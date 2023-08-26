Cảnh phim kinh điển của 'Mã Văn Tài' Trần Quán Lâm bỗng gây sốt trở lại

Sao quốc tế 26/08/2023 12:04

Với ngoại hình điển trai và diễn xuất có chiều sâu, Trần Quán Lâm đã thể hiện xuất sắc nhân vật Mã Văn Tài trong Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài 2007. Gần đây, cảnh phim kinh điển của 'Mã Văn Tài' Trần Quán Lâm bỗng gây sốt trở lại.

Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài 2007 là một phiên bản đặc biệt nhất trong lịch sử, không phải vì độ thành công mà bởi đây là bản phim duy nhất mà ở đó, Mã Văn Tài được yêu mến, thậm chí là át vía nam chính.

Đảm nhận vai Mã Văn Tài si tình năm đó là "trai đẹp cực phẩm" Trần Quán Lâm. Với ngoại hình điển trai và diễn xuất có chiều sâu, Trần Quán Lâm đã thể hiện xuất sắc nhân vật Mã Văn Tài. Anh cũng được khán giả yêu thương, ưu ái gọi với cái tên Mã Văn Tài đẹp trai nhất trong mọi phiên bản Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài.

Cảnh phim kinh điển của 'Mã Văn Tài' Trần Quán Lâm bỗng gây sốt trở lại - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ "đào" lại màn diễn xuất hút hồn của nam diễn viên Trần Quán Lâm trong phim Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài. Không chỉ gây choáng ngợp bởi nhan sắc ngày trẻ, trích đoạn này còn nhận được lượng tương tác khủng nhờ diễn xuất thực lực của anh. Ánh chuyển biến từ u uất, có phần tức giận sang hạnh phúc ngập tràn chỉ trong một vài giây khiến ai nấy trầm trồ.

Cảnh phim kinh điển của 'Mã Văn Tài' Trần Quán Lâm bỗng gây sốt trở lại - Ảnh 2

Cảnh phim kinh điển của 'Mã Văn Tài' Trần Quán Lâm bỗng gây sốt trở lại - Ảnh 3Cảnh phim kinh điển của 'Mã Văn Tài' Trần Quán Lâm bỗng gây sốt trở lại - Ảnh 4Cảnh phim kinh điển của 'Mã Văn Tài' Trần Quán Lâm bỗng gây sốt trở lại - Ảnh 5

Trong phân cảnh này, nhân vật của Trần Quán Lâm bất ngờ được người thương hôn trộm vào má, chỉ trong một khoảnh khắc, tình yêu ngập tràn khiến anh ta quên luôn giận hờn. Cư dân mạng xứ Trung gọi đây chính là đại diện cho câu "làm tan chảy một tảng băng" trong truyền thuyết. Nhiều bình luận cho rằng đây mới thực sự là diễn xuất, chỉ một ánh mắt của anh đã có thể át vía cả tá nam thần "dư sắc thiếu tài" của làng phim Hoa ngữ hiện tại.

Cảnh phim kinh điển của 'Mã Văn Tài' Trần Quán Lâm bỗng gây sốt trở lại - Ảnh 6

Sau vai diễn này, Trần Quán Lâm tiếp tục thành công với hình tượng nam thần phản diện. Đổi đời nhờ hình tượng trai đểu, tàn ác thế nhưng cũng chính những vai diễn này đã khiến khán giả vô duyên vô cớ nghi ngờ nhân cách của Trần Quán Lâm, để tới khi anh gặp scandal, khán giả không chịu tin rằng anh bị oan.

Cụ thể trong quá khứ, Trần Quán Lâm từng bị vợ cũ là Trịnh Trọng Nhân kiện ra tòa với tội danh bạo hành, ngoại tình, nhân cách "khuyết tật",... Thời điểm này, khán giả chọn tin mỹ nhân họ Trịnh và quay lưng với Trần Quán Lâm. Bị khán giả tẩy chay, Trần Quán Lâm thậm chí còn có ý định tự tử để kết thúc tất cả. Trong thời gian khủng hoảng nhất, sự quan tâm của bạn gái cũ là Tạ Tâm Di đã khiến Trần Quán Lâm vực dậy, anh quyết định bình tâm và làm lại cuộc đời. Thời gian sau đó, Trần Quán Lâm và Tạ Tâm Di đã quay lại bên nhau, kết hôn và có con trai đầu lòng vào năm 2009.

Cảnh phim kinh điển của 'Mã Văn Tài' Trần Quán Lâm bỗng gây sốt trở lại - Ảnh 7

Hạnh phúc bên gia đình nhưng Trần Quán Lâm vẫn bị tiếng oan nên gần như không thể hoạt động nghệ thuật. Mãi sau này, nỗi oan mới được làm rõ, hóa ra không hề có chuyện tài tử họ Trần bạo hành vợ mà do Trịnh Trọng Nhân ghen tuông vô cớ, xảy ra xô xát trong lúc "đánh ghen nhầm" nên mới bị một số vết thương. Ngay cả việc Trần Quán Lâm không cấp dưỡng cho con gái sau ly hôn cũng hoàn toàn sai sự thật.

Cảnh phim kinh điển của 'Mã Văn Tài' Trần Quán Lâm bỗng gây sốt trở lại - Ảnh 8

Dù được minh oan nhưng rõ ràng sự nghiệp của Trần Quán Lâm đã bị ảnh hưởng quá nghiêm trọng. Hiện tại, anh đã đánh mất ánh hào quang, dù vẫn hoạt động nghệ thuật nhưng không thể trở lại thời kỳ đỉnh cao. Ở tuổi 49, Trần Quán Lâm hạnh phúc bên gia đình nhỏ. Anh cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh hiện tại lên trang cá nhân và khiến khán giả bất ngờ vì vẻ ngoài trẻ trung bất chấp tuổi tác.

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