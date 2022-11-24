Đang yên đang lành vướng phải lùm xùm, Angela Baby liền đâm đơn kiện đòi bồi thường số tiền 'khủng'

Sao quốc tế 24/11/2022 17:25

Mới đây, tòa án Bắc Kinh đã công bố phán quyết sơ thẩm vụ dân sự liên quan đến Angela Baby và một chủ blog nhỏ có tên Zhang, về việc tranh chấp trách nhiệm pháp lý ngoài không gian mạng.

Mới đây, theo Sina đưa tin, tòa án Bắc Kinh đã công bố phán quyết sơ thẩm vụ dân sự liên quan đến Angela Baby và một chủ blog nhỏ có tên Zhang, về việc tranh chấp trách nhiệm pháp lý ngoài không gian mạng. 

Cụ thể, nữ diễn viên bày tỏ mong muốn tòa án ra lệnh cho bị cáo Zhang xin lỗi công khai tới cô, đồng thời bồi thường thiệt hại kinh tế 1 triệu NDT (tương đương 3,5 tỷ đồng) và bồi thường thiệt hại tinh thần 150 nghìn NDT (khoảng 522 triệu đồng).

Đang yên đang lành vướng phải lùm xùm, Angela Baby liền đâm đơn kiện đòi bồi thường số tiền 'khủng' - Ảnh 1

Không chỉ dừng tại đó, Angela Baby còn cho rằng lời khai của bị cáo Zhang là sự xúc phạm quá lớn đến nhân cách của cô, vượt quá giới hạn chịu đựng của người bình thường.

Trước yêu cầu bồi thường của nữ diễn viên, Zhang đã phản đối và khẳng định Angela Baby đã lợi dụng sự việc để thổi phồng và tạo sức nóng. Về việc này, tòa án cho rằng nơi sinh sống của nữ diễn viên hiện tại đang ở Bắc Kinh, nên việc cô đệ đơn lên tòa án là điều hoàn toàn phù hợp với luật phát dựa trên nơi ở của cô. Đồng thời tòa đã bác bỏ sự phản đối của Zhang đối với quyền tài phán.

Đang yên đang lành vướng phải lùm xùm, Angela Baby liền đâm đơn kiện đòi bồi thường số tiền 'khủng' - Ảnh 2

Trải qua nhiều năm hoạt động trong làng giải trí xứ Trung, Angela Baby vẫn là nữ diễn viên thu hút sự săn đón nồng nhiệt từ phía giới truyền thông Hoa ngữ và đông đảo khán giả. Cô còn luôn được xếp vào hàng những nghệ sĩ có nhan sắc mỹ miều nhất Cbiz. Mặc dù kỹ năng diễn xuất của cô nàng luôn gây tranh cãi nhưng ngoại hình của cô khiến nhiều người phải trầm trồ.

Vẻ ngoài nổi bật và thân hình chuẩn của cô cũng được nhiều nhãn hiệu thời trang ưa chuộng, ảnh tạp chí của cô cũng được đón nhận nồng nhiệt. Có ngoại hình nổi bật như vậy nhưng những ngày đầu khi bước chân vào làng giải trí, Angela Baby là một người mẫu ít được biết đến.

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