp hơn Bạch Lộc hẳn một nửa cái đầu. Điều này khá phi lý nếu Triệu Lộ Tư cao 1m61. Netizen còn nói đùa rằng có lẽ Bạch Lộc đã khai "lùi" chiều cao của mình xuống.
Ngay cả trong bộ phim Thả Thí Thiên Hạ, của nữ diễn viên mới ra mắt gần đây, CĐM cũng đã phát hiện cô nàng ''hach chiều cao'' với đôi giày lên đến 20cm. Có thể thấy, ''mỹ nhân xuyên không'' luôn nhận được rất nhiều sự chú ý từ phía người hâm mộ, CĐM xứ Trung còn nhận định đến cả chiều cao mà họ còn muốn xăm xoi thì không biết cô nàng phải làm gì, mới thôi bị xỉa xói đây.