Dàn diễn viên nữ Hoa ngữ thành công 'phá tan' định kiến hotgirl mạng xã hội

Triệu Lộ Tư bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ loạt ảnh xinh xắn khi còn học cấp 2, cấp 3 của mình. Nhan sắc dễ thương và ngọt ngào đã khiến cô trở thành một trong số ít những hotgirl có nhiều tài khoản sử dụng ảnh làm avatar trên Weibo. Thậm chí, cô nàng còn được cư dân mạng ưu ái đặt biệt danh "hot girl thanh thuần".

Vốn là người mẫu, cô nàng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh xinh đẹp của mình lên mạng xã hội và trở thành hotgirl lúc nào không hay. May mắn cho Bạch Lộc là cô đã lọt vào "mắt xanh" của Vu Chính ngay từ lần đầu gặp gỡ, được vị biên kịch này nâng đỡ tận tình, liên tục được góp mặt trong những dự phim hấp dẫn.

Sang tới năm 2017, Triệu Lộ Tư chính thức bước chân vào làng giải trí nhờ bộ phim "Phượng Tù Hoàng". Nữ diễn viên này đã có bước tiến thần tốc trong sự nghiệp, trở thành cái tên được săn đón hết mực trong làng giải trí hiện nay. Đặc biệt, người hâm mộ còn ưu ái cho cô danh xưng "mỹ nữ xuyên không" nhờ tạo hình nhân vật phim "Trần Thiên Thiên trong lời đồn".

Tuy nhiên, mãi đến bộ phim "Châu Sinh Như Cố" đóng cùng với Nhậm Gia Luân, sự nghiệp của Bạch Lộc mới thực sự bứt phá mạnh mẽ, trở thành một trong những tiểu hoa được săn đón nhất Cbiz.

Trương Dư Hi

Nữ diễn viên bắt đầu với vai trò một người mẫu trên tạp chí mạng. Cô sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, đường nét nhỏ nhắn và nhan sắc tựa con lai. Bên cạnh việc là hotgirl nổi tiếng, Trương Dư Hi còn nhận được nhiều sự chú ý khi là bạn gái cũ của thiếu gia giàu nhất Trung Quốc - Vương Tư Thông.

Năm 2016, cô nàng dần thoát khỏi danh xưng hotgirl và bắt đầu tham gia các webdrama. Hiện tại, nhờ vai diễn Lãnh Niệm Chi trong "Xin hãy ban cho tôi một đôi cánh" và Chữ Linh Lung trong "Lưu ly mỹ nhân sát" mà Trương Dư Hi rất được giới trẻ yêu thích. Cho tới thời điểm hiện tại, nữ diễn viên đứng vững được trong làng giải trí xứ Trung vẫn chính là nhờ tài năng và sự nỗ lực không ngừng.

Ngô Thiến

Sinh ra trong gia đình có cả bố lẫn mẹ đều là công nhân lao động, Ngô Thiến phải tự thân vận động để có chỗ đứng riêng trong giới Cbiz. Khi có sự nổi tiếng trên mạng xã hội, Ngô Thiến bắt đầu tham gia cuộc thi Hoa hậu Hồ Bắc và đạt giải Người đẹp ăn ảnh nhất.

Ngô Thiến bắt đầu nhận được sự chú ý của khán giả sau vai diễn Triệu Mặc Sênh trong phim ngôn tình chuyển thể "Bên nhau trọn đời". Nhờ gương mặt thuần khiết, nét diễn ngọt ngào nên Ngô Thiến nhanh chóng có được cảm tình của người hâm mộ. Khán giả nhận xét nét đẹp của cô rất thơ, mỏng manh, trong sáng như mối tình đầu cho tới tận bây giờ.