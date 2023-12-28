Chương Tử Di sau khi ly hôn: Gương mặt tròn vì tăng 5kg, nhưng vẫn được dân tình tấm tắc khen vì điều này

Sao quốc tế 28/12/2023 09:30

Mới đây, cư dân mạng chia sẻ loạt ảnh Chương Tử Di tươi tắn và tham gia sự kiện với tâm trạng vui vẻ.

Trong những bức ảnh chụp gần đây, nữ diễn viên Chương Tử Di nở nụ cười rạng rỡ, khuôn mặt trông tròn trịa hơn rất nhiều vì tăng cân. Điều đáng kinh ngạc không chỉ là tâm trạng mà còn là trang phục của cô ấy khiến người ta không thể không chú ý.

 

Tại sự kiện, Chương Tử Di chọn áo len sọc ngang đơn giản, kết hợp cùng mũ đen. Nụ cười trên khuôn mặt cho thấy tâm trạng tươi sáng và vui vẻ, khuôn mặt tròn mang lại cảm giác nữ tính. Những bức ảnh chụp chung cho thấy Chương Tử Di vẫn thể hiện khí chất trẻ trung, xinh đẹp. Sự tự tin và vẻ đẹp tự nhiên này khiến cô tỏa sáng trước ống kính.

Chương Tử Di sau khi ly hôn: Gương mặt tròn vì tăng 5kg, nhưng vẫn được dân tình tấm tắc khen vì điều này - Ảnh 1Chương Tử Di sau khi ly hôn: Gương mặt tròn vì tăng 5kg, nhưng vẫn được dân tình tấm tắc khen vì điều này - Ảnh 2

Trong nhiều năm, Chương Tử Di là một trong "tứ đại hoa đán" đình đám của màn ảnh Hoa ngữ và nổi tiếng trên thế giới. Một loạt những tác phẩm ghi dấu ấn của cô có thể kể tới Thập diện mai phục, Hồi ức của một geisha, Dạ yến, Nhất đại tông sư...

Nữ diễn viên 44 tuổi được đánh giá cao bởi nhan sắc đậm nét Á đông cùng lối diễn xuất đa dạng. Cô có thể thể hiện tốt những vai hành động lẫn những vai diễn đòi hỏi nội tâm sâu sắc.

Chương Tử Di sau khi ly hôn: Gương mặt tròn vì tăng 5kg, nhưng vẫn được dân tình tấm tắc khen vì điều này - Ảnh 3Chương Tử Di sau khi ly hôn: Gương mặt tròn vì tăng 5kg, nhưng vẫn được dân tình tấm tắc khen vì điều này - Ảnh 4

Sau khi lập gia đình vào năm 2015, Chương Tử Di không còn đóng phim nhiều. Thay vào đó, người đẹp tận hưởng niềm hạnh phúc làm mẹ và chăm sóc gia đình, trở thành hậu phương cho ông xã tập trung xây dựng sự nghiệp. 

Trước khi ly hôn, trên trang cá nhân, cô thường đăng tải hình ảnh hạnh phúc của gia đình trong các chuyến du lịch, dịp kỷ niệm. Khán giả hy vọng Chương Tử Di sẽ sớm trở lại với làng giải trí và góp mặt trong nhiều tác phẩm đặc sắc. 

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