Loạt ảnh Chương Tử Di năm 18 tuổi đẹp 'rung động lòng người', xứng danh 'top đại hoa đán của Cbiz'

Sao quốc tế 01/12/2023 07:21

Không chỉ khán giả Trung Quốc đánh giá cao ngoại hình của Chương Tử Di mà giới điện ảnh quốc tế cũng khen ngợi ngoại hình của cô.

Chương Tử Di từng vô cùng trong sáng và cô vẫn có thể trở nên nổi tiếng chỉ với khuôn mặt của mình ở tuổi 18.  Khi đó, Chương Tử Di vẫn còn khá trẻ, nụ cười xinh đẹp tinh tế, vẻ ngoài ngây thơ, ngoại hình như vậy nếu ở thời hiện tại thì vẫn sẽ là nữ diễn viên xinh đẹp hàng đầu làng giải trí

Trong nhiều năm, Chương Tử Di là một trong "tứ đại hoa đán" đình đám của màn ảnh Hoa ngữ và nổi tiếng trên thế giới. Một loạt những tác phẩm ghi dấu ấn của cô có thể kể tới Thập diện mai phục, Hồi ức của một geisha, Dạ yến, Nhất đại tông sư...

Loạt ảnh Chương Tử Di năm 18 tuổi đẹp 'rung động lòng người', xứng danh 'top đại hoa đán của Cbiz' - Ảnh 1Loạt ảnh Chương Tử Di năm 18 tuổi đẹp 'rung động lòng người', xứng danh 'top đại hoa đán của Cbiz' - Ảnh 2Loạt ảnh Chương Tử Di năm 18 tuổi đẹp 'rung động lòng người', xứng danh 'top đại hoa đán của Cbiz' - Ảnh 3

Bên cạnh đó, nữ diễn viên nổi tiếng cũng sở hữu nhiều hợp đồng quảng cáo có giá trị. Cô liên tiếp lọt danh sách những ngôi sao kiếm tiền giỏi nhất Trung Quốc. Nữ diễn viên 44 tuổi được đánh giá cao bởi nhan sắc đậm nét Á đông cùng lối diễn xuất đa dạng. Cô có thể thể hiện tốt những vai hành động lẫn những vai diễn đòi hỏi nội tâm sâu sắc.

Sau khi lập gia đình vào năm 2015, Chương Tử Di không còn đóng phim nhiều. Thay vào đó, người đẹp tận hưởng niềm hạnh phúc làm mẹ và chăm sóc gia đình, trở thành hậu phương cho ông xã tập trung xây dựng sự nghiệp. 

Loạt ảnh Chương Tử Di năm 18 tuổi đẹp 'rung động lòng người', xứng danh 'top đại hoa đán của Cbiz' - Ảnh 4Loạt ảnh Chương Tử Di năm 18 tuổi đẹp 'rung động lòng người', xứng danh 'top đại hoa đán của Cbiz' - Ảnh 5

Tuy nhiên, vào ngày 23/10, truyền thông Trung Quốc đưa tin, Chương Tử Di và Uông Phong đưa ra thông báo ly hôn trên trang cá nhân, kết thúc cuộc hôn nhân 8 năm. Cặp đôi có 2 con chung và mỗi người được cho là nuôi một con sau khi chia tay. Nữ diễn viên và chồng cũ cho biết, họ chia tay trong hòa bình và hy vọng khán giả không "đào bới", suy diễn hay tung tin thất thiệt. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, cuộc hôn nhân của Chương Tử Di và Uông Phong đã không còn hạnh phúc từ vài năm gần đây.

Loạt ảnh Chương Tử Di năm 18 tuổi đẹp 'rung động lòng người', xứng danh 'top đại hoa đán của Cbiz' - Ảnh 6

Một số khác chúc mừng Chương Tử Di trở lại cuộc sống độc thân và sớm đạt thêm nhiều thành tựu trong sự nghiệp. Họ động viên nữ diễn viên duy trì tâm trạng vui vẻ dù cô đang phải chịu áp lực từ dư luận khi công khai ly hôn. 

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