Chi Pu gây sốt khi song ca cùng Huỳnh Hiểu Minh chào năm mới, đưa rating đài Hồ Nam chạm đỉnh

Trong đêm gala mừng năm mới của đài Hồ Nam, ca sĩ Chipu đã có màn song ca cùng Huỳnh Hiểu Minh trong ca khúc Rainbow’s smile, với minh hoạ là dàn gấu trúc mascot. Chi Pu diện váy ngắn hoa hồng 3D, màu hồng cánh sen nổi bật kết hợp cùng giày cao gót cùng tone.

Sau màn diễn, Chi Pu còn ghi điểm khi đã có màn giao lưu bằng tiếng Trung với MC và các nghệ sĩ Cbiz khác.

Giai điệu tươi vui của ca khúc hợp với chất giọng và hình tượng ngọt ngào của cô. Đứng chung sân khấu với đàn anh giàu kinh nghiệm và nổi tiếng, Chi Pu được nhận xét kết hợp ăn ý, mang được nguồn năng lượng tươi trẻ và khả năng làm chủ sân khấu.

Sự kết hợp ăn ý trên sân khấu của ChiPu và nam thần sinh năm 1977 đã giúp rating realtime của đài Hồ Nam chạm đỉnh 2.79+% trong khi Chipu và Huỳnh Hiểu Minh trình diễn ca khúc “Nụ Cười Cầu Vồng”. Đây là mốc rating cao nhất trong tổng số 5 đài lớn tổ chức gala cuối năm vào tối qua.

Điểm qua thành tích của 1 số tiết mục khác trong đêm gala:

- Ngụy Đại Huân (Lan Đình Tự): 2.7872%

- Đại Trương Vĩ (Quy Tắc Vạn Vật Bừng Nở): 2.7794%

- Trần Sở Sinh (Tôi Lúc Ban Đầu): 2.77+%

- Dương Tử (Trường Tương Tư): 2.75+%

- Tống Thiến, Vương Hạc Đệ (Nóc Nhà Nổi Lửa): Kéo rating từ 2.5 lên 2.71+%

Bên cạnh đó, Chi Pu còn có màn kết hợp cùng các đồng nghiệp trong show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng gồm Tạ Na, Amber, Ella với bài Bạn có muốn nhảy không, Tôi muốn bay. Tiết mục tạo không khí sôi động, phấn khích bởi quy tụ loạt sao nữ hàng đầu.

Thời gian qua, Chi Pu đi lại giữa Việt Nam, Trung Quốc để hoạt động. Từ một tên tuổi mới, cô dần được đón nhận ở đất nước tỷ dân. Nữ ca sĩ biểu diễn trong các đại nhạc hội lớn, xuất hiện trong các show A Delicious Guess, Hello Saturday cùng nhiều đồng nghiệp tên tuổi. Giữa tháng 10, cô khai trương quán phở Việt tại Thượng Hải, qua đó muốn quảng bá ẩm thực Việt ra quốc tế.