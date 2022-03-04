Kiểu tóc của David Beckham theo năm tháng, minh chứng cho việc đẹp trai dù có cạo trọc đầu vẫn đẹp

Sao quốc tế 04/03/2022 09:44

Cầu thủ bóng đá phong cách nhất thế giới, David Beckham là một chú tắc kè hoa. Anh ấy đã nhiều lần thay đổi kiểu tóc của mình theo những phong cách khác nhau. Hãy cùng xem kiểu tóc của David Beckham đã thay đổi như thế nào trong những năm qua nhé!

Tóc hai mái

Kiểu tóc của David Beckham theo năm tháng, minh chứng cho việc đẹp trai dù có cạo trọc đầu vẫn đẹp - Ảnh 1

Tóc hai mái là kiểu chia ngôi giữa với phần mái hai bên. Beckham đã từng để kiểu tóc này vào những năm 20 tuổi và dường như xu hướng này đã trở lại trong thời gian gần đây.

Tóc mái xéo

Kiểu tóc của David Beckham theo năm tháng, minh chứng cho việc đẹp trai dù có cạo trọc đầu vẫn đẹp - Ảnh 2

Phần tóc mái phía trước khiến cho Beckham càng thêm cuốn hút.

Tóc tết

Kiểu tóc của David Beckham theo năm tháng, minh chứng cho việc đẹp trai dù có cạo trọc đầu vẫn đẹp - Ảnh 3

Beckham cũng thích kiểu tóc tết truyền thống của người châu Phi, kiểu tóc tết khắp cả đầu thành từng hàng nhỏ và đều sát da đầu.

Tóc đuôi ngựa kép

Kiểu tóc của David Beckham theo năm tháng, minh chứng cho việc đẹp trai dù có cạo trọc đầu vẫn đẹp - Ảnh 4

David cũng để tóc dài trong một thời gian ngắn và anh ấy thường để kiểu tóc đuôi ngựa đôi như thế này.

Undercut

Kiểu tóc của David Beckham theo năm tháng, minh chứng cho việc đẹp trai dù có cạo trọc đầu vẫn đẹp - Ảnh 5

David cũng đã để kiểu tóc undercut trong một khoảng thời gian ngắn. Phần tóc phía trước tạo nếp gọn gàng.

Tóc vuốt cao

Kiểu tóc của David Beckham theo năm tháng, minh chứng cho việc đẹp trai dù có cạo trọc đầu vẫn đẹp - Ảnh 6

David cũng thích tạo kiểu tóc vuốt cao như thế này. Với kiểu tóc này trông David thật lịch lãm.

Cạo trọc

Kiểu tóc của David Beckham theo năm tháng, minh chứng cho việc đẹp trai dù có cạo trọc đầu vẫn đẹp - Ảnh 7

Chỉ có David Beckham mới có thể cạo trọc đầu nhưng lại trông phong cách như thế này.

Tóc dài rẽ ngôi giữa

Kiểu tóc của David Beckham theo năm tháng, minh chứng cho việc đẹp trai dù có cạo trọc đầu vẫn đẹp - Ảnh 8

Chỉ gần đây, chúng ta mới thấy David để kiểu tóc dài rẽ ngôi giữa và anh ấy trông cũng rất đẹp trai với kiểu tóc này.

Tóc vuốt ngược

Kiểu tóc của David Beckham theo năm tháng, minh chứng cho việc đẹp trai dù có cạo trọc đầu vẫn đẹp - Ảnh 9

Không gì có thể đánh bại được sức hút của kiểu tóc vuốt ngược và đây là minh chứng.

 Ảnh: Internet

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