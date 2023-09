Cùng điểm qua sự nghiệp diễn xuất của Kim Tae Ri trước khi nổi lên "như diều gặp gió" trong Tuổi 25, Tuổi 21

Cùng thời với các nữ diễn viên như Park Shin Hye và Park Bo Young, Kim Tae Ri đã từng đóng cùng Song Joong Ki trong Space Sweepers, và trong The Handmaiden với Ha Jung Woo và Cho Jin Woong

Kim Tae Ri vào vai một cô gái đào hoa đầy tham vọng tên là Na Hee Do và đang gây chú ý với sự quyến rũ mới mẻ của cô nàng tomboy chính hiệu.

Trong Twenty-Five Twenty-One, Kim Tae ri trẻ hơn nhân vật Nam Hee Doo 4 tuổi và trên thực tế, nữ diễn viên 32 tuổi này cũng hơn Nam Yoo Hyuk gần 4 tuổi. Và cũng giống như nhân vật của cô ấy trong phim, Kim Tae Ri sinh ra và lớn lên ở Seoul.

Là thành viên của câu lạc bộ sân khấu khi còn là sinh viên

Tuy không có nhiều thông tin về lịch sử học tập của Kim Tae ri, nhưng cô đã tốt nghiệp trường Trung học Kinh doanh Y tá Youngshin ở Seoul. Sau đó, cô theo học Đại học Kyung Hee từ năm 2008 đến năm 2012 và tham gia một khóa học về báo chí và truyền thông.

Vào năm hai đại học, Kim Tae Ri đã tham gia một câu lạc bộ sân khấu và bắt đầu diễn xuất. Trong thời gian này, cô cũng vừa học vừa làm với công việc bán thời gian tại các quán cà phê và cửa hàng tiện lợi.

Không ra mắt sự nghiệp trên các phương tiện truyền thông

Sự nghiệp diễn xuất của Kim Tae Ri bắt đầu với một đoàn kịch ở Daehakro - một trung tâm văn hóa và nghệ thuật ở Seoul. Ban đầu khi là một phần của đội kỹ thuật, cô được chọn làm nhân viên phục vụ trong quá trình sản xuất vở kịch Spoonface Steinberg. Tuy không được biểu diễn ở vở kịch này nhưng cô đã ghi tên vào các vai khác để dần dần phát triển sự nghiệp của mình.

Bộ phim đầu tiên của Kim Tae Ri là một bộ phim độc lập

Nữ diễn viên ký hợp đồng với Công ty J Wide vào năm 2014 và đóng vai chính trong một bộ phim điện ảnh độc lập có tên Moon Young, ra mắt tại Liên hoan phim độc lập Seoul năm 2015.

Cô cũng xuất hiện trong các quảng cáo truyền hình và phim ngắn, nhưng bị từ chối rất nhiều vai diễn trong trong quá trình thử vai. Vào tháng 7 năm 2021, Kim Tae Ri chuyển sang một công ty giải trí mới Management mmm, cùng với Jeon Yeo Bin (từ K-drama Vincenzo năm 2021).

Bước tiến đột phá trong bộ phim tâm lý, The Handmaiden

Ngoài sự tham gia của Ha Jung Woo và Cho Jin Woong, bộ phim năm 2016 này được giới phê bình đánh giá cao và The handmaiden (tạm dịch: Người hầu gái) đã đưa Kim Tae Ri lên bản đồ những diễn viên có thực lực diễn xuất.

Không chỉ được chọn trong số 1.500 nữ diễn viên thử vai người hầu gái, Kim Tae Ri còn giành được những giải thưởng danh giá, trong số đó có giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh và Giải thưởng nhà phê bình Phim Busan.

Nhiều giải thưởng hơn và các dự án thành công khác

Kim Tae Ri đã gây được tiếng vang lớn và nhận được nhiều đề cử giải thưởng trong những năm gần đây. Ví dụ, vào năm 2017, nữ diễn viên đã tham gia 1987: When The Day Comes (tạm dịch: 1987: Ngày Định Mệnh) vào năm 2017 cùng các diễn viên gạo cội khác, Kim Yoon Seok và Yoo Hae Jin. Cô cũng nhận được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang cho vai diễn trong bộ phim cổ trang 2018, Mr Sunshine, cùng với Lee Byung-hun.

Giờ đây, Kim Tae Ri tiếp tục quyến rũ người xem với vai diễn Na Hee Do và dự kiến sẽ sớm xuất hiện trong các tác phẩm đáng mong đợi khác, chẳng hạn như trong bộ phim Alien năm 2022 đóng cùng với nam diễn viên Reply 1988 Ryu Jun Yeol.

Theo South China Morning Post