Dân tình tiếp tục tung bằng chứng Angela Baby hẹn hò với 'đàn em kém 10 tuổi' hậu ly hôn

Mới đây, Lâm Nhất và Angela Baby tiếp tục vướng phải tin đồn hẹn hò.

Kể từ khi ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby chăm chỉ tập trung đóng phim, tham gia chương trình truyền hình... Đặc biệt, từng nhất cử nhất động trong đời sống tình cảm của Angela Baby được khán giả chú ý, quan tâm.

Mới đây, dân mạng Trung Quốc xôn xao trước thông tin một tiểu hoa đán sinh năm 1985 yêu đương nồng nhiệt với sao nam trẻ tuổi đang thời kỳ đi lên. Diễn viên này rất đẹp trai và đang đóng phim với “Mưu nữ lang” (cụm từ để gọi những nữ diễn viên nổi tiếng nhờ tác phẩm của đạo diễn Trương Nghệ Mưu). Trong số đó, Angela Baby và Lâm Nhất là 2 cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Bởi lẽ Lâm Nhất là nam diễn viên duy nhất đang đóng phim cùng “Mưu nữ lang” Lưu Hạo Tồn.

Trước đó, Lâm Nhất và Angela Baby cũng từng vướng phải tin đồn hẹn hò vào tháng 4/2022. Trong đoạn clip ngắn lan truyền trên mạng xã hội, cả hai được cho là đã hẹn hò tại một quán net ở thành phố Thượng Hải. Tuy nhiên không lâu sau, người đăng tải đoạn video đã lên tiếng đính chính, khẳng định người đi cùng Angela Baby không phải Lâm Nhất, mà là trợ lý của nữ diễn viên.

Bên cạnh đó, Lâm Nhất từng nhiều lần bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình dành cho đàn chị khi cùng tham gia ghi hình cho show truyền hình thực tế Keep Running. Nam diễn viên sinh năm 1999 không ngần ngại thổ lộ rằng đàn chị hơn 10 tuổi chính là nữ thần trong lòng anh.

Hiện tại, phía Angela Baby và Lâm Nhất vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về thông tin trên. Tuy nhiên, nếu tin đồn này là sự thật, Angela Baby – Lâm Nhất chắc hẳn trở thành cặp đôi gây bão nhất làng giải trí xứ Trung. Cả ngoại hình lẫn sự nghiệp của cặp đôi đều đang rất lên theo thời gian và sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-tinh-tiep-tuc-tung-bang-chung-angela-baby-hen-ho-voi-dan-em-kem-10-tuoi-hau-ly-hon-529083.html