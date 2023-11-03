Củng Lợi tiết lộ tình trạng hiện tại của Chương Tử Di hậu chia tay 'cuộc hôn nhân 8 năm'

Sao quốc tế 03/11/2023 17:30

Mới đây, Củng Lợi bất ngờ tiết lộ về tình trạng hiện tại của Chương Tử Di sau khi ly hôn với Uông Phong.

Kết hôn vào năm 2015, Chương Tử Di và Uông Phong chào đón con gái cùng năm và con trai vào năm 2020. Vì cặp đôi luôn tạo ấn tượng về hình ảnh một gia đình hạnh phúc khi xuất hiện trên các chương trình tạp kỹ nên tin tức ly hôn của cả hai đã đã gây bão trong ngành công nghiệp giải trí Trung Quốc nói riêng và với công chúng của họ nói chung. Khi tin ly hôn được xác nhận và thống trị các cuộc bình luận trên mạng xã hội, đã có một số tin đồn cho rằng nguyên nhân việc ly hôn của Chương Tử Di và chồng là do ngoại tình và cờ bạc.

 

Trên thực tế, trước khi thông tin ly hôn chính thức được xác nhận, những tin đồn ly hôn của Chương Tử Di và chồng cô đã râm ran trên mạng xã hội Trung Quốc. Cuối cùng, khi tin đồn đã biến thành thật - khi Chương Tử Di cuối cùng đã đưa ra tuyên bố trên weibo xác nhận việc ly hôn và quyền nuôi con chung của họ. 

Củng Lợi tiết lộ tình trạng hiện tại của Chương Tử Di hậu chia tay 'cuộc hôn nhân 8 năm' - Ảnh 1Củng Lợi tiết lộ tình trạng hiện tại của Chương Tử Di hậu chia tay 'cuộc hôn nhân 8 năm' - Ảnh 2

Gần đây, khi tham gia một chương trình, Củng Lợi bất ngờ được một phóng viên hỏi quan điểm của cô về việc ly hôn của Chương Tử Di.

Nữ diễn viên 57 tuổi tiết lộ, việc ly hôn của cả hai chắc hẳn đã được hai bên cân nhắc kỹ lưỡng. Chương Tử Di luôn là người rất chu đáo, biết mình muốn gì. Là một diễn viên, Chương Tử Di rất tận tâm, diễn xuất nghiêm túc, các nhân vật do cô hóa thân cũng rất đặc sắc nên ở tuổi 44, nữ diễn viên vẫn rất được mọi người yêu mến.

Củng Lợi tiết lộ tình trạng hiện tại của Chương Tử Di hậu chia tay 'cuộc hôn nhân 8 năm' - Ảnh 3

Không dừng lại ở đó, Củng Lợi tiếp tục chia sẻ thêm một sự thật thú vị. Sau khi Chương Tử Di và Uông Phong ly hôn, mỗi lần cô gọi điện mời Chương Tử Di đi ăn tối đều bị từ chối.

Khi được hỏi tại sao, Chương Tử Di đều cho biết cô đang đi làm hoặc đang trên đường đi làm, một lý do quan trọng khác là cô phải chăm sóc con. Chương Tử Di phàn nàn với Củng Lợi, nói rằng nếu năm nay cô không chăm chỉ thì sẽ phải thắt lưng buộc bụng.

Củng Lợi tiết lộ tình trạng hiện tại của Chương Tử Di hậu chia tay 'cuộc hôn nhân 8 năm' - Ảnh 4

Lý do từ chối này khiến dân tình bất ngờ xen lẫn thích thú. Có vẻ như Chương Tử Di đang trong giai đoạn khởi đầu sau khi ly hôn, nên việc bận rộn với sự nghiệp, cũng như việc chăm con nhỏ là không thể tránh khỏi.

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Sau thông báo xác nhận ly hôn sau 8 năm chung sống, mọi động thái của Chương Tử Di và rocker Uông Phong đang là tâm điểm thu hút sự quan tâm từ khán giả.

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Từ khóa:   Chương Tử Di

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