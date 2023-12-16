Mặc kệ ồn ào đời tư, Huỳnh Hiểu Minh và bạn gái hotgirl đã cùng làm điều đặc biệt này

Nam tài tử Huỳnh Hiểu Minh bất ngờ đưa Diệp Kha về Bắc Kinh đón Giáng sinh và ngắm tuyết đầu mùa, mặc kệ những tin đồn tiêu cực của bạn gái.

Tờ QQ đưa tin, ngày 14/12, nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh đã đưa bạn gái Diệp Kha đến Bắc Kinh (Trung Quốc) để đón Giáng sinh và ngắm tuyết đầu mùa. Bên cạnh đó, trong một vlog gần đây, Diệp Kha tiết lộ với những người bạn trên mạng xã hội rằng cô đang ở Bắc Kinh và đang tập pha một món đồ uống nóng mới. Dù hotgirl không nhắc đến bạn trai - Huỳnh Hiểu Minh nhưng cư dân mạng vẫn tinh ý nhận ra cô đang sống tại nhà của anh. Ảnh minh họa: Internet Trong khi đó, thông tin định vị cũng cho thấy Huỳnh Hiểu Minh đang ở Bắc Kinh. Theo QQ, nam diễn viên đưa bạn gái Diệp Kha về Bắc Kinh đón Giáng sinh và ngắm tuyết đầu mùa sau thời gian cả hai ở Thượng Hải. Những ồn ào đời tư của Diệp Kha khiến khán giả hâm mộ tài tử họ Huỳnh phản đối mối quan hệ của hai người. Song, bất chấp những điều tiếng của bạn gái, nam diễn viên Bến Thượng Hải vẫn trân trọng tình cảm của cô.

Ảnh minh họa: Internet Trước đó đầu tháng 12, cô cũng đăng một vài hình ảnh trong chuyến du lịch tại Maldives lên trang cá nhân thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng sau loạt ồn ào của Diệp Kha và chồng cũ. Cụ thể, người chồng cũ của Diệp Kha bất ngờ tiết lộ nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân của họ tan vỡ. Theo đó, hot girl mạng được cho là thiếu chung thủy. Thông tin này lập tức thu hút sự tò mò của dư luận. Đáp lại lời cáo buộc của chồng cũ, Diệp Kha không bình luận. Ảnh minh họa: Internet Ngày 9/12, thông tin Diệp Kha được cho là nằm trong đường dây săn chồng giàu bất ngờ được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Theo trang Sohu, lò luyện săn đại gia gồm những cô gái có nhan sắc, thành đạt tìm cách tiếp cận và chiếm tình cảm của các nghệ sĩ danh tiếng, giàu có hàng đầu ngành giải trí.

Xoay quanh những thông tin tiêu cực về bạn gái mới đã làm ảnh hưởng danh tiếng của Huỳnh Hiểu Minh. Song, đáp lại những ồn ào, nam diễn viên không lên tiếng phản hồi. Khi xuất hiện trong sự kiện của làng giải trí Hoa ngữ, tài tử họ Huỳnh vẫn giữ tâm trạng vui vẻ và thoải mái. Ảnh minh họa: Internet Diệp Kha là bạn gái đầu tiên của Huỳnh Hiểu Minh sau khi anh công khai ly hôn Angelababy. Cả hai bị nghi ngờ hẹn hò từ tháng 2/2022 sau khi Huỳnh Hiểu Minh tuyên bố ly hôn vào tháng 1/2022, đến tháng 5/2022, Diệp Kha thông báo đã ly thân với chồng cũ một thời gian dài. Suốt năm 2022, dù không công khai mối quan hệ, song cả hai thường xuyên bị bắt gặp xuất hiện tại cùng một địa điểm như cùng nhau xem triển lãm, gặp gỡ bạn bè, du lịch... Ảnh minh họa: Internet Tháng 7/2023, nam diễn viên còn tổ chức sinh nhật cho bạn gái, tiếp đó vào hôm 13/11 - sinh nhật Huỳnh Hiểu Minh, hotgirl "siêu vòng 1" đã ở bên cạnh anh. Tuy nhiên, tài tử chỉ đăng ảnh thổi nến cùng con trai và bố mẹ, không công khai sự có mặt của bạn gái. Theo một số nguồn tin, cô rất được lòng bố mẹ nam thần họ Huỳnh và chấp nhận làm người tình trong bóng tối của anh trong khoảng thời gian hẹn hò.

Vận đen đeo bám, bạn gái Huỳnh Hiểu Minh tiếp tục bị tố nằm trong ‘lò luyện săn đại gia’, lợi dụng danh tiếng của bạn trai để PR bản thân Những tin đồn bất lợi về Diệp Kha, bạn gái mới của Huỳnh Hiểu Minh tiếp tục một lần nữa gây hoang mang dư luận. Cô nàng còn bị tố là hot girl nằm trong “lò luyện săn đại gia”, lợi dụng danh tiếng của bạn trai với mục đích không tốt đẹp.

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