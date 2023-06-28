Hưởng ứng phong trào #MeeToo đang dậy sóng ở Đài Loan, nữ diễn viên Chu Nghi Bái hôm 26/7 cáo buộc Trần Kiến Châu - chồng Phạm Vỹ Kỳ - từng quấy rối tình dục mình 11 năm trước. Theo cô, Trần đã thốt ra nhiều lời thô tục, có nội dung tình dục khi nói chuyện với cô.

Nữ diễn viên Chu Nghi Bái cáo buộc Trần Kiến Châu từng quấy rối tình dục mình 11 năm trước

Theo Chu Nghi Bái, năm 2012, Trần Kiến Châu và Phạm Vỹ Kỳ mới kết hôn được hơn một năm. Mối quan hệ giữa Chu và Trần đơn thuần là đồng nghiệp. Tháng 7/2012, họ cùng tham gia quay một show truyền hình. Sau một buổi ghi hình, trong thang máy, Trần Kiến Châu hỏi số phòng Chu Nghi Bái. Sau đó, Trần bất ngờ gõ cửa phòng khách sạn của cô, vào thằng giường cô, ôm cô từ phía sau và nói những lời như "hãy thử đi, em sẽ thích"... Chu Nghi Bái cho biết cô đã rất sốc, vì trước đó, Trần cho cô tin tưởng khi xây dựng hình ảnh người đàn ông yêu vợ, chung thủy. Khi bị cô từ chối kịch liệt, người đàn ông này mới rời đi.