MC, diễn viên Trần Kiến Châu, chồng diễn viên Phạm Vỹ Kỳ vừa bị đàn em lên tiếng tố cáo quấy rối tình dục.
- Cuộc sống tuổi U60 của mỹ nhân 'Tiếu ngạo giang hồ' Lương Nghệ Linh
- Hoa Thiên Cốt rục rịch khai máy phần 2, liệu Triệu Lệ Dĩnh và Hoắc Kiến Hoa có chính thức tái hợp?
Hưởng ứng phong trào #MeeToo đang dậy sóng ở Đài Loan, nữ diễn viên Chu Nghi Bái hôm 26/7 cáo buộc Trần Kiến Châu - chồng Phạm Vỹ Kỳ - từng quấy rối tình dục mình 11 năm trước. Theo cô, Trần đã thốt ra nhiều lời thô tục, có nội dung tình dục khi nói chuyện với cô.
Theo Chu Nghi Bái, năm 2012, Trần Kiến Châu và Phạm Vỹ Kỳ mới kết hôn được hơn một năm. Mối quan hệ giữa Chu và Trần đơn thuần là đồng nghiệp. Tháng 7/2012, họ cùng tham gia quay một show truyền hình. Sau một buổi ghi hình, trong thang máy, Trần Kiến Châu hỏi số phòng Chu Nghi Bái. Sau đó, Trần bất ngờ gõ cửa phòng khách sạn của cô, vào thằng giường cô, ôm cô từ phía sau và nói những lời như "hãy thử đi, em sẽ thích"... Chu Nghi Bái cho biết cô đã rất sốc, vì trước đó, Trần cho cô tin tưởng khi xây dựng hình ảnh người đàn ông yêu vợ, chung thủy. Khi bị cô từ chối kịch liệt, người đàn ông này mới rời đi.
Hiện Trần Kiến Châu phủ nhận. Nam diễn viên, đạo diễn đã đưa ra tuyên bố thông qua luật sư, nói rằng ủng hộ phong trào #MeToo nhưng không bao giờ cho phép điều này làm mất uy tín của người khác. Anh cho biết, các bên liên quan đến việc ghi hình chương trình vào tháng 7/2012 đều làm việc theo nhóm, hoàn toàn không có chuyện Chu Nghi Bái ở riêng một mình. Cáo buộc của Chu Nghi Bái do đó vô căn cứ và hoàn toàn sai sự thật.
Được biết Trần Kiến Châu từng theo đuổi Từ Hy Đệ, một thời gian yêu Từ Hy Viên, cuối cùng kết hôn với bạn thân của chị em họ Từ - người mẫu Trần Vỹ Kỳ. Sau khi kết hôn, anh từng bị đồn có tình đồng giới với Vương Lực Hoành.
Phạm Vỹ Kỳ (Christine Fan) là diễn viên, ca sĩ Đài Loan, hơn chồng Trần Kiến Châu (Chen Chien Chou) 1 tuổi. Trước khi cưới nhau hồi tháng 5/2011, họ đã có thời gian 11 năm yêu nhau. Lễ cưới của cặp uyên ương nổi tiếng làng giải trí Đài Loan có sự góp mặt của đông đảo bạn bè trong showbiz như Từ Hy Viên, Từ Hy Đệ, Vương Lực Hoành, Trương Bá Chi… Trong đó, Đại S Từ Hy Viên là bạn thân thiết của nữ ca sĩ.