Lương Nghệ Linh, sao TVB đóng Nhậm Doanh Doanh ở "Tiếu ngạo giang hồ" hiện hoạt động lại giáo hội, vắng bóng khỏi làng giải trí.

Lương Nghệ Linh cho biết nhờ tín ngưỡng, cô bỏ thói quen ngày hút ba bao thuốc lá, không còn oán trách người khác, hết bất an về bản thân. Khi còn đóng phim ở đài TVB, Nghệ Linh buồn, hoang mang vì dù được nhà đài giao vai chính, cô bị nhiều khán giả chê gương mặt xấu. Nghệ Linh xuất hiện tại sự kiện của giáo hội Diễn viên còn thường cảm thấy khổ sở vì lớn lên trong gia đình không hạnh phúc, hay sợ hãi, mất ngủ. Cha của Lương Nghệ Linh mất sớm, anh trai và mẹ mâu thuẫn, từng từ mặt nhau.

Giai đoạn đó, Lương Nghệ Linh tìm nhiều cách thoát khỏi tâm trạng tiêu cực nhưng không thành công. Một người bạn giới thiệu cô với giáo hội, từ đó, cô cảm thấy được bảo vệ. Nghệ Linh không có ý định quay lại đóng phim Nghệ Linh không có ý định quay lại đóng phim, tác phẩm gần nhất cô tham gia là Dấu chân dưới sao (2013). Theo HK01, diễn viên sống một mình từ khi mẹ cô qua đời năm 2006. Cô từng yêu một người đàn ông làm ngoài ngành giải trí 11 năm, họ chia tay cuối thập niên 1990. Từ đó, diễn viên không công khai hẹn hò ai.

Ảnh minh họa: Internet Được biết, nữ diễn viên sinh năm 1965 trong một gia đình khá giả ở Hong Kong có cha mẹ kinh doanh kim cương đá quý. Thập niên 70 của thế kỷ trước khi điện ảnh Hong Kong phát triển cực thịnh, hai đài truyền hình ATV và TVB nổi lên là những "ông lớn" làng điện ảnh xứ cảng thơm. Tạo hình Thánh cô kinh điển trong 'Tiếu ngạo giang hồ' Bên cạnh đóng phim, Lương Bội Linh nhờ nhan sắc ngọt ngào và ăn hình nên cô thường được nhiều divo tên tuổi mời đóng chung trong các MV ca nhạc như Đàm Vịnh Lân, Trương Học Hữu hay Lương Triều Vỹ. Năm 2017, Nghệ Linh phải đối mặt với căn bệnh viêm cột sống dính khớp Năm 2017, Nghệ Linh phải đối mặt với căn bệnh viêm cột sống dính khớp (AS) nên cô thường xuyên phụ thuộc vào thuốc giảm đau. Sau vụ tai nạn giao thông trên càng khiến bệnh cũ của nữ diễn viên trở nên trầm trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt thường ngày.

'Nhậm Doanh Doanh' Lương Nghệ Linh rời xa làng giải trí, sống cô độc ở tuổi 57 Hình ảnh mới nhất của Lương Nghệ Linh thu hút sự quan tâm đặc biệt bởi nữ nghệ sĩ đã lâu không xuất hiện công khai.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuoc-song-tuoi-u60-cua-my-nhan-tieu-ngao-giang-ho-luong-nghe-linh-596601.html