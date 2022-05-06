Cậu cả 23 tuổi nhà Beckham say khướt về khách sạn, có hành động tình tứ không kiểm soát dành cho vợ

Sao quốc tế 06/05/2022 14:22

Mới đây, Brooklyn Beckham - người đàn ông vừa mới bước vào cuộc sống hôn nhân khiến nhiều người ghen tỵ khi lộ diện với gương mặt rạng rỡ, tràn đầy hạnh phúc.

Sau hơn 2 năm đính hôn, cuối cùng cậu cả nhà Beckham cũng được như ý. Anh kết hôn với nữ diễn viên Hollywood Nicola Peltz tại khu đất ven biển của bố vợ tỷ phú. Dù đã được biết đến rộng rãi từ khi còn nhỏ và là một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất nhì làng giải trí Âu Mỹ nhưng việc anh kết hôn với Nicola vẫn được coi là một "cú trèo cao". Cả anh và gia đình anh đều không thể so sánh với gia đình Nicola. Tuy nhiên, sau khi Nicola và Brooklyn yêu và kết hôn, tỷ lệ lộ ảnh của hai người cũng tăng lên rất nhiều.

Cậu cả 23 tuổi nhà Beckham say khướt về khách sạn, có hành động tình tứ không kiểm soát dành cho vợ - Ảnh 1
Brooklyn Beckham và bà xã Nicola Peltz

Sau khi Brooklyn và Nicola kết hôn, họ "mất tích" một thời gian và được cho là đang âm thầm tận hưởng cuộc sống vợ chồng. Và lần này họ bay từ Miami đến New York. Tuy nhiên lần này, họ thực sự đa gây được nhiều sự chú ý. Đêm hôm trước, cặp đôi mới cưới đã bị chụp ảnh khi đi vào khách sạn.

Cậu cả 23 tuổi nhà Beckham say khướt về khách sạn, có hành động tình tứ không kiểm soát dành cho vợ - Ảnh 2
Hình ảnh Brooklyn say khướt, tình tứ ôm hôn cổ vợ

Brooklyn, lúc đó đang mặc một chiếc áo khoác nhung đen và thể hiện tình yêu không thể kiểm soát đối với người vợ mới cưới của mình. Anh ôm chặt Nicola và hôn lên cổ cô. Sau khi những bức ảnh như vậy xuất hiện, nhiều cư dân mạng đã cười nhạo Brooklyn, "Anh không thể đợi được nữa hay sao vậy."

Cậu cả 23 tuổi nhà Beckham say khướt về khách sạn, có hành động tình tứ không kiểm soát dành cho vợ - Ảnh 3

Từ một bức ảnh chụp vợ chồng Brooklyn bên ngoài khách sạn, có thể thấy khuôn mặt của anh trông đỏ bừng do tác dụng của rượu, cùng với đôi mắt mờ và khóe miệng hơi nhếch, có thể dễ dàng nhận ra rằng anh ta thực sự đã uống quá nhiều.

Cậu cả 23 tuổi nhà Beckham say khướt về khách sạn, có hành động tình tứ không kiểm soát dành cho vợ - Ảnh 4
Nicola trông có vẻ không vuui lắm trước sự say xỉn không kiểm soát của Brooklyn

Không biết thái độ của Nicola trước cơn say của Brooklyn là như thế nào, nhưng cô ấy có vẻ không vui lắm, không muốn dùng ngôn ngữ cơ thể để đáp lại sự nhiệt tình của chồng nhưng cũng không vùng vẫy quá nhiều, cảm giác dường như đang trốn tránh ánh mắt của công chúng.

 

Cậu cả 23 tuổi nhà Beckham say khướt về khách sạn, có hành động tình tứ không kiểm soát dành cho vợ - Ảnh 5

Phải nói rằng chuyến đi New York của "vợ chồng Beckham nhí" thực sự gây được nhiều sự chú ý. Cảnh cả hai bước ra khỏi khách sạn cũng được phóng viên chụp lại. Phải nói cô gái con nhà giàu này không chỉ có gương mặt xinh xắn mà còn có thân hình nóng bỏng ao ước của mọi cô gái.

Cậu cả 23 tuổi nhà Beckham say khướt về khách sạn, có hành động tình tứ không kiểm soát dành cho vợ - Ảnh 6

Brooklyn và Nicole đến New York không chỉ để ăn uống, vui chơi mà còn có những việc quan trọng. Họ đã tham gia dạ tiệc từ thiện Met Gala được tổ chức tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở New York vào ngày 2/5 theo giờ địa phương.

Năm ngoái, cả hai cùng xuất hiện trên thảm đỏ, năm nay còn được mời, ước tính Nicola sẽ lại nở mày nở mặt trong chiếc váy dạ hội của Valentino. Trước đó, chiếc váy cưới của cô cũng là của nhà thiết kế lớn người Ý này, mặc dù mẹ chồng cô Victoria cũng có thương hiệu thời trang của riêng mình, nhưng rõ ràng Nicola không muốn từ bỏ những tác phẩm tinh tế hơn vì tình yêu gia đình.

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