Hình ảnh mới nhất của Lương Nghệ Linh thu hút sự quan tâm đặc biệt bởi nữ nghệ sĩ đã lâu không xuất hiện công khai.

Trang HK01 đưa tin, Lương Nghệ Linh vừa qua đã đón sinh nhật tuổi 57 vào ngày 28/9. Hình ảnh của nữ diễn viên được ban cô đăng tải đã thu hút nhiều sự chú ý bởi trong nhiều năm qua cô hiếm khi xuất hiện công khai. Lương Nghệ Linh đón sinh nhật tuổi 57 vào ngày 28/9 vừa qua - Ảnh: Internet Hiện tại, Lương Nghệ Linh đang kinh doanh thực phẩm và đồng thời dành nhiều thời gian để hoạt động Ki-tô giáo. Cô thường xuyên quay phim phúc âm và dẫn chương trình sự kiện cho giáo hội.

Lương Nghệ Linh sinh năm 1965 và đầu quân cho TVB vào năm 1987. Tuy nhiên, phải đến năm 1996 thì cô mới bật lên nhờ vai diễn Nhậm Doanh Doanh trong Tiếu Ngạo Giang Hồ, đây đồng thời là vai diễn nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của nữ nghệ sĩ. Lương Nghệ Linh trong vai diễn Nhậm Doanh Doanh của Tiếu Ngạo Giang Hồ - Ảnh: Internet Đến năm 2000, khi hợp đồng với TVB hết hạn, Lương Nghệ Linh rút lui khỏi ngành giải trí và trở thành một người truyền giáo. Cũng từ đó, công chúng chỉ thấy cô qua những bức ảnh chụp vội ngoài đời thường.

Vào năm 2006, khi đang qua một chương trình truyền hình ở Úc, Lương Nghệ Linh bất ngờ gặp tai nạn, khiến 5 xương sườn của cô bị gãy và phải dưỡng thương trong một thời gian dài. Vì tai nạn này, nữ diễn viên sa sút sức khỏe, không còn có thể quay phim cường độ cao. Lương Nghệ Linh gặp tai nạn khi quay một chương trình truyền hình ở Úc - Ảnh: Internet Mất hút suốt thời gian dài, năm 2016 Lương Nghệ Linh bị bắt gặp đang chống nạng đi lại trên đường. Cô chia sẻ mình bị trượt chân nên ngã cầu thang. Sau tai nạn này, vết thương cũ của nữ nghệ sĩ cũng bị tái phát và khiến cô phải tạm dừng công việc truyền giáo của mình. Về phương diện tình cảm, Lương Nghệ Linh từng bị đồn hẹn hò với một người ngoài ngành giải trí và trải qua cuộc hôn nhân chớp nhoáng với một vụ bác sĩ. Tuy vậy, cô chưa từng lên tiếng về những tin đồn này. Lương Nghệ Linh dành nhiều thời gian cho bạn bè - Ảnh: Internet Hiện tại, Lương Nghệ Linh hiện đang sống độc thân và cô hài lòng vì điều đó. Cô dành nhiều thời gian bên cạnh bạn bè của mình và tận hưởng cuộc sống vui vẻ, lạc quan.

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