Đám cưới của Brooklyn Beckham và vị hôn thê KHỦNG đến thế nào mà được netizen hết lời trầm trồ, khẳng định xa hoa hơn cả bố mẹ

Sao quốc tế 15/04/2022 12:01

Với tổng tài sản gần 3 tỷ đô la, đám cưới của Brooklyn Beckham và Nicola Peltz được cho là hoành tráng và xa hoa hơn cả đám cưới của bố mẹ của anh chàng - David và Victoria Beckham.

Brooklyn Beckham đã bắt tiến hành lễ cưới hoành tráng trong 3 ngày với tổng trị giá 5 triệu đô la (khaorng 114.5 tỷ đồng) - dự kiến sẽ làm lu mờ cả đám cưới nổi tiếng tại Golden Thrones năm 1999 của bố mẹ mình.

Cậu con cả của David và Victoria đã kết hôn vào 13/4 tại khu nghỉ dưỡng bên bờ biển trị giá 130 triệu đô la (gần 3 nghìn tỷ) của gia đình cô dâu tại Palm Beach, Miami. Cặp đôi bắt đầu hẹn hò vào tháng 10 năm 2019 và Brooklyn đã cầu hôn bạn gái bằng chiếc nhẫn kim cương trị giá 600.000 USD (gần 14 tỷ đồng) vào tháng 7 năm 2020.

Đám cưới của Brooklyn Beckham và vị hôn thê KHỦNG đến thế nào mà được netizen hết lời trầm trồ, khẳng định xa hoa hơn cả bố mẹ - Ảnh 1

The Sun tiết lộ rằng cặp đôi sẽ tổ chức một đám cưới kép, với hai buổi lễ riêng biệt theo đạo Công giáo và đạo Gio Thái theo ý nguyện của bố mẹ Nicola Peltz.

Hôn lễ bắt đầu bằng một bữa tối và có sự tham gia của nhiều khách mời nổi tiếng. Theo truyền thống, Brooklyn và vị hôn thê sẽ tạm chia tay và chỉ gặp nhau cho đến khi hôn lễ diễn ra.

300 khách mời được chiêu đãi vô số rượu champagne Bollinger trị giá 350 đô la (hơn 8 triệu đồng) và rượu champagne cordon bleu grub, cùng với đó là gần 90.000 đô la (khoảng 2 tỷ đồng) được chi cho những bông hoa lan quý hiếm để trang trí bàn tiệc.

Nhà Beckham không phải trả một xu nào khi bố của cô dâu - nhà tài chính Nelson, 79 tuổi, đã kiên quyết bao trọn toàn bộ chi phí tổ chức sự kiện. Với khối tài sản hơn 2,2 tỷ đô la (hơn 50 nghìn tỷ đồng) của Nelson thì đây là điều dễ hiểu, trong khi khối tài sản mà nhà Beckham sở hữu khiêm tốn hơn nhiều với tổng trị giá 660 triệu đô la (hơn 15 nghìn tỷ đồng)

Đám cưới của Brooklyn Beckham và vị hôn thê KHỦNG đến thế nào mà được netizen hết lời trầm trồ, khẳng định xa hoa hơn cả bố mẹ - Ảnh 2

Đám cưới có các thành viên Spice Girl đến tham dự. Tuy nhiên, Geri Horner đã bay đến Melbourne để ủng hộ chồng là Christian tại chặng đua Grand Prix cuối tuần này.

Đầu bếp Gordon Ramsay và gia đình đã có mặt ở đám cưới, mặc dù lời đề nghị để Gordon chuẩn bị yến tiệc từ nhà Beckham đã bị bố của cô dâu là ông Nelson từ chối.

An ninh hôn lễ được tiến hành nghiêm ngặt với một xe cảnh sát bảo vệ lối vào bãi biển và máy bay trực thăng an ninh cũng được điều động để đảm bảo đám cưới diễn ra trọn vẹn.

Một chiếc váy trắng được cho là váy cưới Valentino đặt làm riêng cho Nicola, đã được vận chuyển trên một chiếc xe golf trước khi diễn ra lễ cưới. Vogue đã phát hành 2 bức ảnh trực tiếp vào ngày trọng đại của cả hai trước khi chụp trang bìa cho ấn bản tháng Bảy.

Đám cưới của Brooklyn Beckham và vị hôn thê KHỦNG đến thế nào mà được netizen hết lời trầm trồ, khẳng định xa hoa hơn cả bố mẹ - Ảnh 3

Cư dân ở Palm Beach tiết lộ đám cưới đã tiêu tốn gần 90.000 đô la (khoảng 2 tỷ đồng) cho 400 cây lan. Hàng trăm đô la cũng được chi cho hoa cẩm tú cầu trắng và địa lan xanh đến từ Flowers of Worth Avenue - một trong dịch vụ cung cấp hoa yêu thích của cô dâu Nicola.

Đám cưới của Brooklyn Beckham và vị hôn thê KHỦNG đến thế nào mà được netizen hết lời trầm trồ, khẳng định xa hoa hơn cả bố mẹ - Ảnh 4

Đám cưới của Brooklyn và Nicola gợi nhớ lại những kỷ niệm về đám cưới của David và Victoria Beckham vào tháng 7 năm 1999, khi họ tiến hành hôn lễ trị giá 1,3 triệu đô la (gần 30 tỷ đồng) tại Lâu đài Luttrellstown ở Dublin.

Đám cưới của Brooklyn Beckham và vị hôn thê KHỦNG đến thế nào mà được netizen hết lời trầm trồ, khẳng định xa hoa hơn cả bố mẹ - Ảnh 5

David khoác lên mình  bộ vest trắng và Victoria, mặc chiếc váy Vera Wang trị giá 175.000 đô la (4 tỷ đồng) cùng với chiếc vương miện bằng vàng, với sự tham dự của cậu con trai Brooklyn 4 tháng tuổi.

Đám cưới của Brooklyn Beckham và vị hôn thê KHỦNG đến thế nào mà được netizen hết lời trầm trồ, khẳng định xa hoa hơn cả bố mẹ - Ảnh 6

Theo news.com.au

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