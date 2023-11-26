Choáng váng với số tiền để mời 'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng xuất hiện tại sự kiện

Cụ thể, cát-sê cho mỗi lần xuất hiện của Lý Nhược Đồng là 800.000 NDT (tương đương hơn 2,6 tỷ đồng). Trong khi đó, hai nam diễn viên kỳ cựu Lý Quốc Lân và Lạc Ứng Quân nhận thù lao khoảng hơn 50.000 NDT (hơn 160 triệu đồng). Dù không còn hoạt động nghệ thuật nhiều nhưng thù lao của Lý Nhược Đồng vẫn ngang ngửa với các ngôi sao hạng 2 đang hot hiện nay.

Sohu đưa tin mới đây Lý Nhược Đồng cùng hai diễn viên Hong Kong là Lý Quốc Lân và Lạc Ứng Quân cùng tham gia sự kiện bàn giao nhà ở tại thành phố Phúc Châu tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Truyền thông cho biết thù lao tham gia sự kiện của Lý Nhược Đồng gấp 15 lần hai đồng nghiệp cùng đóng Thiên long bát bộ 1996.

Bên cạnh đó, khi xuất hiện tại sự kiện, Lý Nhược Đồng còn được BTC săn đón, có bảo vệ đi cùng để dẹp đường. Điều này chứng tỏ rằng sức hút của nàng Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh vẫn chưa hề giảm sút.

Hiện tại, công việc chủ yếu của Lý Nhược Đồng là quay chụp quảng cáo, tham gia show giải trí. Nữ diễn viên còn thường xuyên thực hiện công tác thiện nguyện giúp đỡ người gặp khó khăn hay các chương trình quảng bá văn hóa truyền thống.

Lý Nhược Đồng là nữ diễn viên hàng đầu của Trung Quốc. Cô từng tham gia nhiều phim như: Thiên long bát bộ, Thần điêu đại hiệp, Dương môn nữ tướng, Võ đang, Đại nội mật thám. Trong đó, vai diễn Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp phiên bản năm 1995 đã đưa Lý Nhược Đồng một bước thành sao và có cho mình vai diễn kinh điển nhất trong lịch sử.

Mặc dù hiện tại đã bước sang tuổi 57 nhưng Lý Nhược Đồng vẫn giữ được vóc dáng thon gọn cùng nhan sắc không tuổi. Lý Nhược Đồng từng chia sẻ để giữ được vóc dáng, cô thường xuyên tập thể dục dụng cụ.

Ngoài ra, Lý Nhược Đồng cũng chú ý đến chăm sóc tóc bằng cách massage các huyệt đạo trên đầu, bấm huyệt và sử dụng lược gỗ. Lý Nhược Đồng còn có thói quen ăn uống các loại bột mè đen, đỗ đen nhằm bổ sung các dưỡng chất cần thiết cho tóc.